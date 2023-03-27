Что известно о падении беспилотника в Тульской области и сколько человек пострадали?
Беспилотник упал в Тульской области и образовал гигантскую воронку
27 марта 2023, 12:18, Анастасия Бичакова
Взрыв прогремел в Киреевске Тульской области накануне. По информации правоохранительных органов, ЧП произошло в результате падения беспилотника (беспилотного летательного аппарата, БПЛА, – прим. ред.). Пострадали несколько человек, их госпитализировали.
Что известно о происшествии, как взрыв комментируют очевидцы и прокуратура – в материале amic.ru.
Что известно о взрыве в Тульской области?
В Тульской области взрыв произошёл в Киреевске 26 марта, о нём стало известно примерно в 15:19 по мск.
Предварительно, причиной ЧП стало падение беспилотника, начинённого боеприпасом.
Частично повреждены три жилых многоквартирных дома, уточнили в комитете региональной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
В зданиях выбиты стёкла. Помимо этого, повреждения получили автомобили, стоявшие рядом. Также задеты четыре хозяйственные постройки, уточняет ТАСС.
Диаметр образовавшейся при взрыве воронки составляет 10-15 метров, а глубина – почти восемь метров, указал Telegram-канал Baza.
"Никаких военных и инфраструктурных объектов поблизости нет. До границы с Украиной примерно 400 километров", – сообщает bfm.ru.
Что за беспилотник упал в Киреевске?
В Киреевске упал беспилотный аппарат Ту-141 "Стриж", в котором была взрывчатка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, это оперативно-тактический разведывательный беспилотник.
"Это единственный на сегодняшний момент беспилотник дальнего действия. <...> Это советский беспилотник, у него есть определённая весовая нагрузка", – объяснил bfm.ru взрывотехник Дмитрий Симкин.
По словам эксперта, мощность и радиус поражения БПЛА во многом зависят от взрывчатки. У неё могут быть разные волна и мощность.
"Плюс может очень сильно влиять непосредственно сама местность на характерные повреждения, потому что взрывная волна может отражаться от разных объектов", – сказал он.
Сколько человек пострадали от взрыва?
Сначала сообщалось, что от взрыва в Тульской области пострадали два человека – 2002 и 2006 года рождения.
"Их посекло осколками разбитых окон, ничего серьёзного", – рассказали изданию в диспетчерской службе Киреевска.
Позже число пострадавших выросло до трёх. Ещё один человек сам обратился в больницу.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, пишет "Лента.ру".
А что говорят очевидцы взрыва в Киреевске?
Жительница Киреевска поделилась с bfm.ru, что при взрыве было "очень страшно".
По словам женщины, она сидела дома, когда услышала сильный хлопок. Задрожали окна, а на улице "сирены завыли".
"Сразу выключился свет, все приборы были обесточены. Свет дали буквально через две-три минуты. <...> Прошло уже полтора часа, у меня внутренняя дрожь стоит, то есть испуг какой-то", – прокомментировала собеседница.
Как прокуратура комментирует взрыв в Киреевске?
Прокуратура контролирует установление обстоятельств взрыва в Киреевске, подчёркивают в Telegram-канале ведомства.
"На место происшествия для координации действий уполномоченных органов и установления причин <...> незамедлительно выехал прокурор региона Александр Грицаенко", – говорилось в сообщении прокуратуры региона накануне.
На месте работали спасатели. По информации РИА Новости, работу всех служб координирует глава Тульской области Алексей Дюмин.
"По поручению губернатора в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности", – добавляют в заявлении комитета.
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