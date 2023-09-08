На поиски пропавшей в Барнауле девочки отправили курсантов БЮИ

Школьница ушла в неизвестном направлении днем 7 сентября

08 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Курсантов Барнаульского юридического института МВД РФ отправили на поиски пропавшей в городе 12-летней девочки, рассказал amic.ru источник в БЮИ.

"Курсантов первого и второго курсов отправили на поиски пропавшей школьницы", – отметил собеседник.

Напомним, школьница ушла в неизвестном направлении днем 7 сентября. Была одета в темную одежду.