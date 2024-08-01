Подъезд жилого дома рухнул в Нижнем Тагиле после сильного взрыва
Первых пострадавших из-под завалов доставали очевидцы, затем к ним присоединились спасатели
01 августа 2024, 15:10, ИА Амител
В Нижнем Тагиле произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице, из-за чего рухнул первый подъезд. По предварительным данным, взорвался газ, сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы утверждают, что услышали громкий взрыв. От взрывной волны в соседних домах выбило окна.
"Два человека находятся под завалами после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле, достали троих, в том числе младенца. Еще один ребенок находится под завалами, сейчас к нему пытаются подобраться. Слышны крики", – отмечает канал.
Первых пострадавших из-под завалов доставали очевидцы, затем к ним присоединились спасатели. В какой квартире произошел взрыв, пока установить невозможно.
15:16:42 01-08-2024
Небыло небыло и вот опять. Сейчас снова пойдут грозные указявки про то что надо усилить, углубить, расширить, а по факту ничего не поменяется. Жилой фонд изношен, сети как решето, коммунальные поборы заоблачные.
12:49:33 02-08-2024
ага, а рванул как всегда балон при монтаже натяжного потолка, и при чем тут жилой фонд и сети
Дом этот разве газифицирован?