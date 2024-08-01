Обрушились два подъезда, под завалами могут находиться люди

01 августа 2024, 16:05, ИА Амител

Обрушение дома в Нижнем Тагиле / Фото: Telegram-канал "Короче, Тагил"

Мощный взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле 1 августа. В здании в результате ЧП обрушились два подъезда. Есть пострадавшие, а под завалами до сих пор могут находиться люди.

О том, что известно о взрыве газа к этому часу, сколько человек пострадало и есть ли погибшие, – в нашем материале.

1 Что произошло? Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в одной из квартир нижнетагильской пятиэтажки взорвался газовый баллон. По словам мэра города Владислава Пинаева, ЧП случилось в доме № 81 по ул. Сибирской. Взрыв произошел примерно в 13:00 по местному времени. "В Нижнем Тагиле на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газового баллона, в результате которого произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж", – цитирует ТАСС собеседника. Чрезвычайное происшествие прокомментировали и в МЧС России. "В Нижнем Тагиле в пятиэтажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания", – говорится в сообщении ведомства. После этого в доме неоднократно происходили повторные обрушения. На многочисленных фото и видео с места происшествия видно, что полностью обрушился один из подъездов пятиэтажки. В МЧС позже уточнили, что обрушились первый и второй подъезды. Разрушено от 15 до 20 квартир. Первыми жильцам, оказавшимся под завалами, пришли на помощь очевидцы, услышавшие громкий взрыв. Позднее спасательную операцию начали сотрудники МЧС.

2 Сколько человек пострадало в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле? Информация обновляется постоянно, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. По последним данным, в результате взрыва пострадало семь человек. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила. Четверо из них госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Трое из них – дети. Ural Mash сообщает, что один из пострадавших (44-летний мужчина) вылетел из окна во время взрыва. У него травмы головы, таза и грудной клетки.

3 Есть ли погибшие из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле? Пока никакой информации о погибших нет.

4 Сколько человек может оставаться под завалами? Неизвестно. По разным данным, публикуемым в СМИ, под завалами до сих пор могут находиться до семи человек. Спасатели ожидают на подмогу кинологические расчеты, чтобы быстрее найти всех пострадавших.

5 Как идет спасательная операция в Нижнем Тагиле? В районе введен режим ЧС. На месте работают 150 спасателей и 47 единиц техники. В готовность также приведены авиация и спасатели отряда "Центроспас". Спасатели эвакуируют жильцов, разбирают завалы и продолжают искать пострадавших. Медицинские службы также оперативно выехали на место. Около обрушившейся пятиэтажки дежурит пять бригад скорой помощи. На место также выехал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Известно, что в ближайшее время он проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных происшествий. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев также держит ход спасательной операции на контроле. Он поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь и развернуть для них пункты временного размещения.

6 Что говорят власти о взрыве газа в Нижнем Тагиле? Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что также выехал на место происшествия. "Я тоже сейчас на месте. Идет разбор обрушившихся конструкций. По последним данным ЕДДС города, пострадали три человека, в том числе два ребенка. Всем им будет оказана помощь – как психологическая, так и материальная", – написал градоначальник в своем Telegram-канале (3435) 33-18-55. Также он сообщил, что администрация города запустила горячую линию по всем вопросам обрушения. Номер:

7 Из-за чего взорвался газ в пятиэтажке в Нижнем Тагиле? Пока неизвестно. Точную причину установят после того, как будут разобраны все завалы. Уже известно, что СК РФ возбудил по факту обрушения уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".