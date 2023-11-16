Что известно о Софье Осиян из Барнаула, участвовавшей в конкурсе "Краса России"
Девушка уже побеждала на конкурсе "Мисс Барнаул – 2021"
16 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
Жительница Барнаула Софья Осиян стала третьей на всероссийском конкурсе "Краса России – 2023". Финал конкурса прошел в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи. Рассказываем, что известно о Софье, которая стала одной из самых красивых девушек не только нашего города, но и всей страны.
Кто такая Софья Осиян?
Родилась в Казахстане и до шести лет жила в городе Петропавловске. Потом с родителями переехала в Барнаул. Окончила лицей № 121. В старших классах поняла, что хочет стать косметологом и поэтому поступила в барнаульский медколледж на "Лечебное дело". В детстве увлекалась спортом, занималась в различных секциях. Обожает футбол, любимый игрок – Алексей Миранчук. Любимые фильмы – "Любовь и голуби" и "Три метра над уровнем неба", а любимый писатель – Сергей Есенин.
Девушка уже участвовала в конкурсах красоты?
Да. В 2021 году Софья стала победительницей конкурса "Мисс Барнаул" и продолжила свое сотрудничество с модельным миром. Судя по ее постам в социальных сетях, Софья регулярно снимается в рекламе и участвует в других конкурсах красоты.
А как узнать о девушке поподробнее?
Легко, можете почитать с ней большое интервью amic.ru, вышедшее в 2021 году сразу после победы в конкурсе "Мисс Барнаул".
13:06:11 16-11-2023
Вообще то Сергей Есенин поэт.
13:39:12 16-11-2023
Гость (13:06:11 16-11-2023) Вообще то Сергей Есенин поэт.... И любимое произведение у него Мастер и Маргарита. Жаль, что в конце му-му всё же утопили. А можно было бы Карениной от депрессии с ней гулять.
13:11:13 16-11-2023
Сергей Александрович Есенин — русский поэт и писатель.
16:13:12 16-11-2023
Гость (13:11:13 16-11-2023) Сергей Александрович Есенин — русский поэт и писатель.... поет про заек!
13:11:32 16-11-2023
Мисс ДНР круче!!
13:35:20 16-11-2023
Уважаемая редакция! Так вы могли бы рассказать нам, осуществилась ли мечта девушки по переезду в Москву? Где она работает или учится дальше?
13:38:32 16-11-2023
Уже чемоданы упаковала.
13:50:40 16-11-2023
Армянка ?
16:02:29 16-11-2023
Милая девушка. Восточный тип красоты. Тенденция ?
03:42:26 17-11-2023
И девушка уехала, и ее «любимое место в Барнауле» - Речной вокзал - разрушили…