Этот вариант намного заразнее своих предшественников, считают специалисты

19 сентября 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

Врачи и ученые активно обсуждают новый штамм коронавируса "пирола", который называют одним из самых угрожающих вариантов. Роспотребнадзор уже заявил, что из-за большого количества мутаций подвид инфекции будет заметно заразнее своих предшественников.

Рассказываем, что известно о штамме "пирола", какие у него симптомы и действительно ли он так опасен.

1 "Пирола" – это что? "Пирола" – это один из подвариантов уже известного нам "омикрона" – штамма, который давно доминирует в мире. Ученые обозначают этот подвид как BA.2.86. Из-за довольного быстрого распространения и своих структурных особенностей штамм был взят под контроль Всемирной организации здравоохранения. Статус "находится под наблюдением" ВОЗ присвоила "пироле" 17 августа 2023 года.

2 Откуда взялся новый штамм "пирола" и где его выявили? О том, где конкретно впервые выявили новый штамм, не сообщается. Но первые упоминания о "пироле" появились в СМИ летом 2023-го. Сейчас об обнаружении этих штаммов заявили более чем десять стран, включая США, Великобританию, Францию, Швейцарию, Данию и Израиль.

3 Почему новый штамм считают очень опасным? Как сообщили в Роспотребнадзоре, главная причина такого внимания к "пироле" – большое количество мутаций в новом штамме. Их в этом варианте COVID-19 более 30. Для сравнения: в "эрисе", который обсуждали ранее, мутаций было всего две. Сообщается, что примерно таким же количеством мутаций в разгар пандемии "омикрон" отличался от "дельты". Благодаря этому он смог вытеснить предшественника и занять главную позицию в популяции. Специалисты опасаются, что из-за большого количества мутаций "пирола" сможет легче обходить иммунную защиту. А это значит, что штамм будет гораздо заразнее тех, что были раньше.

4 Действительно ли он так опасен? Не факт. В России уже сформировалась хорошая иммунная прослойка, которая не позволит "пироле" легко распространяться, считает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он рассказал НГС , что не ожидает от нового штамма большой опасности. А в Роспотребнадзоре заявили, что первые лабораторные исследования не подтверждают такой серьезной опасности "пиролы", которая предполагалась. "Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие "омикрона", – цитирует НГС сообщение ведомства.

5 Какие симптомы у штамма "пирола"? О симптомах нового штамма точной информации нет. Но сообщается, что в основном болезнь протекает легко. При этом ученые придерживаются мнения, что по своим признакам "пирола" мало чем отличается как от других штаммов ковида, так и от обычного ОРВИ. К таким симптомам относят: высокую температуру;

затрудненное дыхание;

кашель, насморк;

головную боль, ломоту в теле, общую слабость;

тошноту, рвоту и диарею.

6 Выявлен ли штамм "пирола" в России? Нет. На данный момент новый штамм официально не зарегистрирован в России. Иммунолог Николай Крючков в беседе с НГС допустил, что на самом деле заражения, возможно, уже есть. Но если и так, то это лишь единичные случаи. Ни о какой начинающейся доминации "пиролы" речи пока не идет. В алтайском Роспотребнадзоре amic.ru тоже сообщили , что ни "эрис", ни "пирола" пока не выявлены. В регионе по-прежнему доминирует "классический" вариант "омикрона".

7 Может ли штамм "пирола" вызвать новую волну ковида? Российские ученые и медики в этом сомневаются. Специалисты сходятся во мнении, что рост заболеваемости коронавирусом точно будет. Но связано это с сезонностью инфекции, а не с появлением нового штамма.