Что известно о сходе поезда в Коми, где пострадало более 40 человек

На данный момент всех людей удалось эвакуировать, однако среди пассажиров есть пострадавшие

27 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Сошедший поезд / "Инцидент Барнаул"

Вечером 26 июня в Коми девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. На данный момент всех людей удалось эвакуировать, однако среди пассажиров есть пострадавшие. Рассказываем, что известно об инциденте.

Вагоны поезда № 511 сошли с путей в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. Всего в составе было 14 вагонов. В общей сложности в поезде находилось 232 человека. Как сообщает ТАСС, губернатор Коми Владимир Уйба называл число 215. Организованных групп детей среди них не было.

В аварии никто не погиб. По данным РЖД, за медицинской помощью обратились 46 человек. В ЦГБ Инты направили семерых с тяжелыми ранениями: переломами плеча, бедра и позвоночника. Среди них есть ребенок.

Эвакуация осложнилась отдаленностью места – она была возможна лишь железнодорожным транспортом. Как сообщал Telegram-канал "112", дорогу к сошедшему в воду поезду смыло. В Инте пассажиров пообещали развезти автобусами. Кроме того, там организовали два места размещения.

Находившихся в уцелевших вагонах пересадили в другой состав из десяти вагонов на замену. Они продолжат движение в сторону Новороссийска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Предварительной причиной инцидента назвали подмыв полотна в результате обильных осадков.