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Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана

На опубликованных кадрах молодой человек в камуфляже наносит сидящему Журавелю несколько ударов, в том числе и ногами в голову

25 сентября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам избил подозреваемого по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. В своем Telegram-канале он заявил, что гордится действиями сына.

На опубликованных кадрах молодой человек в камуфляже наносит сидящему Журавелю несколько ударов, в том числе и ногами в голову. После чего тот упал на пол, где Кадыров-младший нанес ему еще один удар.

Рамзан Кадыров заявил, что гордится тем, что Адам избил мужчину.

"Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", – написал он.Глава Чечни добавил, что в России действует "уникальный закон, защищающий Священные Писания", который подписал Владимир Путин. Он подчеркнул, что провокатором не отнять того, что религиозные ценности граждан охраняются государством.

Происшествия

Комментарии 28

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Вад

00:25:33 26-09-2023

Молодец, связанного бить. Гордиться не чем.

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Гость

13:38:58 26-09-2023

Вад (00:25:33 26-09-2023) Молодец, связанного бить. Гордиться не чем. ... Он там не связанный. Просто сидит на скамейке. Наверное что-то сказал перед этим и получил.

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Гость

04:37:35 26-09-2023

"Храбрый мальчик,хорошо, в жизни пригодится...".

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Гость

05:02:58 26-09-2023

Значение ЗАКОННОСТИ воля Аллаха ? Вы , сами всё поняли .

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Гость

05:30:54 26-09-2023

Крутой сынок.

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Гость

06:13:21 26-09-2023

Гость (05:30:54 26-09-2023) Крутой сынок.... Всё как обычно , не у кого нет официальных полномочий на что-то влиять , ведь это было бы противозаконно , показали видео , его посмотрели и всё .

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Гость

06:30:35 26-09-2023

Кадры из России 2050

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Гость

07:24:42 26-09-2023

Ндааа.. Есть о чем подумать... В том числе и правоохранителям.

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Гость

08:14:44 26-09-2023

Гость (07:24:42 26-09-2023) Ндааа.. Есть о чем подумать... В том числе и правоохранител... Правоохранители при виде Кадырова думают о смене памперсов...

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Гость

08:45:23 26-09-2023

конечно в присутствии оперов че не попозировать на камеру

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Гость

08:54:57 26-09-2023

что он в сизо делал?

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Гость

08:58:48 26-09-2023

Позор...........стране, где бесчинства и СМИ все это позиционируют, позор тем, кто эти бесчинства и беззакония оправдывает

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Гость

09:08:16 26-09-2023

Ну чо, апофигей торжества беззакония в законе. А то, что Кадыров гордится этим, и видео выкладывает - так хотя бы не лицемерит.

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Гость

15:03:18 26-09-2023

Гость (09:08:16 26-09-2023) Ну чо, апофигей торжества беззакония в законе. А то, что Кад... Так и говорите , закон для всех один и для сынульки Кадырова , нарушит законность значит должен сидеть в тюрьме . И кто Каран сжигал в тюрьму и сынульку Кадырова в тюрьму , всех в тюрьму и порядок будет , пусть в тюрьме сидят , никому они там не будут мешать в тюрьме ....

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Гость

16:19:17 26-09-2023

Гость (15:03:18 26-09-2023) Так и говорите , закон для всех один и для сынульки Кадырова... Если обратить внимание , когда сам узнал что существует в природе Мусульманская религия и что есть у них Коран , окажется совсем недавно . Даже я по себе вспоминал , лет двадцать с чем-то было когда про них впервые услышал . И призадуматься , ведь это РЕАЛЬНО , даже в нынешние времена на планете далеко не все знают что существует такая религия , а лет 100 буквально назад в прошлое , про существование Мусульманской религии могли знать наверное только те кто к ней был как-то приобщён . Ситуация такая , кто Мусульмане живут где-то в той же Чечне в замкнутом пространстве мыслей общества , им кажется , будто у всех такие же соображения , а на самом деле там за Уралом до самой Японии и знать не знали никто что у них есть Коран и про это стало известно после художественных фильмов про Мусульман которые показывали по центральному телевидению примерно лет 30 назад не больше . Было как в телепередаче ВОКРУГ СВЕТА Сенкевича , увлекательно узнать о существовании Мусульман со своей религией в Чечне , о существовании Австралийских индейских племён , о существовании Кришна в Индуизме ...

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Гость

16:48:07 26-09-2023

Гость (16:19:17 26-09-2023) Если обратить внимание , когда сам узнал что существует в пр... Ты ещё ТУРИСТА Тамерлана вспомни как он бродил с родственником Мухаммеда . Туристы , комары и мошки , дикие звери в лесах , бродили древние артефакты посмотреть везде . Вот появилась компания , грязные , голодные , комарами покусанные , с усталостью на лицах пробираясь по кустам таёжным , ободранные с дырками на одеждах за ветки цепляясь в тайге . Любопытство их влекло путешествовать , страдальцы . Смотрят , в далеке группа лиц , встретили их , расспросили кто такие , пожалели их , накормили , послушали их рассказов о краях дальних где они живут , пояснили им , чудес какие ищут они не найдут , дали им в дорогу еды и пошли они обратно Тамерлан с дружками . Всё было обычно , не феерично , а фееричность этого была в воображениях .

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Гость

17:55:51 26-09-2023

Гость (16:48:07 26-09-2023) Ты ещё ТУРИСТА Тамерлана вспомни как он бродил с родственник... Тамерлан поди какую-нибудь карту древнюю нашёл , где заводы были допотопные соответственно с поселениями вокруг них , хотел поди найти старинные по описаниям с чудесами предметы , а там искать уже нечего было , всё ржавчина съела за тысячи лет . Понимаем что так и произошло , ПРИВЕТ Тамерлан , искать тут нечего всё от времени сотлело , зря , зря пришёл сюда , зря ноги свои ходьбой топтал к нам в наши края . Ну не расстраивайся Тамерлан , с каждым такое может произойти по недомыслию , признайся себе , если бы сам подумал что и незачем было , что от времени уже само всё исчезло , всё ржавчина изъела и от времени сотлело , и не стал бы себя так мучить путешествуя . Понимаем , тебе Тамерлан здесь не здорово , на родину тебе надо обратно , поживи чуток у нас с товарищами , силёнок наберись на обратную дорогу , путь не близкий . Чем можем , тем поможем , дадим тебе Тамерлан еды в дорогу , но ты про нас не забывай что приходил с друзьями . Тамерлан пообещал в описаниях своих похождений отметить , но никто за ним не следил не подглядывал что он напишет , сам что хотел , как выдумал так и написал потом . Ну а как ? Интересно же было , пришли из дальних краёв люди , интересно было как они там живут , что у них творится происходит , всё же на словах рассказывалось и пересказывалось , телевизоров не было , понятно что и приукрасить мог Тамерлан в своих рассказах им . А потом .... , говорят ХОРОШО У НАС , жаль что расставаться придётся , хороший ты человек Тамерлан , а может МЫ ТЕБЯ НЕ ОТПУСТИМ ? Шутка . У тебя там дома семья , родственники , тебе домой надо , наверное тянет на родину душа . Что тебе в узелок завернуть , давай мы тебе дадим человека нашего помочь тропинку обратно показать .... и т.д.

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Гость

06:15:39 27-09-2023

Гость (17:55:51 26-09-2023) Тамерлан поди какую-нибудь карту древнюю нашёл , где заводы ... сам с собой поговорил

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Гость

09:15:19 26-09-2023

А что, ни одного коммента "всеправильносделал рас-рас-рас" не будет? Удивительно...

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ыть

09:17:38 26-09-2023

Ну как бы доказательство преступления на лицо. Преступник сам сознался в избиении. Я так понимаю Адаму Кадырову теперь светит административное или уголовное наказание? Мы же в правовом государстве живем? Или надо петицию написать, чтобы собрать 100 тыщ голосов и его привлекли? Бастрыкин на личный контроль уже взял?

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Гость

09:20:41 26-09-2023

Вот так мы и решаем проблемы(((

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Гость

09:39:36 26-09-2023

А с какой вообще целью этот несчастный поджег Коран на показуху? Сильно заставили или сильно заплатили?

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Гость

09:51:55 26-09-2023

Гость (09:39:36 26-09-2023) А с какой вообще целью этот несчастный поджег Коран на показ... идейный

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Гость

22:25:49 27-09-2023

Гость (09:39:36 26-09-2023) А с какой вообще целью этот несчастный поджег Коран на показ... Версия что на него сериалы по телевизору повлияли .

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Гость

10:29:03 26-09-2023

уголовное дело будет, бастрыкин?

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Гость

11:31:40 26-09-2023

Это уже имарат, которому платится миллиардная дань и контрибуция. Вопрос лишь - как долго это будет продолжаться и ради чего?

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Гость

13:34:16 26-09-2023

правильно сделал остальные которые за деньги иностранные тоже святотатство совершать хотели уже призадумаются - тоже ведь могут так вот люлей получить

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Гость

23:59:13 26-09-2023

По закону и того и того посадить каждого за свое преступление. Ни одному из них оправданий нет. Но у путина специфическое правосудие

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