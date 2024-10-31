Для жильцов организовали временный пункт размещения, а завалы разбирают тяжелой техникой

31 октября 2024, 14:48, ИА Амител

Последствия взрыва / Фото: МЧС Карачаево-Черкесии

В одной из многоэтажек Черкесска 31 октября произошел взрыв газа, который вызвал серьезные разрушения. Уже известно, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. При этом спасатели продолжают разбор завалов, к которому уже привлекли тяжелую технику.

О том, из-за чего мог взорваться газ и сколько человек пострадало, – в материале amic.ru.

1 Что за взрыв произошел в Черкесске 31 октября? Как рассказали ТАСС в оперативных службах Карачаево-Черкесии, взрыв произошел ранним утром на верхних этажах многоквартирного дома на улице Лободина в Черкесске. "По предварительной информации, на верхних этажах многоквартирного дома произошел хлопок газа. Он привел к разрушениям квартир на уровне двух верхних этажей", – сообщило агентство.На место взрыва оперативно прибыли спасатели, медики и полицейские. Жильцов эвакуировали, здание оцепили. Сами жильцы рассказали, что услышали сильный грохот, после чего их спешно начали эвакуировать. Спасатели устраняют последствия обрушения и ищут пострадавших, которые могут оставаться под завалами.

2 Как сильно разрушен дом? Как сообщил в своем Telegram-канале глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, есть разрушения на четвёртых и пятых этажах дома. Последствия взрыва можно увидеть на кадрах, которые опубликовало республиканское МЧС. Судя по всему, разрушено несколько квартир. Фото: МЧС Карачаево-Черкесии

3 Сколько человек погибло в результате взрыва в Черкесске? По последним данным, в результате взрыва погибло два человека. Сначала стало известно об одной жертве взрыва, но чуть позже оперативные службы сообщили ТАСС о втором погибшем.

4 Что известно о пострадавших и их состоянии? По последнему сообщению республиканского МЧС, в результате взрыва пострадало 11 человек. Но количество пострадавших может увеличиться – спасатели продолжают разбирать завалы. Им удалось извлечь живыми из-под обломков уже трех человек. Как сообщил губернатор республики, четырех человек госпитализировали. "Медицинские учреждения готовы оказать медицинскую помощь всем пострадавшим", – написал Темрезов. Как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.

5 Как идет разбор завалов и устранение последствий? К разбору завалов привлекли тяжелую технику. "В данный момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Привлечено 195 специалистов и 42 единицы техники, из них от МЧС России – 76 спасателей и 17 единиц техники", – сообщили в республиканском МЧС. Всего из здания эвакуировали около 50 человек. Как сообщил Рашид Темрезов, их доставляют в пункт временного размещения на базе школы-интерната. Организован транспорт для перевозки людей. "Они будут обеспечены всем необходимым", – написал губернатор. На месте происшествия организовали оперативный штаб, в котором работают оперативные службы, члены правительства и мэр города.

6 Из-за чего в пятиэтажке в Черкесске взорвался газ? ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что предварительная причина – утечка газа. "По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. Эпицентр взрыва находился на пятом этаже", – передает издание слова своего источника. Чтобы установить окончательную причину, на месте работают криминалисты и специалисты МЧС.