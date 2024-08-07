Что известно об атаке Украины на российскую Курскую область?

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа

07 августа 2024, 10:51, ИА Амител

Российские военные / Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 6 августа вторглись на территорию российской Курской области. В результате их обстрелов погибли мирные жители, была атакована и машина скорой помощи. Минобороны утверждает, что ВСУ в ходе атаки понесли значительные потери. Судя по сообщениям военкоров и Минобороны, бои в Курской области еще не закончены. Amic.ru собрал все, что известно об атаке на данный момент.

Что случилось?

Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Украины. Противник использовал ракеты и БПЛА. Пострадали мирные жители, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В Минобороны затем сообщили, что после обстрелов в 8 утра по московскому времени до 300 украинцев из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при участии 11 танков и более 20 бронемашин атаковали Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", – сообщили в Минобороны.

Алексей Смирнов также написал, в Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе, а все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Российский солдат / Фото: Минобороны РФ

Как идут бои?

В Минобороны сначала сообщили об уничтожении 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шести танков, двух боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров, трех боевых бронированных машины "Козак" и инженерной машины разграждения. Также сообщалось об уничтожении 12 украинских беспилотников. Затем в телеграм-канале Минобороны опубликовали видео с поражением военной техники ВСУ на границе с Курской областью, а также написали, что ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику нанесено огневое поражение.

Сначала в Минобороны сообщили, что украинские диверсанты отступили на свою территорию и понесли потери у Курской области. А часть боевиков, которые пытались закрепиться у границы, блокированы российской армией, пишет ТАСС. Однако позже в ведомстве уточнили, что бои на границе еще идут.

Глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале пишет о том, что обстрелы области продолжаются. Также телеграм-каналы российских военкоров информируют об идущих боях в Курской области. Например, телеграм-канал "Рыбарь" сообщает о тяжелой ситуации в Суджанском районе.

Кто пострадал?

Всего Алексей Смирнов сообщил о трех погибших и 18 раненых, в числе которых и два ребенка.

Так, два человека были ранены в Глушковском районе, пять (в том числе трое детей) – в городе Судже. В этом же городе погибла местная жительница. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один – в Рыльском. Недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус, водитель машины погиб. В селе Комаровка также от атаки дрона скончался водитель автомобиля. Еще украинцы около Суджи ударили по машине скорой помощи. Был ранен врач, а водитель и фельдшер погибли.

Российский солдат / Фото: Минобороны РФ

Правда ли мужчин Курской области собирают в ополчение?

Нет, это фейк. В Сети распространилось поддельное видео с обращением врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в котором он якобы призывает всех мужчин региона от 18 лет явиться в военкомат для создания ополчения. Украинские спецслужбы наложили на реальное обращение главы региона фейковую звуковую дорожку с помощью нейросети, написали в телеграм-канале правительства Курской области.

Также был вброс об эвакуации с Курской АЭС и скором захвате ее украинцами. Эту информацию опровергли в пресс-службе правительства региона. В "Росэнергоатоме" также сообщили, что станция работает в штатном режиме.

Как отреагировали официальные лица?

Пока на произошедшее отреагировали немногие официальные лица России. Глава российского Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область и установить всех причастных к этому.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Воoруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале написал, что резервы, которыми ВСУ попытались атаковать Курскую область, были последними.