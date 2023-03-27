Что известно о препарате "Лаеннек", после приёма которого скончалась студентка-медик?
В Москве скончалась студентка-медик, принимавшая препарат для лечения печени и стимуляции иммунитета
27 марта 2023, 17:36, Анастасия Бичакова
В Москве скончалась 22-летняя студентка-медик Анна Коляда, принимавшая японский препарат "Лаеннек" на основе плаценты. Как правило, его используют для лечения печени и укрепления иммунитета, но иногда и для омоложения. Однако это может быть небезопасно.
Правда ли, что Анна попала в больницу вместе с одним из основателей "СберМаркета" и что известно о её гибели – в материале amic.ru.
Правда, что Анна могла умереть от "Лаеннека"?
Вероятно, да. За несколько дней до госпитализации девушка принимала препарат для повышения иммунитета на основе плаценты "Лаеннек", писал ранее amic.ru.
"Мог ли японский плацентарный препарат стать причиной смерти <...>, в каких дозах она его принимала и зачем, выясняется", – написали в Telegram-канале Shot.
Отмечается, что погибшая была студенткой пятого курса Сеченовского медуниверситета. В соцсетях она называла себя специалистом по системному оздоровлению и health-коучем. Она пила препарат без назначения врача.
В СМИ пишут, что Анну Коляду госпитализировали вместе с молодым человеком, одним из основателей "СберМаркета" Дмитрием Жулиным.
Пара почувствовала себя очень плохо после очередной инъекции.
Как Коляда с Жулиным принимали "Лаеннек"?
Жулин и Коляда делали процедуру с "Лаеннеком" каждые два-три месяца без назначения врача, а в последний раз – 13 марта. После этого отправились в аэропорт, чтобы вылететь в Дубай.
У них поднялась температура до 41 градуса, начался сильный озноб, а также головная боль, уточняет "Газета.ру".
В НИИ имени Склифосовского у Анны и Дмитрия диагностировали септический шок.
"Видимо, пара не советовалась с врачами и решила поставить капельницу с "Лаеннеком" без назначения медиков. Однако после приёма что-то пошло не так", – отмечает Shot.
Состояние Анны Коляды продолжило ухудшаться, и она скончалась в больнице 25 марта.
А Дмитрий Жулин "смог выкарабкаться" и 20 марта его перевели из реанимации.
Что за препарат "Лаеннек"?
"Лаеннек" – это японский инъекционный гепатопротектор и иммуномодулятор на основе плаценты.
Его применяют для лечения печени и укрепления иммунитета. Изобретён в 1956 году, а используют его в 30 странах, сообщает "ФедералПресс".
Им якобы можно лечить бесплодие, герпес и "хроническую усталость". Но не все эксперты считают его препаратом с доказанной эффективностью. По словам медиков, некоторые используют "Лаеннек" для омоложения, хотя это небезопасно.
"В российском Госреестре лекарственных средств упомянуто только два его клинических испытания 2008 года. Они должны были окончиться в 2009 году (почти десять лет назад), на январь 2019 года не завершены. Несмотря на это, в 2008 году лекарство было зарегистрировано и успешно прошло несколько перерегистраций", – подчёркивает roem.ru.
Почему "Лаеннек" мог навредить?
По информации "Газеты.ру", 10 марта Анна Коляда приготовила раствор для капельниц. Он простоял три дня, и после этого пара сделала инъекции.
А разводить "Лаеннек" нужно строго перед применением. Поскольку он изготовлен на основе плаценты, в нём мог свернуться белок.
"Судя по диагнозу, препарат сработал как яд – началась токсикоаллергическая реакция и заражение крови", – добавляет Telegram-канал Shot.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
"По данному факту <...> организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли приём иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования", – ссылается РИА Новости на столичный главк СК России.
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