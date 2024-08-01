Подъезд жилого дома рухнул в Нижнем Тагиле после сильного взрыва

Первых пострадавших из-под завалов доставали очевидцы, затем к ним присоединились спасатели

01 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Взрыв в доме в Нижнем Тагиле / Фото: Telegram-канал Shot / t.me/shot_shot/69628

В Нижнем Тагиле произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице, из-за чего рухнул первый подъезд. По предварительным данным, взорвался газ, сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы утверждают, что услышали громкий взрыв. От взрывной волны в соседних домах выбило окна.

"Два человека находятся под завалами после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле, достали троих, в том числе младенца. Еще один ребенок находится под завалами, сейчас к нему пытаются подобраться. Слышны крики", – отмечает канал.

Первых пострадавших из-под завалов доставали очевидцы, затем к ним присоединились спасатели. В какой квартире произошел взрыв, пока установить невозможно.