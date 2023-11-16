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Что известно о Софье Осиян из Барнаула, участвовавшей в конкурсе "Краса России"

Девушка уже побеждала на конкурсе "Мисс Барнаул – 2021"

16 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Софья Осиян / Фото: amic.ru, соцсети

Жительница Барнаула Софья Осиян стала третьей на всероссийском конкурсе "Краса России – 2023". Финал конкурса прошел в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи. Рассказываем, что известно о Софье, которая стала одной из самых красивых девушек не только нашего города, но и всей страны.

Кто такая Софья Осиян?

Родилась в Казахстане и до шести лет жила в городе Петропавловске. Потом с родителями переехала в Барнаул. Окончила лицей № 121. В старших классах поняла, что хочет стать косметологом и поэтому поступила в барнаульский медколледж на "Лечебное дело". В детстве увлекалась спортом, занималась в различных секциях. Обожает футбол, любимый игрок – Алексей Миранчук. Любимые фильмы – "Любовь и голуби" и "Три метра над уровнем неба", а любимый писатель – Сергей Есенин.

Девушка уже участвовала в конкурсах красоты?

Да. В 2021 году Софья стала победительницей конкурса "Мисс Барнаул" и продолжила свое сотрудничество с модельным миром. Судя по ее постам в социальных сетях, Софья регулярно снимается в рекламе и участвует в других конкурсах красоты.

А как узнать о девушке поподробнее?

Легко, можете почитать с ней большое интервью amic.ru, вышедшее в 2021 году сразу после победы в конкурсе "Мисс Барнаул".

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НОВОСТИОбщество

конкурсы Красота и мода

Комментарии 10

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Гость

13:06:11 16-11-2023

Вообще то Сергей Есенин поэт.

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Гость

13:39:12 16-11-2023

Гость (13:06:11 16-11-2023) Вообще то Сергей Есенин поэт.... И любимое произведение у него Мастер и Маргарита. Жаль, что в конце му-му всё же утопили. А можно было бы Карениной от депрессии с ней гулять.

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Гость

13:11:13 16-11-2023

Сергей Александрович Есенин — русский поэт и писатель.

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Гость

16:13:12 16-11-2023

Гость (13:11:13 16-11-2023) Сергей Александрович Есенин — русский поэт и писатель.... поет про заек!

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Гость

13:11:32 16-11-2023

Мисс ДНР круче!!

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Гость

13:35:20 16-11-2023

Уважаемая редакция! Так вы могли бы рассказать нам, осуществилась ли мечта девушки по переезду в Москву? Где она работает или учится дальше?

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Гость

13:38:32 16-11-2023

Уже чемоданы упаковала.

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Гость

13:50:40 16-11-2023

Армянка ?

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Из деревни

16:02:29 16-11-2023

Милая девушка. Восточный тип красоты. Тенденция ?

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Гость

03:42:26 17-11-2023

И девушка уехала, и ее «любимое место в Барнауле» - Речной вокзал - разрушили…

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