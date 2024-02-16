О том, что оппозиционер скончался, стало известно 16 февраля

16 февраля 2024, 19:42, ИА Амител

Алексей Навальный* / Фото: кадр из видео

Оппозиционный политик Алексей Навальный* умер в колонии на Ямале, где отбывал заключение. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

На новость о смерти Навального* уже отреагировали и в Кремле. Все, что известно о смерти Навального и ее причинах, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Алексей Навальный* умер в тюрьме? Да. Об этом 16 февраля сообщили в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. "Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – говорится в сообщении.

2 Что случилось с Алексеем Навальным*? Из сообщения пресс-службы УФСИН следует, что заключенному стало плохо после прогулки и он "практически сразу" потерял сознание. "Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – сообщили в УФСИН.

3 Из-за чего Алексей Навальный* умер в колонии? Причины смерти пока неизвестны, сейчас они устанавливаются. В СМИ и Telegram-каналах почти сразу появилась версия о том, что у оппозиционера оторвался тромб. Но это лишь догадки – точная причина смерти станет ясна после проведенных экспертиз. При этом ТАСС со ссылкой на председателя региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данилу Гонтаря сообщил, что никаких жалоб на здоровье от Навального* не поступало.

4 Что происходит в колонии, где умер Алексей Навальный*? В колонию, где умер оппозиционер, направляется специальная комиссия, которая должна будет выяснить обстоятельства смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН. "В связи со скоропостижной смертью в ИК-З УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А. А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России", – говорится в сообщении.

5 Что сказали в Кремле по поводу смерти Навального*? Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, отметил, что "президенту доложено" о смерти Алексея Навального*. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что никаких особых поручений в связи с произошедшим не требуется: ФСИН уже проводит все необходимые проверки.

6 Как правоохранительные органы отреагировали на смерть Навального*? Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту смерти заключенного. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале "Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК-3", – говорится в сообщении.

7 За что Алексей Навальный* сидел в тюрьме? Ранее Алексей Навальный* был дважды условно осужден. В 2021 году его объявили в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по "делу "Ив Роше". 2 февраля 2021-го суд постановил заменить оппозиционеру условный срок на реальный. В 2022-м Навального* также признали виновным в мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию. Помимо этого, в 2023 году политика признали виновным в создании экстремистского сообщества.

* Навальный Алексей Анатольевич – включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.