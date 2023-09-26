Глава Чечни честно признался журналистке, что думает о поступке сына

26 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru

Журналистка Ксения Собчак заявила, что после ее публикаций о сыне Кадырова, Адаме, который избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля, ей позвонил глава Чечни. Разговор длился 40 минут. О чем шла беседа и что думает Рамзан Кадыров о нашумевшем инциденте – в материале amic.ru.

Зачем позвонил Кадыров журналистке?

Поводом стали публикации в телеграм-канале Ксении Собчак. Все они касались видео, которое выложил глава Чечни Рамзан Кадыров. На кадрах его сын Адам избивает Никиту Журавеля – мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.

"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", – написал в комментарии к ролику глава Чеченской Республики.

Он также добавил, что такие поступки могут совершить только "циничные, аморальные, бесхребетные и продажные". Инцидент получил широкий общественный резонанс.

И что Кадыров сказал Собчак?

Кадыров заявил, что не хотел скрывать инцидент и не видит в этом смысла. На вопрос журналистки, наказали ли Адама за избиение Журавеля, он ответил: "Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина". В разговоре с журналисткой он также привел версию произошедшего.

"Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал, что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны", – передала журналистка слова главы Чечни.

Кадыров сообщил, что ничего не делал Журавелю. "Я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный", – сообщил он. Глава Чечни также предложил журналистке написать заявление в связи с инцидентом и выйти на протестную акцию. И добавил: "Если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона". Он также сообщил, что "про него можно писать что угодно, но про семью нельзя".

Как отреагировала Собчак на разговор с Кадыровым?

Журналистка описала Кадырова как "живого, здорового". "Очень энергично ел орешки кешью", – отметила она. "Заявление, походу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама", – добавила журналистка.

Сына Кадырова накажут за избиение задержанного?

Пока от правоохранительных органов комментариев по поводу избиения не было. Тем не менее резонансный инцидент прокомментировала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, уничтожение священных книг – общественно опасное деяние, но "какое бы страшное преступление ни совершил человек", он должен отвечать по закону. Омбудсмен подчеркнула, что во время следствия в СИЗО задержанный должен содержаться установленным законом правилам. Она рассказала, что получила в августе обращение от Журавеля в связи с избиением Кадыровым-младшим, после чего попросила чеченского омбудсмена Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

Что известно о деле Никиты Журавеля?

В мае этого года 19-летний уроженец Украины Никита Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда. Происходящее он снимал на видео. Следователям задержанный заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей, а также снимал для них военные объекты. Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. 21 мая дело передали в Чечню на фоне "многочисленных обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими", сообщал Следком. 27 мая задержанного доставили в Грозный.