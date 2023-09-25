Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана

На опубликованных кадрах молодой человек в камуфляже наносит сидящему Журавелю несколько ударов, в том числе и ногами в голову

25 сентября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам избил подозреваемого по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. В своем Telegram-канале он заявил, что гордится действиями сына.

На опубликованных кадрах молодой человек в камуфляже наносит сидящему Журавелю несколько ударов, в том числе и ногами в голову. После чего тот упал на пол, где Кадыров-младший нанес ему еще один удар.

Рамзан Кадыров заявил, что гордится тем, что Адам избил мужчину.

"Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", – написал он.Глава Чечни добавил, что в России действует "уникальный закон, защищающий Священные Писания", который подписал Владимир Путин. Он подчеркнул, что провокатором не отнять того, что религиозные ценности граждан охраняются государством.