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Медведев рассказал, когда может перестать существовать Украина

По словам бывшего президента РФ, у НАТО лишь один интерес — "превратить Украину в средство уничтожения России"

17 июля 2024, 08:43, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Украина может перестать существовать к 2034 году, считает Дмитрий Медведев. Своим мнением на этот счет замглавы Совбеза поделился с "АиФ".

По словам Медведева, обещания привести Украину в "натовский рай" никакого значения не имели и оказались "пустым звуком" и "средством для промывания мозгов украинского народа". А у альянса в этом плане лишь один интерес – "превратить Украину в средство уничтожения России".

"Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда. Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых – и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404", – сказал он.

Накануне Дмитрий Медведев призвал "казнить, казнить и казнить" украинских военных на СВО. По его мнению, уже не может быть никакого милосердия.

Дмитрий Медведев украина нато

Комментарии 7

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Гость

08:44:52 17-07-2024

к 2034 году --- охренеть. Прогноз типа, а там или ишак или падишах

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Гость

10:19:22 17-07-2024

Это его ответ Чамберлену...То есть Солтенбергу,конечно

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Кхм...

10:30:36 17-07-2024

Отберите у Димы планшет...

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Лео

13:41:27 17-07-2024

Несчастная Россия! И это убожество "руководило" страной целых четыре года.

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Гость

15:22:14 17-07-2024

Ну проблему 08.08.08 он решил быстро и эффективно. Даже грузины уже опять начали сотрудничать

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Гость

16:11:41 17-07-2024

Гость (15:22:14 17-07-2024) Ну проблему 08.08.08 он решил быстро и эффективно. Даже груз... Бред недоразвитого 🤦‍♂️

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Гость

16:53:54 17-07-2024

Гость (16:11:41 17-07-2024) Бред недоразвитого 🤦‍♂️... За 5 дней решил

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