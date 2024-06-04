48-летний Турчак является одним из ключевых лиц "Единой России"

04 июня 2024, 18:25, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Президент России Владимир Путин предложил секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай в качестве временно исполняющего обязанности. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Рассказываем, что известно об Андрее Турчаке, который является одной из ключевых фигур единороссов встанет у руля Республики Алтай.

Кто такой Андрей Турчак?

Андрею Турчаку 48 лет. Родился в Ленинграде. В юности преподавал дзюдо в школе олимпийского резерва "Космонавт" в Санкт-Петербурге. В 16 лет вместе с братом Борисом учредил компанию "Фирт". А в 19 лет стал одним из четырех учредителей юридической компании "Нортия". Начиная с 20-летнего возраста работал в отцовской компании "Ленинец", занимающейся разработкой и производством радиолокационных станций и пилотно-навигационных комплексов в интересах Минобороны РФ. Несколько лет возглавлял Завод электробытовой аппаратуры.

В 2005-м получил образование в Санкт-Петербургском госуниверситете аэрокосмического приборостроения по направлению "экономист-менеджер". В 2005-м вступил в "Единую Россию" и вошел в генеральный совет партии.

В 2007 году Турчак избрался в Псковское областное Собрание. Стал представителем органа в верхней палате Федерального Собрания.

Через два года его назначили исполняющим обязанности главы Псковской области. На тот момент политику было 33 года, он стал одним из самых молодых губернаторов страны. Затем избавился от приставки "и.о" и руководил регионом до 2017 года.

За это время в Псковской области было реализовано несколько крупных инвестпроектов, среди которых строительство индустриального парка "Моглино", Великолукского свиноводческого комплекса на 480 тысяч голов с объемом инвестиций 14 млрд рублей и другие.

В 2017 году Турчак занял позицию секретаря генсовета ЕР. Вскоре получил кресло сенатора и должность первого заместителя председателя верхней палаты парламента.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в Администрации президента, Турчака характеризуют как влиятельного политика, имеющего хорошие связи в аппарате главы государства, а также как достаточно жесткого и эффективного политического менеджера. Он провел партию через несколько избирательных кампаний: президентские выборы 2018 года, выборы в Госдуму в 2021-м и выборы главы государства 2024 года. В 2022-м Турчак возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО.

Что известно о семье Турчака?

Отец – Анатолий Турчак, с 1985 года возглавляет холдинг "Ленинец" (разработка пилотажно-навигационных и прицельно-навигационных комплексов и радаров для тяжелых самолетов). Занимает пост президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и член исполкома Российского футбольного союза, председатель совета директоров Энергомашбанка. В 1990-е годы был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения "Наш дом – Россия".

Жена – Кира Турчак. Сейчас возглавляет совет директоров "Ленинец", а также входит в советы директоров нескольких других компаний, занимает пост гендиректора компании "Лабиринт" (управляет гостиницей Obuhoff). У пары четверо детей: Анатолий (1996 г.р.), Ольга (1998 г.р.) – актриса, София (2002 г.р.), Филипп (2009 г.р.).

Почему Андрей Турчак может возглавить Республику Алтай?

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников, близких к Администрации президента, сообщил, что в скором времени глава Республики Алтай Олег Хорохордин может покинуть свой пост. Его место может занять секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Официального подтверждения этой информации нет. Причины, по которым Турчак может перейти на новую должность, не называются.

В правительстве республики аmic.ru комментарий также не предоставили.