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В "Спичка-баре" опровергли информацию о проведении пошлой вечеринки с подростками

По словам представителей заведения, резонансная тусовка проходила в другом месте

01 июня 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Представители "Спичка-бара", который недавно стал участником скандала из-за пошлой вечеринки с участием подростков, опровергли свою причастность к случившемуся. Пост разметили в соцсетях заведения.

По словам управляющей, вечеринка проходила в другом месте, а "Спичка-бар" не имеет к ней никакого отношения. Девушка добавила, что в их заведение ходят взрослые и адекватные люди.

Напомним, что ранее стало известно о проверке после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой взрослый молодой человек исполняет пошлый танец с несовершеннолетней девочкой.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

15:07:40 01-06-2023

Ладно, услышали. А чё с бородатыми делать ?

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гость

11:29:06 02-06-2023

тем более там ценник на еду и напитки для взрослых )

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