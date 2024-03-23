Двух подозреваемых задержали, еще двое пустились в бега

23 марта 2024, 14:02, ИА Амител

Ориентировки на подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" / Фото: Mash

Предполагаемых террористов, которые могли быть в числе нападавших на "Крокус Сити Холл", обнаружили полицейские. Об этом сообщили Telegram-каналы Mash и Baza.

При этом задержать, по данным источников, удалось не всех. Части подозреваемых удалось сбежать.

Все, что известно о предполагаемых террористах, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что предполагаемых террористов, которые быть в "Крокусе", задержали? Да, но не всех. По данным Mash, правоохранители остановили ту самую машину Renault Symbol, которую разыскивали с самого начала. Telegram-канал утверждает, что автомобиль был остановлен в Навлинском районе Брянской области, в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Внутри, пишет Mash, находилось четверо граждан Таджикистана. Некоторые источники сообщают, что в ходе задержания произошла перестрелка. По данным Telegram-каналов, задержать удалось только двоих предполагаемых террористов. Еще двое пустились в бега, им удалось скрыться. SHOT добавляет, что в Брянской области ввели план-перехват, чтобы не дать сбежавшим подозреваемым скрыться за пределами РФ. Важно: это лишь предварительная информация, которую сообщили Telegram-каналы. Официальные ведомства и правоохранительные органы историю с задержанием пока не комментировали.

2 Кого именно удалось задержать, а кто убежал? Пока неизвестно. О том, кто задержан, а кому удалось скрыться, никакие источники не сообщают.

3 Что известно о предполагаемых террористах, которых нашли рядом с российско-украинской границей? Подозреваемые По данным Baza, все подозреваемые, которые были в машине, – граждане Таджикистана. При этом Telegram-канал утверждает, что всего подозреваемых шесть, а не четыре. На тех, кто был в авто, в распоряжении Baza оказались полицейские ориентировки. Имена подозреваемых: Насридинов Махмадрасул, 37 лет;

Исмонов Ривожидин, 51 год;

Сафолзода Шохинджонн, 21 год;

Назаров Рустам, 29 лет.

4 Как подозреваемые в теракте жители Таджикистана попали в Россию? Точно неизвестно. Но Baza утверждает, что у всех подозреваемых в теракте граждан Таджикистана была регистрация в РФ. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

5 Что еще сказано в ориентировках о предполагаемых террористах? Что они очень опасны и, скорее всего, вооружены. Кроме того, при себе у них могут быть взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано строго соблюдать меры личной безопасности, пишет Baza.