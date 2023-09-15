Новые штаммы коронавируса активно распространяются в некоторых странах и нагоняют ужас

15 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю пока не выявило ни одного случая заражения штаммами COVID-19 "эрис" и "пирола". Эти подвиды активно распространяются в других странах и вызывают ажиотаж в СМИ. Но в нашем регионе по-прежнему доминирует "омикрон", рассказала главный специалист отдела эпиднадзора Христина Манохина.

Исследования, которые проводит краевой Роспотребнадзор, показывают: жители болеют все тем же вариантом COVID-19, который появился и начал доминировать в 2022 году.

"Эрис", и "пирола" – это подвиды "омикрона". Ранее amic.ru о них рассказал инфекционист Валерий Шевченко. По его словам, это действительно очень заразные варианты коронавируса, но их опасность преувеличена.

"Вариантов "омикрона" уже более ста. Пишут об антигенности новых штаммов, об их способности избегать иммунного ответа. Но это нивелируется сниженной вирулентностью: они реже приводят к среднему и тяжелому течению болезни. Мы не видим, чтобы ковид становился более угрожающим для здоровья", – пояснял врач. Он также напомнил, что далеко не все штаммы, которые активно распространялись по Европе и обсуждались в СМИ, в итоге дошли до Алтайского края. Например, нашумевший "кракен" в нашем регионе так и не зафиксировали.

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае начала расти в сентябре. Но пока показатели относительно невысокие: по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю заразилось 149 жителей региона.