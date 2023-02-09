Появились видео с места взрыва газа в новосибирской пятиэтажке

Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов

09 февраля 2023, 08:44, ИА Амител

Появились видео с места взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Кадры очевидцев публикует сообщество "Аст-54".

В ролике видно, что взрыв произошёл в третьем подъезде четырёхподъездного пятиэтажного дома. После обрушения начался пожар.

Как заявил губернатор Андрей Травников, сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов. На месте работают бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медицинских служб.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. По предварительной информации, погиб один человек, ещё четверо пострадали.