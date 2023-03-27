Вероятно, да. За несколько дней до госпитализации девушка принимала препарат для повышения иммунитета на основе плаценты "Лаеннек", писал ранее amic.ru.

"Мог ли японский плацентарный препарат стать причиной смерти <...>, в каких дозах она его принимала и зачем, выясняется", – написали в Telegram-канале Shot.

Отмечается, что погибшая была студенткой пятого курса Сеченовского медуниверситета. В соцсетях она называла себя специалистом по системному оздоровлению и health-коучем. Она пила препарат без назначения врача.

В СМИ пишут, что Анну Коляду госпитализировали вместе с молодым человеком, одним из основателей "СберМаркета" Дмитрием Жулиным.

Пара почувствовала себя очень плохо после очередной инъекции.