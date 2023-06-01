В "Спичка-баре" опровергли информацию о проведении пошлой вечеринки с подростками

По словам представителей заведения, резонансная тусовка проходила в другом месте

01 июня 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Представители "Спичка-бара", который недавно стал участником скандала из-за пошлой вечеринки с участием подростков, опровергли свою причастность к случившемуся. Пост разметили в соцсетях заведения.

По словам управляющей, вечеринка проходила в другом месте, а "Спичка-бар" не имеет к ней никакого отношения. Девушка добавила, что в их заведение ходят взрослые и адекватные люди.

Напомним, что ранее стало известно о проверке после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой взрослый молодой человек исполняет пошлый танец с несовершеннолетней девочкой.