Что известно о пропаже 12-летней девочки в Барнауле и как ее ищут?
7 сентября школьница ушла в неизвестном направлении
08 сентября 2023, 14:09, ИА Амител
В Барнауле пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщил алтайский поисковый отряд "Лиза Алерт". Отмечается, что она исчезла еще 7 сентября. Теперь ее ищут родители, правоохранительные органы и волонтеры.
Все, что известно о пропаже девочки к этому часу, – в материале amic.ru.
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Что произошло?
12-летняя девочка пропала в Барнауле 7 сентября. Объявление о ее исчезновении и начале поисков в полночь опубликовал поисковый отряд "Лиза Алерт". С тех пор о местонахождении ребенка ничего неизвестно.
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При каких обстоятельствах пропала девочка?
Из сообщения поискового отряда следует, что около 14 часов дня девочка ушла из дома по ул. Димитрова в неизвестном направлении. Кадры, как она спускается вниз по подъездной лестнице, опубликовало ГУ МВД по Алтайскому краю.
Также полиция установила, что в последний раз девочку видели около магазина "Магнит" по адресу: г. Барнаул, проспект Комсомольский, 86.
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Какие у пропавшей девочки особые приметы?
Рост – 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
Девочка была одета в темную одежду: темно-синюю куртку, черно-белую кофту, черные брюки, черные туфли. При себе у нее была черная сумка с учебниками за шестой класс, а также телефон iPhone 11.
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Кого подозревают в пропаже девочки?
8 сентября стало известно, что в пропаже девочки подозревают некую женщину на автомобиле Nissan серого цвета. В барнаульских чатах WhatsApp появилось сообщение о том, что с другой девочкой, которая училась в той же самой школе, на днях произошел очень странный инцидент.
"Накануне к девочке из этой же параллели на остановке подъехала машина, серый Nissan. За рулем – женщина. Подозвала ее, попросила куда-то ее проводить. Девчонка отошла в сторону, где она сообщила, что не знает, кто эта женщина и зачем она ее зовет", – говорится в сообщении.Впрочем, больше об этой версии пока ничего неизвестно.
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Как ведут поиск пропавшей в Барнауле девочки?
Девочку ищут и правоохранители, и волонтеры алтайского поискового отряда "Лиза Алерт". Amic.ru выяснил, что на поиски отправили также студентов 1 и 2 курса Барнаульского юридического института.
8 сентября стало известно, что Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы. Следователи тоже проводят оперативные мероприятия и ведут поиски.
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Что делать и куда обращаться, если увидел пропавшую девочку?
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, сообщите об этом в полицию по телефонам:
- 8(385)2) 393-418
- 8 (3852) 63-02-02.
Также можно позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
14:36:46 08-09-2023
Ужас.
15:19:47 08-09-2023
Смотреть записи всех камер видеонаблюдения. Водителям глянуть записи с видеорегистраторов. Для этого надо знать точное время и место где ее видели в последний раз. В 12:42 это она из Магнита выходит?
16:05:51 08-09-2023
Гость (15:19:47 08-09-2023) Смотреть записи всех камер видеонаблюдения. Водителям глянут... А Вы правда думаете, что не ищут по камерам? Приходят в организацию, просматривают запись. Видят в какую сторону идёт, приходят к тем у кого дальше камеры в этом направлении, и так далее.
15:21:13 08-09-2023
Сам себя дополню. Нет, крыльцо у Магнита другое
17:05:37 08-09-2023
Гость (15:21:13 08-09-2023) Сам себя дополню. Нет, крыльцо у Магнита другое... Это магазин Мария - ра
19:49:08 08-09-2023
зачем ребенку такой дорогой телефон? по нему нельзя отследить? м.б. лучше трекером ребенка снабдить, чем дорогим телефоном, вдруг это и есть причина