СМИ пишут, что врачам удалось восстановить сердцебиение актрисы

31 июля 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: Ирина Мирошниченко / Кадр из фильма "Вам и не снилось..."

У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал "112". По его данным, врачам удалось восстановить сердцебиение актрисы, которая сейчас находится в реанимации.

О том, что народная артистка РСФСР попала в больницу, стало известно накануне. СМИ сообщали, что уроженку Барнаула госпитализировали с гриппом. Но потом появились сообщения о другом, гораздо более серьезном диагнозе.

Все, что известно о состоянии Ирины Мирошниченко на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что актриса Ирина Мирошниченко умерла? Нет. Telegram-каналы сообщили не о смерти артистки, а об остановке ее сердца. Как пишет "112" , к Мирошниченко экстренно вызвали кардиологов, которым удалось запустить сердце и стабилизировать ее состояние. Так что актриса жива.

2 В каком состоянии находится актриса Ирина Мирошниченко? По данным Telegram-канала "112" , врачи оценивают состояние артистки как тяжелое. Сейчас она находится в реанимации. Других подробностей о том, как Мирошниченко себя чувствует, пока нет.

3 Из-за чего Ирину Мирошниченко госпитализировали? О том, что известная актриса попала в больницу, стало известно 30 июля. СМИ сообщали, что Ирину Мирошниченко госпитализировали из-за гриппа: у нее диагностировали тяжелую и осложненную форму, из-за чего положили в реанимацию.

4 Правда ли, что у Мирошниченко опухоль мозга? Об этом пишет Telegram-канал Baza . Как сообщает источник, серьезный диагноз выявили уже после попадания актрисы в больницу. "После проведенных анализов у нее было обнаружено новообразование в головном мозге", – говорится в сообщении Baza Официальных подтверждений этой версии пока нет.