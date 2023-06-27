Фигурист опубликовал первое видео, после того как попал в больницу и перенес несколько ампутаций

27 июня 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: скриншот из соцсетей Романа Костомарова

26 июня в соцсетях Романа Костомарова появился ролик, в котором фигурист занимается на велотренажере. Это первое видео с тех пор, как фигурист перенес тяжелое лечение и несколько ампутаций. Олимпийский чемпион до сих пор остается в больнице.

Видео растрогало многих российских спортсменов и знаменитостей. Коллеги Костомарова восхищаются его силой духа и выражают слова поддержки.

О том, в каком состоянии сейчас находится Роман Костомаров и когда его, наконец, выпишут из больницы, – в материале amic.ru.

1 Что за видео опубликовал фигурист Роман Костомаров 26 июня? В 30-секундном ролике Роман Костомаров крутит педали на велотренажере. На кадрах видно, что вместо ног у него протезы. В конце записи фигурист подмигивает в камеру, а затем продолжает упражняться.

2 В каком состоянии находится Роман Костомаров? Как видно из ролика, олимпийский чемпион продолжает проходить реабилитацию и уже приступил к активной фазе. Сам он в подписи к видео подчеркнул, что восстановление дается ему тяжело. "Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря. Но едем дальше", – написал Костомаров. Фигурист также подчеркнул, что теперь впереди у него самое сложное – жизнь. После публикации видео состояние спортсмена прокомментировала его бывшая партнерша по выступлениям Татьяна Навка. "С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно", – передает ее слова Sport24.

3 Почему Костомарова до сих пор не выписали из больницы? Как пишет РЕН ТВ , фигуриста пока и не планируется отпускать домой. Протезы, в которых сейчас занимается Роман Костомаров, – временные. РЕН ТВ также сообщает, что недавно для консультации к Костомарову приезжали специалисты из Германии. Ранее Telegram-каналы сообщали, что олимпийский чемпион находится в очень глубокой депрессии после нескольких ампутаций. СМИ писали, что в больнице он, скорее всего, пробудет до осени.

4 Какое дальнейшее лечение ждет Костомарова? Впереди у Костомарова – продолжение реабилитации и установка уже индивидуальных протезов. Как отмечают источники РЕН ТВ, после ампутации ткани заживают очень долго, поэтому медикам нужно время.