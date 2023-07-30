Уроженка Барнаула актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

Врачи диагностировали у нее тяжелую форму гриппа

30 июля 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

Причина госпитализации – плохое самочувствие. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму гриппа и поместили под наблюдение в реанимацию.

Напомним, что Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Награждена советским орденом "Знак Почета", а также российскими орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени, Дружбы. В прошлом году она отметила 80-летие – с днем рождения ее поздравлял Владимир Путин, который отметил ее игру и вклад в кинематограф.

Актриса дебютировала в кино в фильме "Я шагаю по Москве". Также снялась в картинах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре" и других.