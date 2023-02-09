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Появились видео с места взрыва газа в новосибирской пятиэтажке

Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов

09 февраля 2023, 08:44, ИА Амител

Появились видео с места взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Кадры очевидцев публикует сообщество "Аст-54".

В ролике видно, что взрыв произошёл в третьем подъезде четырёхподъездного пятиэтажного дома. После обрушения начался пожар. 

Как заявил губернатор Андрей Травников, сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов. На месте работают бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медицинских служб.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. По предварительной информации, погиб один человек, ещё четверо пострадали.

 

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Комментарии 5

  • Люди будьте внимательнее к новым соседям особенно к тем которые снимают квартиры!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, истерию не нагнетайте
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какая истерия? правильно человек пишет. а то бывает заселятся неадекваты вечно бухающие, так от таких чего угодно ждать можно.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Что-то подозрительно часто стал газ взрываться. На днях в Тульской области один подъезд обрушился, здесь уже два. Наводит на страшные мысли...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Наводит на страшные мысли... А еще раньше в Барнауле взрывался, и не только лишь. Наводит на мысли, что запас прочности коммуникаций времен СССР окончательно подходит к концу.
    09 февраля, Гость   Ответить
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