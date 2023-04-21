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В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка

В Минобороны РФ уже назвали причину произошедшего

21 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: t.me/vvgladkov
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде на одной из центральных улиц после взрыва образовалась 20-метровая воронка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", – отметил политик в телеграм-канале.

Фото: t.me/vvgladkov

По предварительной информации, ранены две женщины. Одну из них госпитализировали с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

Также повреждены четыре автомобиля и четыре квартиры в расположенной рядом многоэтажке.

По данным Минобороны, причина случившегося – в нештатном сходе боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС. Ведётся расследование, пишет РИА Новости.

Комментарии 10

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Гость

08:13:49 21-04-2023

Самолёту обязательно надо летать над городом?

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Гость

08:30:45 21-04-2023

Гость (08:13:49 21-04-2023) Самолёту обязательно надо летать над городом?... Мальчик, а твоя мама знает, что ты всякие глупости пишешь в комментариях и позоришь её на всю страну? Иди в школу.

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Гость

10:24:35 21-04-2023

Гость (08:30:45 21-04-2023) Мальчик, а твоя мама знает, что ты всякие глупости пишешь в ... Комментарий от интеллектуала, в школу, всех в школу, в стодесятый раз.)))

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Гость

08:53:07 21-04-2023

в нештатном сходе боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС --- ну как бы поверили

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Гость

09:27:09 21-04-2023

Гость (08:53:07 21-04-2023) в нештатном сходе боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС --- ну как... взрыва не было, просто болванка шлепнулась без детонации припаса, окна в соседних домах целые

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Гость

09:35:08 21-04-2023

Гость (09:27:09 21-04-2023) взрыва не было, просто болванка шлепнулась без детонации при... Это была та самая бомба из анекдота, у которой радиус поражения равен радиусу бомбы?

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Гость

11:12:40 21-04-2023

Видимо случай совсем очевидный, раз признались, что причиной послужил свой косяк. Ну, чтож, значит у кого то полетят звезды с погон.

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Гость

11:18:05 21-04-2023

Гость (11:12:40 21-04-2023) Видимо случай совсем очевидный, раз признались, что причиной... у кого то полетят звезды с погон. --- А это вряд ли, техника, обслуживающего саломет посадят года на 4, а погонники при своих звездах и останутся. А у некоторых, которые ведут расследование, еще и добавятся, может.

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Гость

11:21:54 21-04-2023

Наверное сработала защита взрывателя от несанкционированного срабатывания и бомба с большой высоты ударилась о землю как болванка.

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Гость

11:51:17 21-04-2023

Бывает.

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