Инцидент, из-за которого госпитализировали кинематографиста, случился в понедельник

27 июня 2023, 13:12, ИА Амител

Фото: ruskino.ru

Российский режиссер Сергей Попов госпитализирован в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации СМИ, в больницу он угодил из-за драки.

Чем известен Сергей Попов и в каком он состоянии, читайте в материале amic.ru.

1 Почему госпитализировали режиссера Сергея Попова? Кинематографист пострадал в драке, сообщил источник ТАСС в полиции. "Инцидент произошел в понедельник на Варшавском шоссе. В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов", – цитирует издание собеседника. Других подробностей пока не сообщается. Причины и другие участники конфликта еще устанавливаются.

2 В каком состоянии находится Сергей Попов? Степень тяжести пока уточняется. Но известно, что Попов получил травму головы. А Telegram-канал "112" сообщил, что режиссер временно терял сознание, предварительный диагноз – сотрясение мозга.