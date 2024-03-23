Что известно о предполагаемых террористах, пойманных недалеко от границы с Украиной?
Двух подозреваемых задержали, еще двое пустились в бега
23 марта 2024, 14:02, ИА Амител
Ориентировки на подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" / Фото: Mash
Предполагаемых террористов, которые могли быть в числе нападавших на "Крокус Сити Холл", обнаружили полицейские. Об этом сообщили Telegram-каналы Mash и Baza.
При этом задержать, по данным источников, удалось не всех. Части подозреваемых удалось сбежать.
Все, что известно о предполагаемых террористах, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что предполагаемых террористов, которые быть в "Крокусе", задержали?
Да, но не всех. По данным Mash, правоохранители остановили ту самую машину Renault Symbol, которую разыскивали с самого начала. Telegram-канал утверждает, что автомобиль был остановлен в Навлинском районе Брянской области, в нескольких десятках километров от границы с Украиной.
Внутри, пишет Mash, находилось четверо граждан Таджикистана. Некоторые источники сообщают, что в ходе задержания произошла перестрелка. По данным Telegram-каналов, задержать удалось только двоих предполагаемых террористов. Еще двое пустились в бега, им удалось скрыться.
SHOT добавляет, что в Брянской области ввели план-перехват, чтобы не дать сбежавшим подозреваемым скрыться за пределами РФ.
Важно: это лишь предварительная информация, которую сообщили Telegram-каналы. Официальные ведомства и правоохранительные органы историю с задержанием пока не комментировали.
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Кого именно удалось задержать, а кто убежал?
Пока неизвестно. О том, кто задержан, а кому удалось скрыться, никакие источники не сообщают.
3
Что известно о предполагаемых террористах, которых нашли рядом с российско-украинской границей?
Подозреваемые
По данным Baza, все подозреваемые, которые были в машине, – граждане Таджикистана. При этом Telegram-канал утверждает, что всего подозреваемых шесть, а не четыре.
На тех, кто был в авто, в распоряжении Baza оказались полицейские ориентировки. Имена подозреваемых:
- Насридинов Махмадрасул, 37 лет;
- Исмонов Ривожидин, 51 год;
- Сафолзода Шохинджонн, 21 год;
- Назаров Рустам, 29 лет.
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Как подозреваемые в теракте жители Таджикистана попали в Россию?
Точно неизвестно. Но Baza утверждает, что у всех подозреваемых в теракте граждан Таджикистана была регистрация в РФ. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.
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Что еще сказано в ориентировках о предполагаемых террористах?
Что они очень опасны и, скорее всего, вооружены. Кроме того, при себе у них могут быть взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано строго соблюдать меры личной безопасности, пишет Baza.
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Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" к этому часу?
Об этом читайте в нашем отдельном материале.
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"
16:14:21 23-03-2024
Твари которые не дружат с головой, ради денег готовы на все , сочувствую всем те у кого погибли родные или лежат на койках в больница с любовью и сердцем
16:39:45 23-03-2024
деньги?? природа тачиков такая
17:30:38 23-03-2024
Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих просто сделали маскарад. Я не верю! "Нашли", ага... У Таджиков нет повода, чтобы так поступать. Ищите других заказчиков!
19:18:12 23-03-2024
Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... Посмотрите на их морды - они совсем без интеллекта
22:09:52 23-03-2024
Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... Погугли насчет февральских событий в Душанбе в 90-м году, может прозреешь!
23:34:03 23-03-2024
Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... А зачем таджики убивали русских в начале 90- х ?
13:57:59 24-03-2024
Гость (17:30:38 23-03-2024) Таджики - очень хорошие люди, доброжелательные. А из этих пр... В 2022 в Белгороде пара таджиков из пулемета на стрельбище расстреляла наших молодых солдат. Много. Тогда постарались замолчать это дело. А сейчас те же таджики отправили на экскурсию на тот свет в подмосковье сотни людей. Братство народов. Мир, Жвачка.
18:14:00 23-03-2024
Твари всё кто их поддерживают должны понести ответ
18:29:24 23-03-2024
Они собирались спастись на Украине.И кто организатор?
20:00:44 23-03-2024
имхо, хохляцкие спецслужбы сделали это чужими руками.
14:38:24 24-03-2024
Таджикская диаспора уже торопится если не отказывать этих уродов, то поскорее откреститься от них и призвать не трогать их сородичей