Что известно о состоянии режиссера Сергея Попова, попавшего в больницу после драки?
Инцидент, из-за которого госпитализировали кинематографиста, случился в понедельник
27 июня 2023, 13:12, ИА Амител
Фото: ruskino.ru
Российский режиссер Сергей Попов госпитализирован в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации СМИ, в больницу он угодил из-за драки.
Чем известен Сергей Попов и в каком он состоянии, читайте в материале amic.ru.
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Почему госпитализировали режиссера Сергея Попова?
Кинематографист пострадал в драке, сообщил источник ТАСС в полиции.
"Инцидент произошел в понедельник на Варшавском шоссе. В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов", – цитирует издание собеседника.Других подробностей пока не сообщается. Причины и другие участники конфликта еще устанавливаются.
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В каком состоянии находится Сергей Попов?
Степень тяжести пока уточняется. Но известно, что Попов получил травму головы. А Telegram-канал "112" сообщил, что режиссер временно терял сознание, предварительный диагноз – сотрясение мозга.
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Чем известен режиссер Сергей Попов?
Режиссер Сергей Попов родился в 1974 году. В 2002-м он получил диплом ВГИКа. Широкой публике он известен как создатель фильмов и сериалов: "Мосгаз. Дело №8: Западня", "Фурцева", "Кунгур", "Мент в законе", "Выхожу тебя искать" и других.
14:50:04 27-06-2023
Схватил в табло делов то В люберцы ходил бы еще. Или на ВРЗ в барнауле
15:05:23 27-06-2023
Гость (14:50:04 27-06-2023) Схватил в табло делов то В люберцы ходил бы еще. Или на ВРЗ... А у нас на ВРЗ тихо спокойно, всю жизнь прожил - тишина.