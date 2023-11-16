Что известно о Софье Осиян из Барнаула, участвовавшей в конкурсе "Краса России"

Девушка уже побеждала на конкурсе "Мисс Барнаул – 2021"

16 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Софья Осиян / Фото: amic.ru, соцсети

Жительница Барнаула Софья Осиян стала третьей на всероссийском конкурсе "Краса России – 2023". Финал конкурса прошел в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи. Рассказываем, что известно о Софье, которая стала одной из самых красивых девушек не только нашего города, но и всей страны.

Кто такая Софья Осиян?

Родилась в Казахстане и до шести лет жила в городе Петропавловске. Потом с родителями переехала в Барнаул. Окончила лицей № 121. В старших классах поняла, что хочет стать косметологом и поэтому поступила в барнаульский медколледж на "Лечебное дело". В детстве увлекалась спортом, занималась в различных секциях. Обожает футбол, любимый игрок – Алексей Миранчук. Любимые фильмы – "Любовь и голуби" и "Три метра над уровнем неба", а любимый писатель – Сергей Есенин.

Девушка уже участвовала в конкурсах красоты?

Да. В 2021 году Софья стала победительницей конкурса "Мисс Барнаул" и продолжила свое сотрудничество с модельным миром. Судя по ее постам в социальных сетях, Софья регулярно снимается в рекламе и участвует в других конкурсах красоты.

А как узнать о девушке поподробнее?

Легко, можете почитать с ней большое интервью amic.ru, вышедшее в 2021 году сразу после победы в конкурсе "Мисс Барнаул".