7 сентября школьница ушла в неизвестном направлении

08 сентября 2023, 14:09, ИА Амител

В Барнауле пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщил алтайский поисковый отряд "Лиза Алерт". Отмечается, что она исчезла еще 7 сентября. Теперь ее ищут родители, правоохранительные органы и волонтеры.

Все, что известно о пропаже девочки к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? 12-летняя девочка пропала в Барнауле 7 сентября. Объявление о ее исчезновении и начале поисков в полночь опубликовал поисковый отряд "Лиза Алерт" . С тех пор о местонахождении ребенка ничего неизвестно.

2 При каких обстоятельствах пропала девочка? Из сообщения поискового отряда следует, что около 14 часов дня девочка ушла из дома по ул. Димитрова в неизвестном направлении. Кадры, как она спускается вниз по подъездной лестнице, опубликовало ГУ МВД по Алтайскому краю. Фото: кадр из видео от ГУ МВД по Алтайскому краю Также полиция установила, что в последний раз девочку видели около магазина "Магнит" по адресу: г. Барнаул, проспект Комсомольский, 86.

3 Какие у пропавшей девочки особые приметы? Рост – 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Девочка была одета в темную одежду: темно-синюю куртку, черно-белую кофту, черные брюки, черные туфли. При себе у нее была черная сумка с учебниками за шестой класс, а также телефон iPhone 11.

3 Кого подозревают в пропаже девочки? 8 сентября стало известно, что в пропаже девочки подозревают некую женщину на автомобиле Nissan серого цвета. В барнаульских чатах WhatsApp появилось сообщение о том, что с другой девочкой, которая училась в той же самой школе, на днях произошел очень странный инцидент. "Накануне к девочке из этой же параллели на остановке подъехала машина, серый Nissan. За рулем – женщина. Подозвала ее, попросила куда-то ее проводить. Девчонка отошла в сторону, где она сообщила, что не знает, кто эта женщина и зачем она ее зовет", – говорится в сообщении. Впрочем, больше об этой версии пока ничего неизвестно.

4 Как ведут поиск пропавшей в Барнауле девочки? Девочку ищут и правоохранители, и волонтеры алтайского поискового отряда "Лиза Алерт". Amic.ru выяснил , что на поиски отправили также студентов 1 и 2 курса Барнаульского юридического института. 8 сентября стало известно, что Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы. Следователи тоже проводят оперативные мероприятия и ведут поиски.