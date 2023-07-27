Что известно о падении вертолета на Алтае и сколько человек погибло в катастрофе?

Подробности ужасной трагедии

27 июля 2023, 16:13, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Чисто Новости"

В Республике Алтай днем 27 июля при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района упал вертолет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Рассказываем, что известно о ЧП и сколько человек пострадало. Все самое главное на данный момент.

Что известно о причинах авиакатастрофы?

Как сообщает пресс-служба МЧС по Республике Алтай, по предварительной версии, вертолет Ми-8 при заходе на посадку зацепился за электрические провода и рухнул, после чего загорелся.

Сколько человек погибло?

Предварительно, на борту вертолета находились туристы. По данным СМИ, на воздушном судне было 13 человек. Все они возвращались с Белухи – высочайшей горной вершины Сибири. Mash пишет, что один из них – гражданин Белоруссии. Командир воздушного судна – Вячеслав Демихов. В результате происшествия 6 человек погибли, 7 – пострадали.

Полет осуществляла авиакомпания "АлтайАвиа", летели туристы. Трое пассажиров упавшего Ми-8 в крайне тяжелом состоянии – у них 90% ожогов тела.

От рухнувшего вертолета практически ничего не осталось: он почти полностью сгорел.

Официальных комментариев со стороны властей Республики Алтай по поводу инцидента пока не поступало.