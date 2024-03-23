Что известно о погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

Во время теракта в концертном зале "Крокуса" могли находиться более шести тысяч человек

23 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Скорая помощь у ТЦ "Крокус"/Фото: ТАСС

Страшный теракт произошел вечером в ТЦ "Крокус" в Москве. Неизвестные из автоматов расстреляли пришедших на концерт группы "Пикник", а после подожгли здание. Минздрав и следственные органы сообщают лишь о предварительном числе жертв и пострадавших во время трагедии. Но их может быть больше: разборы завалов здания еще продолжаются, а многие из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Собрали всю информацию, которая есть к этому часу о погибших и пострадавших.

Сколько человек погибло во время теракта?

На данный момент СК РФ сообщает о том, что в результате теракта погибли более 60 человек. "К сожалению, количество жертв может увеличиться", – отметили в ведомстве.

По сообщению Минздрава Подмосковья, в результате теракта погибли трое детей, пишет РИА новости.

Сколько человек ранено и в каком они состоянии?

Глава Минздрава РФ Мурашко сообщил, что после теракта в "Крокусе" госпитализированы 115 человек, из них пятеро – дети. "Мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Еще более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

60 взрослых и один ребенок, пострадавшие в "Крокусе", находятся в тяжелом состоянии.

Позднее телеграм-канал со ссылкой на свой источник сообщил, что число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 183 человек, из них восемь детей.

По словам вице-премьера РФ Голиковой, на данный момент практически все операции госпитализированным после теракта проведены, тяжелые пострадавшие переведены в реанимации.

Обновлено в 15.20 (время Алтайского края): Количество погибших при теракте в "Крокусе" составляет 93 человека, сообщает СК РФ.

Сколько человек находилось в концертном зале во время теракта?

Точное число неизвестно. Но зал рассчитан больше чем на 6000 человек. И почти все билеты на концерт группы "Пикник" были распроданы, сообщают СМИ. Поэтому можно предположить, что около шести тысяч человек могли находиться в зале во время стрельбы.

Когда будут более точные данные о погибших и пострадавших?

По сообщению губернатора Московской области, список погибших в результате теракта, которых удастся к тому моменту идентифицировать, будет опубликован в 10 утра по московскому времени.

Также он сообщил, что разбор завалов зрительного зала, в котором частично обрушились перекрытия, будет идти весь день, рассказал губернатор.

Где можно узнать информацию о своих близких, которые пострадали в "Крокусе"?

Рядом с "Крокусом" – в БЦ "Кубик" – будет работать Центр помощи. Здесь родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших.

Также Депздрав Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в "Крокусе", госпитализированных в московские больницы, – 8-499-251-45-03.