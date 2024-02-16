Что известно о смерти Алексея Навального* в колонии и что об этом сказали в Кремле?
О том, что оппозиционер скончался, стало известно 16 февраля
16 февраля 2024, 19:42, ИА Амител
Алексей Навальный* / Фото: кадр из видео
Оппозиционный политик Алексей Навальный* умер в колонии на Ямале, где отбывал заключение. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
На новость о смерти Навального* уже отреагировали и в Кремле. Все, что известно о смерти Навального и ее причинах, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что Алексей Навальный* умер в тюрьме?
Да. Об этом 16 февраля сообщили в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – говорится в сообщении.
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Что случилось с Алексеем Навальным*?
Из сообщения пресс-службы УФСИН следует, что заключенному стало плохо после прогулки и он "практически сразу" потерял сознание.
"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – сообщили в УФСИН.
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Из-за чего Алексей Навальный* умер в колонии?
Причины смерти пока неизвестны, сейчас они устанавливаются. В СМИ и Telegram-каналах почти сразу появилась версия о том, что у оппозиционера оторвался тромб. Но это лишь догадки – точная причина смерти станет ясна после проведенных экспертиз.
При этом ТАСС со ссылкой на председателя региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данилу Гонтаря сообщил, что никаких жалоб на здоровье от Навального* не поступало.
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Что происходит в колонии, где умер Алексей Навальный*?
В колонию, где умер оппозиционер, направляется специальная комиссия, которая должна будет выяснить обстоятельства смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.
"В связи со скоропостижной смертью в ИК-З УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А. А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России", – говорится в сообщении.
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Что сказали в Кремле по поводу смерти Навального*?
Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, отметил, что "президенту доложено" о смерти Алексея Навального*.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что никаких особых поручений в связи с произошедшим не требуется: ФСИН уже проводит все необходимые проверки.
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Как правоохранительные органы отреагировали на смерть Навального*?
Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту смерти заключенного. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
"Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК-3", – говорится в сообщении.
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За что Алексей Навальный* сидел в тюрьме?
Ранее Алексей Навальный* был дважды условно осужден. В 2021 году его объявили в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по "делу "Ив Роше".
2 февраля 2021-го суд постановил заменить оппозиционеру условный срок на реальный. В 2022-м Навального* также признали виновным в мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию. Помимо этого, в 2023 году политика признали виновным в создании экстремистского сообщества.
* Навальный Алексей Анатольевич – включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
19:39:46 16-02-2024
земля стекловатой, если это правда.
19:48:22 16-02-2024
Элен без ребят (19:39:46 16-02-2024) земля стекловатой, если это правда. ... Не по людски как-то (
20:03:26 16-02-2024
Гость (19:48:22 16-02-2024) Не по людски как-то (... а по-людски он не заслужил.
20:12:11 16-02-2024
Гость (19:48:22 16-02-2024) Не по людски как-то (... А это существо и не человек. Порождение тьмы. Суккуб.
07:48:10 17-02-2024
Гость (20:12:11 16-02-2024) Гость (19:48:22 16-02-2024) Не по людски как-то (... ... голову лечите, вместе с пенсионеркой без мозгов
19:44:23 16-02-2024
Если посмотреть, Путину это крайне невыгодно. Такое лучше делать после выборов. Да и вообще в тюрьме этот иноагент нормально сидел и всех устраивал. Два варианта, либо он сам отравился. Либо они через соседей траванули спецлужбы каклов-пиндосов, замять позорную потерю Авдеевки. Сам он сомневаюсь что внезапно того. Но все же знают, что никто не узнает что с ним произошло, скорее всего скажут что у него тромб.
19:55:31 16-02-2024
мазай (19:44:23 16-02-2024) Если посмотреть, Путину это крайне невыгодно. Такое лучше де... то есть, по-вашему получается, что какло-пиндосы устроили россиянам двойной праздник? пс. про тромб уже сказали, да.
20:21:08 16-02-2024
мазай (19:44:23 16-02-2024) Если посмотреть, Путину это крайне невыгодно. Такое лучше де... Да-да. Поэтому он решил сделать гадость и помереть. Чтобы "нашим" было плохо.
20:58:21 16-02-2024
мазай (19:44:23 16-02-2024) Если посмотреть, Путину это крайне невыгодно. Такое лучше де... Буквально недавно Макрон отменил поездку в Киев по соображениям безопасности. Потом была инфа из западных источников, что киевскими спецслужбами готовилось покушение на Макрона с тем, чтобы обвинить Россию и получить финансовую и военную помощь Запада. Кто знает, насколько это правда, но Макрон не поехал, это факт. Теперь смерть А.Навального вполне вписывается в данную схему. Не получилось с французом, другой повод – Навальный.
20:01:46 16-02-2024
Можно долго говорить хороший он или нет, но то что это был один из не многих , кто говорил не приятные для властей вещи - это факт. Всего 47лет.......
20:44:04 16-02-2024
Гость (20:01:46 16-02-2024) Можно долго говорить хороший он или нет, но то что это был о... С чего бы это? Власти Запада на руках его носили! Потому, что он говорил приятные для русофобской власти вещи!
21:45:30 16-02-2024
Гость (20:01:46 16-02-2024) Можно долго говорить хороший он или нет, но то что это был о... Константин Кинчев, Юрий Шевчук, да много кто говорит неприятные для властей вещи.. Но они реально болеют за Россию
20:33:17 16-02-2024
Умер максим, да и пёс с ним!
20:35:08 16-02-2024
Продажный.