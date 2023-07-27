Шесть человек погибли при жесткой посадке вертолета на Алтае
Воздушное судно загорелось на земле. По предварительной информации, Ми-8 зацепился за провода
27 июля 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "НеКурасов"
Вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Тюнгуре в Республике Алтай. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, шесть человек погибли, еще семь пострадали.
По информации Telegram-канала Mash, воздушное судно могло зацепиться за провода при посадке. По предварительной информации, на борту находились туристы.
Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняются.
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