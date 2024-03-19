Что известно о смерти семьи на Алтае, которая могла отравиться мясом из магазина?
Загадочная история произошла в селе Гуселетово Романовского района
19 марта 2024, 12:00, ИА Амител
Семейная пара скончалась в селе Гуселетово Романовского района при загадочных обстоятельствах. Сначала умер мужчина, а через сутки – его супруга. Сейчас эксперты выясняют причины смерти семьи. Одна из них – заражение ботулизмом. По данным amic.ru, супруги могли накануне смерти отведать мясо, купленное в одном из магазинов в Романовском районе. Рассказываем, что известно о смерти двух человек в алтайском селе.
Что известно о смерти супругов?
По предварительным данным, 15 марта 54-летнему Сергею стало плохо и его на скорой помощи увезли в больницу. Позже туда же доставили его 53-летнюю жену Ольгу. Вскоре мужчина умер в реанимации, а затем и его супруга. Причем произошло это так быстро, что врачи ничего не успели сделать.
Семью прекрасно знали в Гуселетово и она считалась благополучной. Новость о смерти двух человек стала шоком не только для жителей села, но и для всего Романовского района.
Какая основная версия смерти гибели семьи?
В село сразу же приехали судмедэксперты. По данным "КП на Алтае", одной из возможных причин называют ботулизм. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах. По данным издания, судмедэкспертиза прошла 18 марта, ее результаты пока неизвестны.
По одной из версий, супружеская пара могла отравиться мясом, купленным в местном магазине "Изюминка". Там журналистам "КП" рассказали, что накануне смерти Сергей покупал копченые крылышки. Однако продавец за два дня до этого брала крылья, и никаких признаков отравления не было.
"Да я сама всю жизнь здесь живу и покупаю в этой "Изюминке", у нас никогда ничего подобного не происходило", – рассказала изданию местная жительница.
По другим версиям, мужчина посещал не только этот магазин, где также покупал мясо.
А что такое ботулизм и чем он опасен?
Ботулизм – острое инфекционное заболевание, а по сути – отравление сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия клостридиум ботулинум. Этот микроорганизм может оказаться в домашних консервах, а также в копченой и вяленой рыбе, колбасе, ветчине, мясе.
Эти яды могут развиваться в продуктах домашнего приготовления, но иногда ботулотоксин обнаруживается и в продуктах промышленного производства, например, в готовых к употреблению продуктах в упаковках с низким содержанием кислорода. Ботулотоксин, который попал в организм человека вместе с зараженной пищей, всасывается в желудочно-кишечном тракте и поступает в кровь. Это занимает в среднем от одного до трех часов.
Вместе с кровью токсин разносится по организму. Попадая в крошечное пространство между мышцей и нервом, токсин блокирует передачу сигналов от нервной клетки к мышечному волокну. Симптомы самого распространенного вида ботулизма появляются в среднем через 10-70 часов.
При первых симптомах необходимо обращаться к врачу.
12:30:08 19-03-2024
ботулобактерии, разумеется, развиваются в копчёностях, но значительно чаще- в анаэробных средах, например, в банке солёных грибов, в закатке, если они плох оочищены от частиц грунта при солении... те же грибы, но под "дышащей" крышкой, безопаснее.
12:33:51 19-03-2024
А люди сами, на добровольных началах, колят себе этот токсин, ещё и деньги бешеные платят, в надежде избавиться от морщин. Ботокс наше всё. Родным мои сожаления.
10:13:55 20-03-2024
Гость (12:33:51 19-03-2024) А люди сами, на добровольных началах, колят себе этот токсин... случаи косметического ботулизма действительно зафиксированы, но их два или три во всем мире, а учитывая то, что ботулотоксин ежедневно колят миллионы людей (не только ради красоты, но и по назначению врача, кстати) включая детей, то эти случаи можно считать статистической погрешностью.
12:32:14 20-03-2024
Определить причину смерти мед эксперту несложно. А вот вынести ее на улицу....