В одной из многоэтажек Черкесска 31 октября произошел взрыв газа, который вызвал серьезные разрушения. Уже известно, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. При этом спасатели продолжают разбор завалов, к которому уже привлекли тяжелую технику.
О том, из-за чего мог взорваться газ и сколько человек пострадало, – в материале amic.ru.
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Что за взрыв произошел в Черкесске 31 октября?
Как рассказали ТАСС в оперативных службах Карачаево-Черкесии, взрыв произошел ранним утром на верхних этажах многоквартирного дома на улице Лободина в Черкесске.
"По предварительной информации, на верхних этажах многоквартирного дома произошел хлопок газа. Он привел к разрушениям квартир на уровне двух верхних этажей", – сообщило агентство.На место взрыва оперативно прибыли спасатели, медики и полицейские. Жильцов эвакуировали, здание оцепили.
Сами жильцы рассказали, что услышали сильный грохот, после чего их спешно начали эвакуировать.
Спасатели устраняют последствия обрушения и ищут пострадавших, которые могут оставаться под завалами.
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Как сильно разрушен дом?
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, есть разрушения на четвёртых и пятых этажах дома.
Последствия взрыва можно увидеть на кадрах, которые опубликовало республиканское МЧС. Судя по всему, разрушено несколько квартир.
Фото: МЧС Карачаево-Черкесии
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Сколько человек погибло в результате взрыва в Черкесске?
По последним данным, в результате взрыва погибло два человека. Сначала стало известно об одной жертве взрыва, но чуть позже оперативные службы сообщили ТАСС о втором погибшем.
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Что известно о пострадавших и их состоянии?
По последнему сообщению республиканского МЧС, в результате взрыва пострадало 11 человек. Но количество пострадавших может увеличиться – спасатели продолжают разбирать завалы. Им удалось извлечь живыми из-под обломков уже трех человек.
Как сообщил губернатор республики, четырех человек госпитализировали.
"Медицинские учреждения готовы оказать медицинскую помощь всем пострадавшим", – написал Темрезов.Как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.
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Как идет разбор завалов и устранение последствий?
К разбору завалов привлекли тяжелую технику.
"В данный момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Привлечено 195 специалистов и 42 единицы техники, из них от МЧС России – 76 спасателей и 17 единиц техники", – сообщили в республиканском МЧС.
Всего из здания эвакуировали около 50 человек. Как сообщил Рашид Темрезов, их доставляют в пункт временного размещения на базе школы-интерната. Организован транспорт для перевозки людей.
"Они будут обеспечены всем необходимым", – написал губернатор.На месте происшествия организовали оперативный штаб, в котором работают оперативные службы, члены правительства и мэр города.
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Из-за чего в пятиэтажке в Черкесске взорвался газ?
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что предварительная причина – утечка газа.
"По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. Эпицентр взрыва находился на пятом этаже", – передает издание слова своего источника.Чтобы установить окончательную причину, на месте работают криминалисты и специалисты МЧС.
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Как на взрыв газа в Черкесске отреагировали правоохранительные органы?
"В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.
16:21:39 31-10-2024
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