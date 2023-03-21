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Что известно о вакцине от рака, которую изобрели в России?

Как сообщают СМИ, в России изобрели вакцину от нескольких видов онкозаболеваний. Она — профилактическая

21 марта 2023, 14:52, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Российские учёные создали вакцину от нескольких видов онкозаболеваний. Сейчас завершают её испытания. Планируется, что препарат будут использовать как для мужчин, так и для женщин.

От каких разновидностей рака может помочь вакцина и что о ней известно – читайте в материале amic.ru.

1

Против какого рака разработали вакцину в России?

Научная коллаборация компаний "Комбиотех" и "Нанолек" разработала четырёхвалентную российскую вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет Forbes. Он может провоцировать рак половых органов.

У женщин – рак шейки матки, наружных половых органов и влагалища, у мужчин – члена и ануса.

Кроме того, в некоторых случаях ВПЧ может вызывать рак головы и шеи.

Вакцина на 90% снижает риск заболевания, указывает источник.

"На базе пяти российских клиник мы завершаем исследование третьей фазы по эффективности и безопасности вакцины с участием 400 взрослых пациентов от 18 до 45 лет", – указала заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам "Нанолек" Светлана Закирова.

Итоги исследования на взрослых планируют подвести в начале апреля 2023 года. А во втором полугодии начнут третью фазу клинического исследования на детях и подростках.

Закирова утверждает, что выход регистрационного удостоверения ожидается в третьем квартале 2024-го.

2

Что в основе новой вакцины от ВПЧ?

В основе новой вакцины от ВПЧ – белок дрожжей. Его уже используют в прививке от гепатита В.

Белок выделяют из дрожжей и используют как препарат для вакцины. Это клетки, работающие с генно-инженерными продуктами.

В них могут вставлять плазмиды – небольшие молекулы ДНК, обособленные от хромосом и способные привести к самостоятельному воспроизведению. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

3

Какие вакцины от ВПЧ уже существуют?

Кроме новой российской вакцины, существуют "Гардасил" (производитель – США) и "Церварикс" (Бельгия).

"Одна доза "Гардасила" от MSD стоила в московской Еаптеке 9370 рублей (по состоянию на 14 марта), "Церварикса" от GSK – 7062 рубля. Для одного курса требуется три дозы. Выходит, что за курс "Гардасила" нужно заплатить 28 110 рублей, а за курс "Церварикса" – 21 186 рублей", – подчёркивает Forbes.

4

Как передаётся и чем опасен ВПЧ?

ВПЧ передаётся половым путём, в некоторых случаях – от матери к ребёнку. Это единственный вирус, не проникающий в кровь.

Инфекционный процесс протекает без развития воспалительной реакции, пишут на сайте "Инвитро".

ВПЧ может хронически присутствовать в месте проникновения. Инкубационный период заболевания – от нескольких месяцев до нескольких лет.

По данным ВОЗ, не менее 14 штаммов ВПЧ – онкогенные.

5

А какие симптомы у ВПЧ?

При ВПЧ могут образоваться папулы, папилломы, а также пятна на коже и слизистых оболочках половых органов. Могут образоваться бородавки.

К тому же для вируса характерны зуд и расстройство чувствительности в области поражения.

Если воспаления находятся в области уретры, то мочеиспускание может быть болезненным и затруднённым.

Комментарии 2

  • - Это клетки, работающие с генно-инженерными продуктами. у нас гмо запрещены, или мне приснилось?
    21 марта, Гость   Ответить
  • "ВПЧ может вызывать рак головы" - приятно почитать мнение эксперта с профессинальной терминологией. Прошлое мнение эксперта о том, что чехол нагревает телефон при зарядке, тоже было полезное
    21 марта, Гость   Ответить
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