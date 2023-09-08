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На поиски пропавшей в Барнауле девочки отправили курсантов БЮИ

Школьница ушла в неизвестном направлении днем 7 сентября

08 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Курсантов Барнаульского юридического института МВД РФ отправили на поиски пропавшей в городе 12-летней девочки, рассказал amic.ru источник в БЮИ.

"Курсантов первого и второго курсов отправили на поиски пропавшей школьницы", – отметил собеседник.

Напомним, школьница ушла в неизвестном направлении днем 7 сентября. Была одета в темную одежду.

Барнаул пропал человек

Комментарии 1

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Гость

13:43:11 08-09-2023

Люди...ну не ужели свидетелей не было? Это центр, белый день. Вспомните, пожалуйста, хоть малейшую мелочь или что-то привлекло внимание, или показалось подозрительным....

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