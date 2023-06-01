В "Спичка-баре" опровергли информацию о проведении пошлой вечеринки с подростками
По словам представителей заведения, резонансная тусовка проходила в другом месте
01 июня 2023, 15:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Представители "Спичка-бара", который недавно стал участником скандала из-за пошлой вечеринки с участием подростков, опровергли свою причастность к случившемуся. Пост разметили в соцсетях заведения.
По словам управляющей, вечеринка проходила в другом месте, а "Спичка-бар" не имеет к ней никакого отношения. Девушка добавила, что в их заведение ходят взрослые и адекватные люди.
Напомним, что ранее стало известно о проверке после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой взрослый молодой человек исполняет пошлый танец с несовершеннолетней девочкой.
15:07:40 01-06-2023
Ладно, услышали. А чё с бородатыми делать ?
11:29:06 02-06-2023
тем более там ценник на еду и напитки для взрослых )