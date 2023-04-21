В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка
В Минобороны РФ уже назвали причину произошедшего
21 апреля 2023, 07:40, ИА Амител
В Белгороде на одной из центральных улиц после взрыва образовалась 20-метровая воронка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", – отметил политик в телеграм-канале.
По предварительной информации, ранены две женщины. Одну из них госпитализировали с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.
Также повреждены четыре автомобиля и четыре квартиры в расположенной рядом многоэтажке.
По данным Минобороны, причина случившегося – в нештатном сходе боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС. Ведётся расследование, пишет РИА Новости.
08:13:49 21-04-2023
Самолёту обязательно надо летать над городом?
08:30:45 21-04-2023
Гость (08:13:49 21-04-2023) Самолёту обязательно надо летать над городом?... Мальчик, а твоя мама знает, что ты всякие глупости пишешь в комментариях и позоришь её на всю страну? Иди в школу.
10:24:35 21-04-2023
Гость (08:30:45 21-04-2023) Мальчик, а твоя мама знает, что ты всякие глупости пишешь в ... Комментарий от интеллектуала, в школу, всех в школу, в стодесятый раз.)))
08:53:07 21-04-2023
в нештатном сходе боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС --- ну как бы поверили
09:27:09 21-04-2023
Гость (08:53:07 21-04-2023) в нештатном сходе боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС --- ну как... взрыва не было, просто болванка шлепнулась без детонации припаса, окна в соседних домах целые
09:35:08 21-04-2023
Гость (09:27:09 21-04-2023) взрыва не было, просто болванка шлепнулась без детонации при... Это была та самая бомба из анекдота, у которой радиус поражения равен радиусу бомбы?
11:12:40 21-04-2023
Видимо случай совсем очевидный, раз признались, что причиной послужил свой косяк. Ну, чтож, значит у кого то полетят звезды с погон.
11:18:05 21-04-2023
Гость (11:12:40 21-04-2023) Видимо случай совсем очевидный, раз признались, что причиной... у кого то полетят звезды с погон. --- А это вряд ли, техника, обслуживающего саломет посадят года на 4, а погонники при своих звездах и останутся. А у некоторых, которые ведут расследование, еще и добавятся, может.
11:21:54 21-04-2023
Наверное сработала защита взрывателя от несанкционированного срабатывания и бомба с большой высоты ударилась о землю как болванка.
11:51:17 21-04-2023
Бывает.