Что известно об инциденте с сыном Кадырова и зачем глава Чечни звонил Собчак
Глава Чечни честно признался журналистке, что думает о поступке сына
26 сентября 2023, 14:16, ИА Амител
Журналистка Ксения Собчак заявила, что после ее публикаций о сыне Кадырова, Адаме, который избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля, ей позвонил глава Чечни. Разговор длился 40 минут. О чем шла беседа и что думает Рамзан Кадыров о нашумевшем инциденте – в материале amic.ru.
Зачем позвонил Кадыров журналистке?
Поводом стали публикации в телеграм-канале Ксении Собчак. Все они касались видео, которое выложил глава Чечни Рамзан Кадыров. На кадрах его сын Адам избивает Никиту Журавеля – мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.
"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", – написал в комментарии к ролику глава Чеченской Республики.
Он также добавил, что такие поступки могут совершить только "циничные, аморальные, бесхребетные и продажные". Инцидент получил широкий общественный резонанс.
И что Кадыров сказал Собчак?
Кадыров заявил, что не хотел скрывать инцидент и не видит в этом смысла. На вопрос журналистки, наказали ли Адама за избиение Журавеля, он ответил: "Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина". В разговоре с журналисткой он также привел версию произошедшего.
"Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал, что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны", – передала журналистка слова главы Чечни.
Кадыров сообщил, что ничего не делал Журавелю. "Я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный", – сообщил он. Глава Чечни также предложил журналистке написать заявление в связи с инцидентом и выйти на протестную акцию. И добавил: "Если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона". Он также сообщил, что "про него можно писать что угодно, но про семью нельзя".
Как отреагировала Собчак на разговор с Кадыровым?
Журналистка описала Кадырова как "живого, здорового". "Очень энергично ел орешки кешью", – отметила она. "Заявление, походу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама", – добавила журналистка.
Сына Кадырова накажут за избиение задержанного?
Пока от правоохранительных органов комментариев по поводу избиения не было. Тем не менее резонансный инцидент прокомментировала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, уничтожение священных книг – общественно опасное деяние, но "какое бы страшное преступление ни совершил человек", он должен отвечать по закону. Омбудсмен подчеркнула, что во время следствия в СИЗО задержанный должен содержаться установленным законом правилам. Она рассказала, что получила в августе обращение от Журавеля в связи с избиением Кадыровым-младшим, после чего попросила чеченского омбудсмена Мансура Солтаева разобраться в ситуации.
Что известно о деле Никиты Журавеля?
В мае этого года 19-летний уроженец Украины Никита Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда. Происходящее он снимал на видео. Следователям задержанный заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей, а также снимал для них военные объекты. Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. 21 мая дело передали в Чечню на фоне "многочисленных обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими", сообщал Следком. 27 мая задержанного доставили в Грозный.
14:43:27 26-09-2023
Больше месяца прошло, ни следственный комитет не прокуратуру, это не заинтересовало
14:44:23 26-09-2023
За публикацию на Эхе Москвы карикатур на пророк немцова на мосту мусульмане грохнули.Собирались главного лохматого так тот успел за границу дернуть, там и отсиделся. А немцова хоронить пришлось. Им не удалось предугадать чем те карикатуре на Эхе отзовутся.
14:54:51 26-09-2023
Победителей не судят...
14:56:55 26-09-2023
А сами те смешливые французские карикатуристы головы сложили в парижской редакции ранним январском утром 2015 во время летучки.Целую дюжину.
15:10:10 26-09-2023
Бог не Ерошка
15:36:04 26-09-2023
Гость (15:10:10 26-09-2023) Бог не Ерошка... И не Антошка ?
15:40:08 26-09-2023
Ничто так не озлобляет и не разделяет людей, как религии, ради которых тысячелетиями льются реки крови и вершатся жесточайшие преступления.
18:43:56 26-09-2023
Гость (15:40:08 26-09-2023) Ничто так не озлобляет и не разделяет людей, как религии, ра... Если разные религии , это разные логические цепочки прояснений об одном и том же , порядок . Где-нибудь на Марсе , там вообще поди религии каких даже на Земле нету , и тоже они на Марсе о том же самом ? Прям как оберег существование разных религий , а в друг инопланетяне встретятся в космосе , и у них окажется другая неизвестная религия , если уже заранее известно что всё это окажется о том же самом , легче контакт с инопланетянами будет наладить ? Предположить можно , если существуют инопланетяне , наверняка у них есть религия .
19:47:30 26-09-2023
Гость (15:40:08 26-09-2023) Ничто так не озлобляет и не разделяет людей, как религии, ра... Я тоже неуверен , что на Марсе такие же религии как на Земле . Если религиозные конфликты с Марсианами , как бы , как бы не запутаться . А вообще , религия Марсиан могла бы быть объединяющим с религиями на Земле ?
20:39:00 26-09-2023
Ты хотел подружиться с Марсианами , тогда тебе придётся принять их религию . Ну или сочни Марсианам что-то вроде , что с религией не может быть связанного порочного плохого нехорошего коварного злобного необдуманного . Марсиане и Земляне ДРУЖБА , ДРУЖБА , ДРУЖБА ! Марсиане и Земляне братья на веки вечные ! Да здравствует ГУМАНИЗМ ВСЕЛЕНСКИЙ !
21:33:56 26-09-2023
Гость (20:39:00 26-09-2023) Ты хотел подружиться с Марсианами , тогда тебе придётся прин... Ну а каким моралям учить бы хотел Марсиан живущих на Марсе , умник ? Даже интересно , какую-бы из существующих религий на Земле можно было бы предложить живущим на Марсе ? Ислам , Христианство , Буддизм ... ????
21:39:28 26-09-2023
Гость (20:39:00 26-09-2023) Ты хотел подружиться с Марсианами , тогда тебе придётся прин... Гость , мелко плывёте . А какая религия должна быть во всём космосе ?
15:48:53 26-09-2023
избить на глазах у полицаев в СИЗО задержанного.
19:52:43 26-09-2023
Я так думаю Собчак в президенты кто-то упорно толкает!? При чем уверенно, сменив прошлую тактику... Либеральную... то она теперь больницу "ремонтирует" у нас, на Алтае!? Теперь вот Кадыров перед ней распинается...!? Как бы не бывший помощник её папы лично... толкает свою "крёстную"...!?
19:55:26 26-09-2023
"Должен понести суровое наказание"... Адам, получается, и прокурор, и судья, и исполнитель назначенного наказания? Не много для одного лица?
21:27:05 26-09-2023
Один ублюдок решил демонстративно сжечь Коран, священную книгу мусульман, а другой сопляк набил ему за это морду. Нормальный ответ ублюдку, только жаль, что мало.
15:05:10 27-09-2023
Когда же в России новый классик появится типа Гоголя? Тем для книг целый вагон. ХIХ век нервно курит в сторонке. Хоть самому пиши.