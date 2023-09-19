Врачи и ученые активно обсуждают новый штамм коронавируса "пирола", который называют одним из самых угрожающих вариантов. Роспотребнадзор уже заявил, что из-за большого количества мутаций подвид инфекции будет заметно заразнее своих предшественников.
Рассказываем, что известно о штамме "пирола", какие у него симптомы и действительно ли он так опасен.
1
"Пирола" – это что?
"Пирола" – это один из подвариантов уже известного нам "омикрона" – штамма, который давно доминирует в мире. Ученые обозначают этот подвид как BA.2.86. Из-за довольного быстрого распространения и своих структурных особенностей штамм был взят под контроль Всемирной организации здравоохранения. Статус "находится под наблюдением" ВОЗ присвоила "пироле" 17 августа 2023 года.
2
Откуда взялся новый штамм "пирола" и где его выявили?
О том, где конкретно впервые выявили новый штамм, не сообщается. Но первые упоминания о "пироле" появились в СМИ летом 2023-го. Сейчас об обнаружении этих штаммов заявили более чем десять стран, включая США, Великобританию, Францию, Швейцарию, Данию и Израиль.
3
Почему новый штамм считают очень опасным?
Как сообщили в Роспотребнадзоре, главная причина такого внимания к "пироле" – большое количество мутаций в новом штамме. Их в этом варианте COVID-19 более 30. Для сравнения: в "эрисе", который обсуждали ранее, мутаций было всего две.
Сообщается, что примерно таким же количеством мутаций в разгар пандемии "омикрон" отличался от "дельты". Благодаря этому он смог вытеснить предшественника и занять главную позицию в популяции.
Специалисты опасаются, что из-за большого количества мутаций "пирола" сможет легче обходить иммунную защиту. А это значит, что штамм будет гораздо заразнее тех, что были раньше.
4
Действительно ли он так опасен?
Не факт. В России уже сформировалась хорошая иммунная прослойка, которая не позволит "пироле" легко распространяться, считает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он рассказал НГС, что не ожидает от нового штамма большой опасности.
А в Роспотребнадзоре заявили, что первые лабораторные исследования не подтверждают такой серьезной опасности "пиролы", которая предполагалась.
"Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие "омикрона", – цитирует НГС сообщение ведомства.
5
Какие симптомы у штамма "пирола"?
О симптомах нового штамма точной информации нет. Но сообщается, что в основном болезнь протекает легко. При этом ученые придерживаются мнения, что по своим признакам "пирола" мало чем отличается как от других штаммов ковида, так и от обычного ОРВИ.
К таким симптомам относят:
высокую температуру;
затрудненное дыхание;
кашель, насморк;
головную боль, ломоту в теле, общую слабость;
тошноту, рвоту и диарею.
6
Выявлен ли штамм "пирола" в России?
Нет. На данный момент новый штамм официально не зарегистрирован в России. Иммунолог Николай Крючков в беседе с НГС допустил, что на самом деле заражения, возможно, уже есть. Но если и так, то это лишь единичные случаи. Ни о какой начинающейся доминации "пиролы" речи пока не идет.
В алтайском Роспотребнадзоре amic.ru тоже сообщили, что ни "эрис", ни "пирола" пока не выявлены. В регионе по-прежнему доминирует "классический" вариант "омикрона".
7
Может ли штамм "пирола" вызвать новую волну ковида?
Российские ученые и медики в этом сомневаются. Специалисты сходятся во мнении, что рост заболеваемости коронавирусом точно будет. Но связано это с сезонностью инфекции, а не с появлением нового штамма.
8
Могут ли в России ввести новые антиковидные ограничения из-за подъема заболеваемости?
Теоретически - могут. Об этом изданию "Блокнот" рассказал инфекционист Георгий Викулов. Впрочем, пока об этом говорить очень рано. По словам эксперта, всё будет зависеть от степени ухудшения эпидобстановки.
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