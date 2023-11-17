Девушка из Сибири покорила жюри и обошла конкуренток

17 ноября 2023, 13:22, ИА Амител

Екатерина Романов, / Фото: соцсети девушки

Екатерина Романова стала обладательницей короны престижного конкурса. Девушка живет в Санкт-Петербурге, но представляет Кемеровскую область. Рассказываем, что о ней известно и как она выглядит.

Что известно о Екатерине Романовой?

С детства занимается танцами, имеет режиссерское образование, снимается в кино. Также в детстве увлекалась боксом. Чтобы прийти к победе, Романовой пришлось поработать над фигурой. После кастинга ей посоветовали избавиться от нескольких килограммов.

Девушка окончила факультет режиссуры массовых мероприятий в Российском государственном социальном университете. Других подробностей о ней нет.

Что известно о конкурсе "Краса России – 2023"?

Конкурс "Краса России" состоялся в Сочи. За победу боролись 52 девушки из разных уголков страны. Подготовка к финалу шла две недели. Девушки репетировали дефиле, танцы, а также визитку. Одно из дефиле прошло в национальных костюмах.

Кстати, третье место в конкурсе заняла жительница Барнаула Софья Осиян.