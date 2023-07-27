Шесть человек погибли при жесткой посадке вертолета на Алтае

Воздушное судно загорелось на земле. По предварительной информации, Ми-8 зацепился за провода

27 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеКурасов"

Вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Тюнгуре в Республике Алтай. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, шесть человек погибли, еще семь пострадали.

По информации Telegram-канала Mash, воздушное судно могло зацепиться за провода при посадке. По предварительной информации, на борту находились туристы.

Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняются.