Беспилотник упал в Тульской области и образовал гигантскую воронку

27 марта 2023, 12:18, Анастасия Бичакова

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Взрыв прогремел в Киреевске Тульской области накануне. По информации правоохранительных органов, ЧП произошло в результате падения беспилотника (беспилотного летательного аппарата, БПЛА, – прим. ред.). Пострадали несколько человек, их госпитализировали.

Что известно о происшествии, как взрыв комментируют очевидцы и прокуратура – в материале amic.ru.

1 Что известно о взрыве в Тульской области? В Тульской области взрыв произошёл в Киреевске 26 марта, о нём стало известно примерно в 15:19 по мск. Предварительно, причиной ЧП стало падение беспилотника, начинённого боеприпасом. Частично повреждены три жилых многоквартирных дома, уточнили в комитете региональной безопасности. Об этом пишет РИА Новости. В зданиях выбиты стёкла. Помимо этого, повреждения получили автомобили, стоявшие рядом. Также задеты четыре хозяйственные постройки, уточняет ТАСС. Диаметр образовавшейся при взрыве воронки составляет 10-15 метров, а глубина – почти восемь метров, указал Telegram-канал Baza. "Никаких военных и инфраструктурных объектов поблизости нет. До границы с Украиной примерно 400 километров", – сообщает bfm.ru.

2 Что за беспилотник упал в Киреевске? В Киреевске упал беспилотный аппарат Ту-141 "Стриж", в котором была взрывчатка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным издания, это оперативно-тактический разведывательный беспилотник. "Это единственный на сегодняшний момент беспилотник дальнего действия. <...> Это советский беспилотник, у него есть определённая весовая нагрузка", – объяснил bfm.ru взрывотехник Дмитрий Симкин. По словам эксперта, мощность и радиус поражения БПЛА во многом зависят от взрывчатки. У неё могут быть разные волна и мощность. "Плюс может очень сильно влиять непосредственно сама местность на характерные повреждения, потому что взрывная волна может отражаться от разных объектов", – сказал он.

3 Сколько человек пострадали от взрыва? Сначала сообщалось, что от взрыва в Тульской области пострадали два человека – 2002 и 2006 года рождения. "Их посекло осколками разбитых окон, ничего серьёзного", – рассказали изданию в диспетчерской службе Киреевска. Позже число пострадавших выросло до трёх. Ещё один человек сам обратился в больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, пишет "Лента.ру".

4 А что говорят очевидцы взрыва в Киреевске? Жительница Киреевска поделилась с bfm.ru, что при взрыве было "очень страшно". По словам женщины, она сидела дома, когда услышала сильный хлопок. Задрожали окна, а на улице "сирены завыли". "Сразу выключился свет, все приборы были обесточены. Свет дали буквально через две-три минуты. <...> Прошло уже полтора часа, у меня внутренняя дрожь стоит, то есть испуг какой-то", – прокомментировала собеседница.