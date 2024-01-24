Что известно о крушении под Белгородом самолета Ил-76, который вез пленных ВСУ

По предварительной информации, воздушное судно с украинскими пленными сбили ВСУ

24 января 2024, 17:15, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76/ Фото: readovka

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По имеющимся данным, он перевозил украинских пленных для обмена. Все они, как и члены экипажа, в катастрофе погибли. Amic.ru рассказывает, что известно о трагедии на данный момент.

Что случилось?

Самолет Ил-76 потерпел крушение около 11 часов утра по московскому времени в Белгородской области. ТАСС сообщает, что он упал в 5-6 километрах от села Яблоново в Корочанском районе региона. На земле разрушений нет.

Mash пишет, что пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, и поэтому самолет упал в поле. При падении воздушное судно развалилось на несколько частей.

Кто был на борту?

На борту находилось 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и три сопровождающих. К месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник SHOT сообщил, что обмен должен был состояться по формуле 192 на 192 на границе Белгородской области.

Что произошло с самолетом?

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны сообщили, что Ил-76 под Белгородом сбили ВСУ. В частности, об этом пишет "РБК-Украина".

Известно, что незадолго до крушения борта в Белгороде объявили ракетную опасность. Кроме того, во время падения Ил-76 в небе над Белгородской областью заметили след от взрыва украинской ракеты ПВО, пишет Mash. SHOT сообщает, что огонь мог вестись с помощью ЗРК Patriot из Волчанского района Харьковской области. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T.

При этом Mash информирует, что украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород. И обмен должен был состояться 24 января.

При этом в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что Ил-76 поразили ВСУ, пишет "Суспильне". Там сказали, что "еще выясняют информацию" о происшествии. Между тем некоторые украинские СМИ начали удалять материалы с упоминанием причастности ВСУ к трагедии. В частности, свою новость отредактировала "Украинская правда", пишет издание "Страна".

Кто-то выжил в крушении?

Пока о выживших в ЧП не сообщается. По предварительным данным, не выжил никто. Readovka пишет, что на месте падения начался пожар.

Что это за самолет?

Ил-76 – это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет с турбореактивным двигателем. Его начали производить еще в 1973 году, сейчас он стоит на вооружении у российского Минобороны. СМИ сообщают, что данный Ил-76 и раньше использовался для перевозки украинских пленных.

Какие последствия у трагедии?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76, пишет Readovka. Также Картаполов сообщил, что еще один Ил-76 с 80 украинскими пленными развернулся после падения самолета в Белгородской области.

Кроме того, Картаполов заявил изданию SHOT, что после крушения Ил-76 обмены между Россией и Украиной, скорее всего, поставят на паузу.