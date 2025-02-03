Предварительная причина – неустановленное взрывное устройство

03 февраля 2025, 15:20, ИА Амител

Обстановка у ЖК "Алые паруса" в Москве / Фото: Telegram-канал Shot

Взрыв прогремел 3 февраля в одном из жилых комплексов на северо-западе Москвы. По предварительным данным, в результате происшествия есть и погибшие, и раненые. Сейчас здание оцепили, на месте работают правоохранители. По одной из версий, ЧП произошло из-за неустановленного взрывного устройства.

Все, что известно о взрыве в московском ЖК на данный момент и кто в нем погиб, – в материале amic.ru.

1 Что за взрыв произошел в Москве 3 февраля? Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, взрыв произошел в ЖК "Алые паруса", который находится на ул. Авиационной. "В холле первого этажа ЖК "Алые паруса" произошел хлопок. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не последовало", – цитирует издание свой источник. Уточняется, что дальнейших обрушений здания спасатели не ждут: несущие конструкции не повреждены. Практически сразу стало известно, что в результате происшествия есть и раненые, и погибшие. На месте работают пожарные и сотрудники силовых ведомств. Также прибыл вертолет санавиации на случай, если придется эвакуировать пострадавших.

2 Сколько человек погибло при взрыве в ЖК "Алые паруса"? По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек.

3 Сколько человек пострадало при взрыве в "Алых парусах"? По последним данным, которые опубликовал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в результате взрыва пострадало четверо человек. В правоохранительных органах изданию подтвердили, что среди раненых есть охранники погибшего. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

4 Что известно о том, кто погиб при взрыве в ЖК "Алые паруса"? Как сообщил Telegram-канал "112" , погибший – мужчина. По версии источника, взрыв произошел, когда этот человек зашел в подъезд вместе с охранниками. Изначально многие Telegram-каналы утверждали, что в результате происшествия погиб президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона "АрБат" Армен Саркисян. Позднее Baza сообщила, что он действительно был целью покушения, но при этом выжил и находится в одной из московских больниц. UPD: Позднее ТАСС сообщил, что Армен Саркисян скончался в больнице после покушения. Об этом изданию сообщили медицинские службы. Ранее он перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату ИВЛ.

5 Из-за чего произошел взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве? Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство. "В лифтовом помещении взорвалось неустановленное устройство. Сейчас на месте работают взрывотехники", – передает издание слова собеседника. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что целью взрыва было покушение на убийство.