Медведев рассказал, когда может перестать существовать Украина
По словам бывшего президента РФ, у НАТО лишь один интерес — "превратить Украину в средство уничтожения России"
17 июля 2024, 08:43, ИА Амител
Украина может перестать существовать к 2034 году, считает Дмитрий Медведев. Своим мнением на этот счет замглавы Совбеза поделился с "АиФ".
По словам Медведева, обещания привести Украину в "натовский рай" никакого значения не имели и оказались "пустым звуком" и "средством для промывания мозгов украинского народа". А у альянса в этом плане лишь один интерес – "превратить Украину в средство уничтожения России".
"Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда. Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых – и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404", – сказал он.
Накануне Дмитрий Медведев призвал "казнить, казнить и казнить" украинских военных на СВО. По его мнению, уже не может быть никакого милосердия.
08:44:52 17-07-2024
к 2034 году --- охренеть. Прогноз типа, а там или ишак или падишах
10:19:22 17-07-2024
Это его ответ Чамберлену...То есть Солтенбергу,конечно
10:30:36 17-07-2024
Отберите у Димы планшет...
13:41:27 17-07-2024
Несчастная Россия! И это убожество "руководило" страной целых четыре года.
15:22:14 17-07-2024
Ну проблему 08.08.08 он решил быстро и эффективно. Даже грузины уже опять начали сотрудничать
16:11:41 17-07-2024
Гость (15:22:14 17-07-2024) Ну проблему 08.08.08 он решил быстро и эффективно. Даже груз... Бред недоразвитого 🤦♂️
16:53:54 17-07-2024
Гость (16:11:41 17-07-2024) Бред недоразвитого 🤦♂️... За 5 дней решил