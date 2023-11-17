Что известно о победительнице конкурса "Краса России – 2023" и как она выглядит
Девушка из Сибири покорила жюри и обошла конкуренток
17 ноября 2023, 13:22, ИА Амител
Екатерина Романова стала обладательницей короны престижного конкурса. Девушка живет в Санкт-Петербурге, но представляет Кемеровскую область. Рассказываем, что о ней известно и как она выглядит.
Что известно о Екатерине Романовой?
С детства занимается танцами, имеет режиссерское образование, снимается в кино. Также в детстве увлекалась боксом. Чтобы прийти к победе, Романовой пришлось поработать над фигурой. После кастинга ей посоветовали избавиться от нескольких килограммов.
Девушка окончила факультет режиссуры массовых мероприятий в Российском государственном социальном университете. Других подробностей о ней нет.
Что известно о конкурсе "Краса России – 2023"?
Конкурс "Краса России" состоялся в Сочи. За победу боролись 52 девушки из разных уголков страны. Подготовка к финалу шла две недели. Девушки репетировали дефиле, танцы, а также визитку. Одно из дефиле прошло в национальных костюмах.
Кстати, третье место в конкурсе заняла жительница Барнаула Софья Осиян.
13:43:41 17-11-2023
самое печальное, что все они выглядят одинаково
13:45:44 17-11-2023
Очередной губастик.
14:00:32 17-11-2023
прям с фабрики однотипных
14:07:59 17-11-2023
что за эйфория-то, зачем столько информации об этом? событие года? )))
14:27:43 17-11-2023
Наверное, без макияжа, краса России выглядит мило. За коростой краски лица не видно. Но почему такие громадные губы у всех на лице?
14:39:51 17-11-2023
В капитализме красота товар скоропортящийся, надо монетизировать
07:39:27 18-11-2023
Зато тут отписались все уникальные целлюлитницы) губы тонкие, жопы жирные)