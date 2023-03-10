Россиян предупредили о вызывающем рак вирусе, который никак себя не проявляет

До 80% взрослого населения страны инфицированы этим вирусом

10 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Вирус папилломы человека (ВПЧ) провоцирует развитие рака, рассказал "Ленте.ру" представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин.

Специалист отметил, что с момента заражения и до проявления первых признаков присутствия в организме ВПЧ могут пройти десятилетия. Иногда у человека не бывает даже папиллом – о смертоносном вирусе он узнаёт, когда ставят онкологический диагноз.

"Вирус папилломы человека коварен. Он может не проявлять себя годами. Большинство носителей ВПЧ даже не знают, что они инфицированы", – отметил онколог.

По его словам, до 80% взрослого населения страны инфицированы ВПЧ. Примерно у 10-15% носителей организму не удаётся избавиться от вируса, который вызывают в тканях некоторых органов повреждения, способные переродиться в рак.

"У большинства людей вирус исчезает сам, примерно за два года. Однако природный иммунитет к ВПЧ не формируется, и человек может заразиться снова", – указал Ильин.

Один из способов профилактики развития болезней из-за ВПЧ – регулярные осмотры у врача.

Ранее в Минздраве РФ назвали способ снизить риск развития рака на 70%.