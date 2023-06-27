"Едем дальше". В каком состоянии находится Роман Костомаров после тяжелого лечения?
Фигурист опубликовал первое видео, после того как попал в больницу и перенес несколько ампутаций
27 июня 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: скриншот из соцсетей Романа Костомарова
26 июня в соцсетях Романа Костомарова появился ролик, в котором фигурист занимается на велотренажере. Это первое видео с тех пор, как фигурист перенес тяжелое лечение и несколько ампутаций. Олимпийский чемпион до сих пор остается в больнице.
Видео растрогало многих российских спортсменов и знаменитостей. Коллеги Костомарова восхищаются его силой духа и выражают слова поддержки.
О том, в каком состоянии сейчас находится Роман Костомаров и когда его, наконец, выпишут из больницы, – в материале amic.ru.
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Что за видео опубликовал фигурист Роман Костомаров 26 июня?
В 30-секундном ролике Роман Костомаров крутит педали на велотренажере. На кадрах видно, что вместо ног у него протезы. В конце записи фигурист подмигивает в камеру, а затем продолжает упражняться.
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В каком состоянии находится Роман Костомаров?
Как видно из ролика, олимпийский чемпион продолжает проходить реабилитацию и уже приступил к активной фазе. Сам он в подписи к видео подчеркнул, что восстановление дается ему тяжело.
"Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря. Но едем дальше", – написал Костомаров.Фигурист также подчеркнул, что теперь впереди у него самое сложное – жизнь.
После публикации видео состояние спортсмена прокомментировала его бывшая партнерша по выступлениям Татьяна Навка.
"С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно", – передает ее слова Sport24.
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Почему Костомарова до сих пор не выписали из больницы?
Как пишет РЕН ТВ, фигуриста пока и не планируется отпускать домой. Протезы, в которых сейчас занимается Роман Костомаров, – временные.
РЕН ТВ также сообщает, что недавно для консультации к Костомарову приезжали специалисты из Германии.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что олимпийский чемпион находится в очень глубокой депрессии после нескольких ампутаций. СМИ писали, что в больнице он, скорее всего, пробудет до осени.
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Какое дальнейшее лечение ждет Костомарова?
Впереди у Костомарова – продолжение реабилитации и установка уже индивидуальных протезов. Как отмечают источники РЕН ТВ, после ампутации ткани заживают очень долго, поэтому медикам нужно время.
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Что произошло с фигуристом?
Костомаров находится в больнице уже полгода: 10 января его госпитализировали в реанимацию с тяжелой пневмонией. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Позднее стало известно, что из-за внезапной болезни у фигуриста развился сепсис. Врачи были вынуждены ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на правой руке. Но это не помогло: состояние спортсмена ухудшалось. Поэтому Костомарову ампутировали обе голени и кисть правой руки.
Но и на этом тяжелейшее лечение не закончилось. Пальцы Костомарова на левой руке начали чернеть (это признак гангрены) и их тоже пришлось ампутировать. Также СМИ писали, что на фоне болезни у фигуриста развилась полиорганная недостаточность. В частности, пострадала печень.
Когда все хирургические вмешательства закончились, появилась информация о тяжелом психологическом состоянии спортсмена. СМИ сообщали, что на фоне всего пережитого у Костомарова произошел эмоциональный срыв и он находится в глубокой депрессии.
13:52:01 27-06-2023
Роман, мы в ВАС верим, уважаем, ценим!!!!!!!!!!!!!! ЗДОРОВЬЯ, терпения!!!!!!!!!!!!!Удачи! С наилучшими пожеланиями, ВАША армия поклонников
14:02:48 27-06-2023
Какой умница, я не поклонница фигурного катания, но стойкость и твердость характера просто супер, для всех нас, здоровых, пример!!!! не сдаваться! бороться! за спиной семья, жена, дети, родители, которые не меньше переживают.