В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка

В Минобороны РФ уже назвали причину произошедшего

21 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде на одной из центральных улиц после взрыва образовалась 20-метровая воронка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", – отметил политик в телеграм-канале.















Фото: t.me/vvgladkov

По предварительной информации, ранены две женщины. Одну из них госпитализировали с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

Также повреждены четыре автомобиля и четыре квартиры в расположенной рядом многоэтажке.

По данным Минобороны, причина случившегося – в нештатном сходе боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС. Ведётся расследование, пишет РИА Новости.