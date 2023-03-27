НОВОСТИПроисшествия

Что известно о падении беспилотника в Тульской области и сколько человек пострадали?

Беспилотник упал в Тульской области и образовал гигантскую воронку

27 марта 2023, 12:18, Анастасия Бичакова

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Взрыв прогремел в Киреевске Тульской области накануне. По информации правоохранительных органов, ЧП произошло в результате падения беспилотника (беспилотного летательного аппарата, БПЛА, – прим. ред.). Пострадали несколько человек, их госпитализировали.

Что известно о происшествии, как взрыв комментируют очевидцы и прокуратура – в материале amic.ru.

1

Что известно о взрыве в Тульской области?

В Тульской области взрыв произошёл в Киреевске 26 марта, о нём стало известно примерно в 15:19 по мск.

Предварительно, причиной ЧП стало падение беспилотника, начинённого боеприпасом.

Частично повреждены три жилых многоквартирных дома, уточнили в комитете региональной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

В зданиях выбиты стёкла. Помимо этого, повреждения получили автомобили, стоявшие рядом. Также задеты четыре хозяйственные постройки, уточняет ТАСС.

Диаметр образовавшейся при взрыве воронки составляет 10-15 метров, а глубина – почти восемь метров, указал Telegram-канал Baza.

"Никаких военных и инфраструктурных объектов поблизости нет. До границы с Украиной примерно 400 километров", – сообщает bfm.ru.

2

Что за беспилотник упал в Киреевске?

В Киреевске упал беспилотный аппарат Ту-141 "Стриж", в котором была взрывчатка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, это оперативно-тактический разведывательный беспилотник.

"Это единственный на сегодняшний момент беспилотник дальнего действия. <...> Это советский беспилотник, у него есть определённая весовая нагрузка", – объяснил bfm.ru взрывотехник Дмитрий Симкин.

По словам эксперта, мощность и радиус поражения БПЛА во многом зависят от взрывчатки. У неё могут быть разные волна и мощность.

"Плюс может очень сильно влиять непосредственно сама местность на характерные повреждения, потому что взрывная волна может отражаться от разных объектов", – сказал он.

3

Сколько человек пострадали от взрыва?

Сначала сообщалось, что от взрыва в Тульской области пострадали два человека – 2002 и 2006 года рождения.

"Их посекло осколками разбитых окон, ничего серьёзного", – рассказали изданию в диспетчерской службе Киреевска.

Позже число пострадавших выросло до трёх. Ещё один человек сам обратился в больницу.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, пишет "Лента.ру".

4

А что говорят очевидцы взрыва в Киреевске?

Жительница Киреевска поделилась с bfm.ru, что при взрыве было "очень страшно".

По словам женщины, она сидела дома, когда услышала сильный хлопок. Задрожали окна, а на улице "сирены завыли".

"Сразу выключился свет, все приборы были обесточены. Свет дали буквально через две-три минуты. <...> Прошло уже полтора часа, у меня внутренняя дрожь стоит, то есть испуг какой-то", – прокомментировала собеседница.

5

Как прокуратура комментирует взрыв в Киреевске?

Прокуратура контролирует установление обстоятельств взрыва в Киреевске, подчёркивают в Telegram-канале ведомства.

"На место происшествия для координации действий уполномоченных органов и установления причин <...> незамедлительно выехал прокурор региона Александр Грицаенко", – говорилось в сообщении прокуратуры региона накануне.

На месте работали спасатели. По информации РИА Новости, работу всех служб координирует глава Тульской области Алексей Дюмин.

"По поручению губернатора в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности", – добавляют в заявлении комитета.

Комментарии 6

  • И что надо делать? Бежать в прокуратуру?Поставить свечку за здоровье раненым?Или пустить ракеты по Киеву?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Это советский беспилотник" А у России почему их нет? Советских...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в России все советское уже давно не в моде и планомерно уничтожается.
    27 марта, Гость   Ответить
  • о падении беспилотника ничего не знаю, но вот Тульская область- это не приграничный район. почему он туда долетел вообще?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Глубина воронки 8 метров? Это сколько взрывчатого было на борту? Как он его столько и так далеко от границы довёз? Всё честно рассказывают нам?
    27 марта, Гость   Ответить
  • На Украине все советское давно уничтожено на законодательном уровне. А беспилотники оставили, как чувствовали, что не все советское это плохо
    27 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров