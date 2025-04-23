Что известно о взрыве, который прогремел во Владимирской области 22 апреля?

По предварительным данным, инцидент произошел из-за пожара на складе с боеприпасами

23 апреля 2025, 07:26, ИА Амител

Взрыв во Владимирской области 22 апреля / Фото: Shot

22 апреля во Владимирской области взорвались склады боеприпасов. Причиной произошедшего, по предварительным данным, стало возгорание на территории воинской части в Киржачском районе. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По распоряжению оперативного штаба людей эвакуировали из населенных пунктов Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Дубки и Грибаново.

"Всем, кто по какой-то причине не смог покинуть свои дома, власти, в том числе и через чаты в Telegram-каналах, рекомендовали "обезопасить самих себя", а именно не стоять у окон и на открытой местности, так как разлет боеприпасов "уже коснулся населенных пунктов", – уточняет издание.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Как сообщили в Минобороны РФ, боеприпасы сдетонировали "из-за возгорания на территории воинской части". В ведомстве отметили, что пострадавших в ходе происшествия нет. Причиной возгорания назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

По поручению министра обороны Андрея Белоусова для установления обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством генерал-полковника Андрея Булыги. Виновных должностных лиц по итогам проведения разбирательства обещают привлечь к ответственности.