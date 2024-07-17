Медведев рассказал, когда может перестать существовать Украина

По словам бывшего президента РФ, у НАТО лишь один интерес — "превратить Украину в средство уничтожения России"

17 июля 2024, 08:43, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Украина может перестать существовать к 2034 году, считает Дмитрий Медведев. Своим мнением на этот счет замглавы Совбеза поделился с "АиФ".

По словам Медведева, обещания привести Украину в "натовский рай" никакого значения не имели и оказались "пустым звуком" и "средством для промывания мозгов украинского народа". А у альянса в этом плане лишь один интерес – "превратить Украину в средство уничтожения России".

"Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда. Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых – и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404", – сказал он.

Накануне Дмитрий Медведев призвал "казнить, казнить и казнить" украинских военных на СВО. По его мнению, уже не может быть никакого милосердия.