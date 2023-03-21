Научная коллаборация компаний "Комбиотех" и "Нанолек" разработала четырёхвалентную российскую вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет Forbes. Он может провоцировать рак половых органов.

У женщин – рак шейки матки, наружных половых органов и влагалища, у мужчин – члена и ануса.

Кроме того, в некоторых случаях ВПЧ может вызывать рак головы и шеи.

Вакцина на 90% снижает риск заболевания, указывает источник.

"На базе пяти российских клиник мы завершаем исследование третьей фазы по эффективности и безопасности вакцины с участием 400 взрослых пациентов от 18 до 45 лет", – указала заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам "Нанолек" Светлана Закирова.

Итоги исследования на взрослых планируют подвести в начале апреля 2023 года. А во втором полугодии начнут третью фазу клинического исследования на детях и подростках.

Закирова утверждает, что выход регистрационного удостоверения ожидается в третьем квартале 2024-го.