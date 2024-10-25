Что известно о таксистке, убитой в Челябинской области?

У погибшей остались муж, двое сыновей и мать

25 октября 2024, 13:37, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В городе Коркино Челябинской области случились массовые беспорядки из-за убийства таксистки. Известно, что 40-летнюю погибшую зовут Елена Сарафанова. У нее остались муж, двое сыновей и мать, сообщает 74.ru.

Младшая сестра Елены, Анна Батурина, была ученицей уральского драматурга Николая Коляды. В своих соцсетях она оставила трогательные слова о погибшей:

"Она была очень красивая, особенно эти необыкновенные темно-серые глаза на узком лице, огромные и печальные, пасмурные озера с густым камышом пепельных ресниц. Она была неисправимой идеалисткой, верила, что когда-нибудь мы соберемся за бокальчиком чая на даче, несмотря на расстояния, рассинхрон, на все наши разногласия и бесконечную суету, как будто ничего этого не было, как в детстве, когда от смеха до слез одно мгновение, – написала сестра Сарафановой.

Напомним, тело погибшей с ножевыми ранениями нашли за городом в среду. Предполагаемого убийцу уже задержали и возбудили в его отношении дело.

Вечером 24 октября в городе начались массовые беспорядки. Люди поджигали машины и дома, кидали в окна камни, ругались с полицией. Местные жители обвиняют власти в том, что они не предпринимают меры для погашения социального конфликта с цыганами.

В администрации Коркинского муниципального округа на это ответили, что лица цыганской национальности являются гражданами Российской Федерации и живут в соответствии с законом. Целенаправленные действия в отношении этой группы лиц запрещены. Если ранее они совершали какие-либо нарушения, эти вопросы решали правоохранительные органы.

На события в Коркине отреагировал и глава Челябинской области Алексей Текслер. По его поручению на место происшествия выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и подразделения сил специального назначения Росгвардии.

Семье погибшей по поручению главы региона окажут необходимую помощь и поддержку.