Что известно об атаке Украины на российскую Курскую область?
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа
07 августа 2024, 10:51, ИА Амител
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 6 августа вторглись на территорию российской Курской области. В результате их обстрелов погибли мирные жители, была атакована и машина скорой помощи. Минобороны утверждает, что ВСУ в ходе атаки понесли значительные потери. Судя по сообщениям военкоров и Минобороны, бои в Курской области еще не закончены. Amic.ru собрал все, что известно об атаке на данный момент.
Что случилось?
Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Украины. Противник использовал ракеты и БПЛА. Пострадали мирные жители, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В Минобороны затем сообщили, что после обстрелов в 8 утра по московскому времени до 300 украинцев из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при участии 11 танков и более 20 бронемашин атаковали Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.
"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", – сообщили в Минобороны.
Алексей Смирнов также написал, в Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе, а все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.
Как идут бои?
В Минобороны сначала сообщили об уничтожении 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шести танков, двух боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров, трех боевых бронированных машины "Козак" и инженерной машины разграждения. Также сообщалось об уничтожении 12 украинских беспилотников. Затем в телеграм-канале Минобороны опубликовали видео с поражением военной техники ВСУ на границе с Курской областью, а также написали, что ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику нанесено огневое поражение.
Сначала в Минобороны сообщили, что украинские диверсанты отступили на свою территорию и понесли потери у Курской области. А часть боевиков, которые пытались закрепиться у границы, блокированы российской армией, пишет ТАСС. Однако позже в ведомстве уточнили, что бои на границе еще идут.
Глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале пишет о том, что обстрелы области продолжаются. Также телеграм-каналы российских военкоров информируют об идущих боях в Курской области. Например, телеграм-канал "Рыбарь" сообщает о тяжелой ситуации в Суджанском районе.
Кто пострадал?
Всего Алексей Смирнов сообщил о трех погибших и 18 раненых, в числе которых и два ребенка.
Так, два человека были ранены в Глушковском районе, пять (в том числе трое детей) – в городе Судже. В этом же городе погибла местная жительница. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один – в Рыльском. Недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус, водитель машины погиб. В селе Комаровка также от атаки дрона скончался водитель автомобиля. Еще украинцы около Суджи ударили по машине скорой помощи. Был ранен врач, а водитель и фельдшер погибли.
Правда ли мужчин Курской области собирают в ополчение?
Нет, это фейк. В Сети распространилось поддельное видео с обращением врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в котором он якобы призывает всех мужчин региона от 18 лет явиться в военкомат для создания ополчения. Украинские спецслужбы наложили на реальное обращение главы региона фейковую звуковую дорожку с помощью нейросети, написали в телеграм-канале правительства Курской области.
Также был вброс об эвакуации с Курской АЭС и скором захвате ее украинцами. Эту информацию опровергли в пресс-службе правительства региона. В "Росэнергоатоме" также сообщили, что станция работает в штатном режиме.
Как отреагировали официальные лица?
Пока на произошедшее отреагировали немногие официальные лица России. Глава российского Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область и установить всех причастных к этому.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Воoруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале написал, что резервы, которыми ВСУ попытались атаковать Курскую область, были последними.
10:59:28 07-08-2024
Хорошего мало.
11:18:16 07-08-2024
Гость (10:59:28 07-08-2024) Хорошего мало.... С одной стороны вы правы, но с другой стороны туда зашли элитные части ВСУ и после того как они будут уничтожены, а они будут уничтожены, дела у узурпатора зеленского и его клики будут станут плохи.
14:30:18 07-08-2024
ужас (11:18:16 07-08-2024) С одной стороны вы правы, но с другой стороны туда зашли эли... То есть все элитные части состоят из 300 человек? Ведь именно это количество вторглось вроде бы.
11:00:38 07-08-2024
Надо отметить на территорию Курской области зашли не так называемые "ДРГ", штатные подразделения ВСУ.
11:17:52 07-08-2024
ВВП (11:00:38 07-08-2024) Надо отметить на территорию Курской области зашли не так наз... а кто?
12:01:25 07-08-2024
Мусик (11:17:52 07-08-2024) а кто?... до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области
13:58:19 07-08-2024
ВВП (12:01:25 07-08-2024) до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады... я бы не назвал эту нечисть боевиками.
за информацию - благодарю.
11:05:16 07-08-2024
Прочитал весь этот "винегрет" и не понятно победили или нет? -"Однако позже в ведомстве уточнили, что бои на границе ещё идут."
16:42:14 07-08-2024
Гость (11:05:16 07-08-2024) Прочитал весь этот "винегрет" и не понятно победили или нет?... Победим ,кто бы что не говорил ,вопрос когда и с какими итогами …
11:20:50 07-08-2024
Похоже линия фронта расширяется, как сказал Апти Алаудинов "что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит",
11:47:55 07-08-2024
Гость (11:20:50 07-08-2024) Похоже линия фронта расширяется, как сказал Апти Алаудинов "...
Завершение СВО, когда идёт нападение на наши области? Судя по ежедневным новостям, там столько захваченных населённых пунктов, что линия фронта должна проходить уже где-то около Польши. Однако бои почему-то идут в Курской области.
12:17:10 07-08-2024
Гость из будущего (11:47:55 07-08-2024) Завершение СВО, когда идёт нападение на наши области? Су... какая "линия Польши" судя по населенным пунктам? ))) освобождают Донбасс, кроме Херсонской и Запорожской областей (они на юге украины) дальше не двигались. А Харьковская, Черниговская и Сумская области украины на северо-востоке. это другое направление. они оттуда и поперли в Россию. и оттуда же будут посланы за Днепр, а Харьковскую, Сумскую и Черниговские области РФ заберет как военный трофей.
12:20:37 07-08-2024
Гость из будущего (11:47:55 07-08-2024) Завершение СВО, когда идёт нападение на наши области? Су... Карту купи, может тогда поймешь слова Алаудинова.
11:55:20 07-08-2024
Гость (11:20:50 07-08-2024) Похоже линия фронта расширяется, как сказал Апти Алаудинов "... Мечтать, не вредно.
12:07:51 07-08-2024
Гость (11:55:20 07-08-2024) Мечтать, не вредно.... Сомневаетесь в нашей победе ?
12:41:06 07-08-2024
Гость (11:20:50 07-08-2024) Похоже линия фронта расширяется, как сказал Апти Алаудинов "... 2,5 года уничтожаем "ресурс",а он всё не кончается!!!
14:03:14 07-08-2024
Гость (12:41:06 07-08-2024) 2,5 года уничтожаем "ресурс",а он всё не кончается!!!... Не кончается, советское вооружение бывшего соцлагеря практически уже все утилизировано, европейское и американское утилизируется, так что всему свое время, по факту войну ведем с НАТО, а это не маленький ресурс.
14:05:33 07-08-2024
Ну и где же Медведев? Вроде как он говорил, пусть только попробуют напасть на Россию или это все еще не Россия для него?
15:11:48 07-08-2024
Что то у них уже который год "последние ресурсы".Сразу бы размотали эту банковскую улицу и все.Сколько жизней бы сберегли. Полумеры,полупокер.Я за СВО ,но не за жизни соотечественников.
22:06:00 07-08-2024
Как могли допустить такое количество техники, войск, орудий у нашей границе? Сейчас все из космоса видно как на ладони! Бедные люди,дети и неизвестно, что теперь на территориях под ВСУ происходит!