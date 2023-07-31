Что известно о состоянии Ирины Мирошниченко, у которой в больнице остановилось сердце
СМИ пишут, что врачам удалось восстановить сердцебиение актрисы
31 июля 2023, 15:29, ИА Амител
Фото: Ирина Мирошниченко / Кадр из фильма "Вам и не снилось..."
У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал "112". По его данным, врачам удалось восстановить сердцебиение актрисы, которая сейчас находится в реанимации.
О том, что народная артистка РСФСР попала в больницу, стало известно накануне. СМИ сообщали, что уроженку Барнаула госпитализировали с гриппом. Но потом появились сообщения о другом, гораздо более серьезном диагнозе.
Все, что известно о состоянии Ирины Мирошниченко на данный момент, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что актриса Ирина Мирошниченко умерла?
Нет. Telegram-каналы сообщили не о смерти артистки, а об остановке ее сердца. Как пишет "112", к Мирошниченко экстренно вызвали кардиологов, которым удалось запустить сердце и стабилизировать ее состояние.
Так что актриса жива.
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В каком состоянии находится актриса Ирина Мирошниченко?
По данным Telegram-канала "112", врачи оценивают состояние артистки как тяжелое. Сейчас она находится в реанимации. Других подробностей о том, как Мирошниченко себя чувствует, пока нет.
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Из-за чего Ирину Мирошниченко госпитализировали?
О том, что известная актриса попала в больницу, стало известно 30 июля. СМИ сообщали, что Ирину Мирошниченко госпитализировали из-за гриппа: у нее диагностировали тяжелую и осложненную форму, из-за чего положили в реанимацию.
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Правда ли, что у Мирошниченко опухоль мозга?
Об этом пишет Telegram-канал Baza. Как сообщает источник, серьезный диагноз выявили уже после попадания актрисы в больницу.
"После проведенных анализов у нее было обнаружено новообразование в головном мозге", – говорится в сообщении Baza.Официальных подтверждений этой версии пока нет.
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Чем знаменита актриса Ирина Мирошниченко?
Ирина Мирошниченко – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Сейчас ей 81 год.
За свою долгую актёрскую карьеру она снялась в таких фильмах, как "Дядя Ваня", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня", "Андрей Рублёв", "Рыжий, честный, влюблённый", "Клюква в сахаре" и других. Тем не менее самой известной стала дебютная работа Мирошниченко: она снялась в культовой киноленте "Я шагаю по Москве".
Также выступает на сцене МХАТ.
У Мирошниченко есть советский "Знак Почета" и российский орден Почета. Кроме того, она награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" (IV степени и III степени) и Дружбы.
Год назад с 80-летним юбилеем Ирину Мирошниченко поздравил президент России Владимир Путин, который отметил её высокий вклад в отечественный кинематограф.
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