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Что известно о предполагаемых террористах, пойманных недалеко от границы с Украиной?

Двух подозреваемых задержали, еще двое пустились в бега

23 марта 2024, 14:02, ИА Амител

Ориентировки на подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" / Фото: Mash
Ориентировки на подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" / Фото: Mash

Предполагаемых террористов, которые могли быть в числе нападавших на "Крокус Сити Холл", обнаружили полицейские. Об этом сообщили Telegram-каналы Mash и Baza.

При этом задержать, по данным источников, удалось не всех. Части подозреваемых удалось сбежать.

Все, что известно о предполагаемых террористах, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что предполагаемых террористов, которые быть в "Крокусе", задержали?

Да, но не всех. По данным Mash, правоохранители остановили ту самую машину Renault Symbol, которую разыскивали с самого начала. Telegram-канал утверждает, что автомобиль был остановлен в Навлинском районе Брянской области, в нескольких десятках километров от границы с Украиной.
Внутри, пишет Mash, находилось четверо граждан Таджикистана. Некоторые источники сообщают, что в ходе задержания произошла перестрелка. По данным Telegram-каналов, задержать удалось только двоих предполагаемых террористов. Еще двое пустились в бега, им удалось скрыться.
SHOT добавляет, что в Брянской области ввели план-перехват, чтобы не дать сбежавшим подозреваемым скрыться за пределами РФ.
Важно: это лишь предварительная информация, которую сообщили Telegram-каналы. Официальные ведомства и правоохранительные органы историю с задержанием пока не комментировали.
2

Кого именно удалось задержать, а кто убежал?

Пока неизвестно. О том, кто задержан, а кому удалось скрыться, никакие источники не сообщают.
3

Что известно о предполагаемых террористах, которых нашли рядом с российско-украинской границей?

Подозреваемые
По данным Baza, все подозреваемые, которые были в машине, – граждане Таджикистана. При этом Telegram-канал утверждает, что всего подозреваемых шесть, а не четыре.
На тех, кто был в авто, в распоряжении Baza оказались полицейские ориентировки. Имена подозреваемых:
  • Насридинов Махмадрасул, 37 лет;
  • Исмонов Ривожидин, 51 год;
  • Сафолзода Шохинджонн, 21 год;
  • Назаров Рустам, 29 лет.
4

Как подозреваемые в теракте жители Таджикистана попали в Россию?

Точно неизвестно. Но Baza утверждает, что у всех подозреваемых в теракте граждан Таджикистана была регистрация в РФ. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.
5

Что еще сказано в ориентировках о предполагаемых террористах?

Что они очень опасны и, скорее всего, вооружены. Кроме того, при себе у них могут быть взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано строго соблюдать меры личной безопасности, пишет Baza.
6

Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" к этому часу?

Об этом читайте в нашем отдельном материале.
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Комментарии 11

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Дмитрий

16:14:21 23-03-2024

Твари которые не дружат с головой, ради денег готовы на все , сочувствую всем те у кого погибли родные или лежат на койках в больница с любовью и сердцем

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ааа

16:39:45 23-03-2024

деньги?? природа тачиков такая

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Гость

17:30:38 23-03-2024

Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих просто сделали маскарад. Я не верю! "Нашли", ага... У Таджиков нет повода, чтобы так поступать. Ищите других заказчиков!

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Гость

19:18:12 23-03-2024

Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... Посмотрите на их морды - они совсем без интеллекта

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Гость

22:09:52 23-03-2024

Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... Погугли насчет февральских событий в Душанбе в 90-м году, может прозреешь!

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Гость

23:34:03 23-03-2024

Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... А зачем таджики убивали русских в начале 90- х ?

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Гость

13:57:59 24-03-2024

Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... В 2022 в Белгороде пара таджиков из пулемета на стрельбище расстреляла наших молодых солдат. Много. Тогда постарались замолчать это дело. А сейчас те же таджики отправили на экскурсию на тот свет в подмосковье сотни людей. Братство народов. Мир, Жвачка.

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Кирилл

18:14:00 23-03-2024

Твари всё кто их поддерживают должны понести ответ

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Гость

18:29:24 23-03-2024

Они собирались спастись на Украине.И кто организатор?

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Элен без ребят

20:00:44 23-03-2024

имхо, хохляцкие спецслужбы сделали это чужими руками.

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Дарт Вейдер

14:38:24 24-03-2024

Таджикская диаспора уже торопится если не отказывать этих уродов, то поскорее откреститься от них и призвать не трогать их сородичей

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