На поиски пропавшей в Барнауле девочки отправили курсантов БЮИ
Школьница ушла в неизвестном направлении днем 7 сентября
08 сентября 2023, 13:00, ИА Амител
Курсантов Барнаульского юридического института МВД РФ отправили на поиски пропавшей в городе 12-летней девочки, рассказал amic.ru источник в БЮИ.
"Курсантов первого и второго курсов отправили на поиски пропавшей школьницы", – отметил собеседник.
Напомним, школьница ушла в неизвестном направлении днем 7 сентября. Была одета в темную одежду.
13:43:11 08-09-2023
Люди...ну не ужели свидетелей не было? Это центр, белый день. Вспомните, пожалуйста, хоть малейшую мелочь или что-то привлекло внимание, или показалось подозрительным....