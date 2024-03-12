У воздушного судна загорелся двигатель

12 марта 2024, 17:57, ИА Амител

Скриншот из видео падения самолета / Фото: кадр из видео с телеграм-канала "Происшествия. Иваново"

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку из-за поломки двигателя. Он упал на территории кладбища в районе села Богородского недалеко от аэродрома, пишет Baza. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Amic.ru собрал все, что известно об инциденте.

Что произошло?

Самолет Ил-76 загорелся в воздухе при выполнении планового полета, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Кадры с летящим воздушным судном, у которого горит двигатель, опубликовали российские СМИ около 16:30 по барнаульскому времени, одним из первых из них был ивановский канал IvanovoNEWS.

Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Иваново-Северный и в итоге упал в районе села Богородского, пишут "Осторожно, новости". По информации Daily Storm, борт мог выполнять учебный вылет.

Mash сообщает, что после возгорания двигателя экипаж пытался вернуться на аэродром и сделал круг. И когда стало понятно, что долететь до него не удастся, попытался оттянуть самолет от жилых домов и в итоге упал в районе деревни Подталицы, в двух километрах от аэродрома.

RusNews пишет, что упавший самолет базировался в Твери.

Почему самолет упал?

Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей, сообщили в Минобороны. Местные жители также писали в соцсетях, что у самолета мог отвалиться двигатель, сообщала Readovka. По информации телеграм-канала Mash, двигатель воздушного судна загорелся из-за попадания птицы в один из правых двигателей.

Сколько человек было на борту и погиб ли кто-то?

Всего на борту находилось 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны. Все они погибли, сообщает телеграм-канал "112".

Что происходит сейчас?

Сейчас на месте работают спасатели и врачи скорой помощи. К месту крушения прилетели два вертолета и другая спецтехника, пишет Readovka. Также туда вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Что за самолет Ил-76?

Ил-76 – это тяжелый военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями, который начал летать еще с начала 1970-х годов. Штатный экипаж Ил-76 составляет семь человек. В него входит командир корабля, помощник командира, штурман, бортинженер, техник по авиационно-десантному оборудованию, старший воздушный радист и старший воздушный стрелок.

Напомним, что 24 января в Белгородской области рухнул Ил-76 с украинскими пленными. По информации Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских пленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.