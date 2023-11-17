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Что известно о победительнице конкурса "Краса России – 2023" и как она выглядит

Девушка из Сибири покорила жюри и обошла конкуренток

17 ноября 2023, 13:22, ИА Амител

Екатерина Романов, / Фото: соцсети девушки

Екатерина Романова стала обладательницей короны престижного конкурса. Девушка живет в Санкт-Петербурге, но представляет Кемеровскую область. Рассказываем, что о ней известно и как она выглядит.

Что известно о Екатерине Романовой?

С детства занимается танцами, имеет режиссерское образование, снимается в кино. Также в детстве увлекалась боксом. Чтобы прийти к победе, Романовой пришлось поработать над фигурой. После кастинга ей посоветовали избавиться от нескольких килограммов.

Девушка окончила факультет режиссуры массовых мероприятий в Российском государственном социальном университете. Других подробностей о ней нет.

Что известно о конкурсе "Краса России – 2023"?

Конкурс "Краса России" состоялся в Сочи. За победу боролись 52 девушки из разных уголков страны. Подготовка к финалу шла две недели. Девушки репетировали дефиле, танцы, а также визитку. Одно из дефиле прошло в национальных костюмах. 

Кстати, третье место в конкурсе заняла жительница Барнаула Софья Осиян.

конкурсы Красота и мода

Комментарии 7

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Гость

13:43:41 17-11-2023

самое печальное, что все они выглядят одинаково

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Гость

13:45:44 17-11-2023

Очередной губастик.

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Гость

14:00:32 17-11-2023

прям с фабрики однотипных

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Гость

14:07:59 17-11-2023

что за эйфория-то, зачем столько информации об этом? событие года? )))

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Из деревни

14:27:43 17-11-2023

Наверное, без макияжа, краса России выглядит мило. За коростой краски лица не видно. Но почему такие громадные губы у всех на лице?

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Гость

14:39:51 17-11-2023

В капитализме красота товар скоропортящийся, надо монетизировать

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Гость

07:39:27 18-11-2023

Зато тут отписались все уникальные целлюлитницы) губы тонкие, жопы жирные)

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