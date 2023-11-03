Что известно о блогере Аязе Шабутдинове, которого задержали за мошенничество

В интернете можно найти много роликов, где этого инфоцыгана называют балаболом

03 ноября 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: You-Tube

Блогера-миллионника, одного из самых известных инфоцыган России Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщают федеральные СМИ. Блогер подозревается в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Рассказываем, кто такой Аяз Шабутдинов и почему многие называют его балаболом.

Чем известен Аяз Шабутдинов?

Суммарно у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков. В своих соцсетях он обещает научить всех желающих зарабатывать. 3 ноября он планировал запустить очередной курс.

Аяз родился в столице Удмуртии Ижевске в татарской семье в 1991 году. В 4 года переехал с родителями в посёлок Куеда Пермского края. Отец Аяза был предпринимателем и именно он помог сыну организовать первый бизнес. Кроме того, Аяз вел мероприятия. В 2013 году Аяз Шабутдинов попал в гостиничный бизнес – создал сеть Like Hostels. Позже открыл сеть кофеен Coffee Like, которую позже продал за 200 миллионов. При этом Аяз не говорил, кто купил его бизнес. В интернете есть мнение, что это было красивым ходом для привлечения внимания к своей персоне.

Уже вскоре Аяз открыл "Лайк Центр". Это образовательный проект, в рамках которого проходили тренинги. На них Шабутдинов учил людей "колотить" миллионы из воздуха. После этого Шабутдинов фактически просто стал рассказывать людям о том, как можно зарабатывать, и за это брал со своих клиентов деньги. Также известность предпринимателю принес Первый канал. Там в программе "Наедине со всеми" Аяз дал интервью Юлии Меньшовой.

В соцсетях Аяз хвастается тем, как из воздуха зарабатывает сотни миллионов рублей в год и как дарит дорогие подарки своим ученикам. Правда, если набрать в поиске "Аяз Шабутдинов", то почти 99% публикаций будут негативными и о том, как он просто "впихивает" информацию об успехе людям. Сам себя Аяз гордо называет "самым молодым миллионером России".

В чем обвиняют Аяза Шабутдинова?

По данным источника издания ТАСС, операцию по задержанию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве. Блогера задержали в съемной квартире в столице, после того как он вернулся из отпуска в Вене. Последний пост в социальных сетях он опубликовал 14 часов назад. Он рассказал, что в Вене местная полиция выписала ему штраф за езду в неположенном месте.

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