В Тольятти 13-летнюю школьницу подозревают в жестоком убийстве младших сестер
После преступления подросток ушла гулять в парк, а после призналась в содеянном родителям
09 октября 2024, 09:25, ИА Амител
В Тольятти жестоко убили двух маленьких девочек. Как сообщает Telegram-канал Shot, в преступлении подозревают их 13-летнюю сводную сестру.
Трагедия произошла 8 октября в одной из квартир жилого дома на улице Лизы Чайкиной. На балконе обнаружили тела детей 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями.
По информации канала, всего в семье четыре ребенка – девочки 2, 5, 10 и 13 лет. В тот день родители ушли по делам, а старшая сестра осталась присматривать за младшими. 10-летней девочки в тот момент дома не было. Когда она вернулась, то обнаружила изрезанные тела сестер. Подозреваемой в тот момент дома не было.
Как выяснилось позже, она просто ушла гулять в парк. Когда мать написала ей сообщение, знает ли та, что случилось дома, девочка ответила, что это сделала она. Сейчас следователи общаются с ней и выясняют обстоятельства. Семья ранее характеризовалась как положительная, у возможной убийцы психических отклонений не фиксировалось.
10:14:10 09-10-2024
Страшно как.А потом после таких новостей, говорят рожайте больше.
10:33:25 09-10-2024
Гость (10:14:10 09-10-2024) Страшно как.А потом после таких новостей, говорят рожайте бо... а связь какая? надо родителям воспитывать детей, а не свешивать все на старшую дочь. вот срыв у ребенка и произошел.
11:43:04 09-10-2024
Гость (10:33:25 09-10-2024) а связь какая? надо родителям воспитывать детей, а не свешив... Ну и что, у нас тоже старшая дочь иногда остаётся и присматривает за младшими, и наверняка скажу, никого не повредит точно, умышленно. У прабабушки моей было 9 детей. Она бы с ними всеми не сравилось, если бы не старшее поколение сестёр. Никто ни кого не убил. Дети разъехались по всей России кто куда и до сих пор общаются, кто остался в живых. Хоть и не видятся.
11:53:08 09-10-2024
Гость (11:43:04 09-10-2024) Ну и что, у нас тоже старшая дочь иногда остаётся и присматр... ....Не умеют терпеть. Психолог о том, почему молодежь стала часто жаловаться на выгорание........
читайте статью ниже. Вам поможет это разобраться в ситуации. просто проведите параллели
12:10:27 09-10-2024
Гость (11:43:04 09-10-2024) Ну и что, у нас тоже старшая дочь иногда остаётся и присматр... Одно дело ИНОГДА остаться. И совсем другая история, когда нарожают 2-3 детей и вешают их на старшего. Рожая детей нужно думать , кто ими заниматься будет. Если кроме других детей некому оставить малышню - надо ли рожать и отнимать у старшего детство
12:59:21 09-10-2024
Гость (12:10:27 09-10-2024) Одно дело ИНОГДА остаться. И совсем другая история, когда на... Щас поедет в уруру вот ей там будет детство подрастет чутка и на кукан круглосуточно
Тотто припомнит
10:39:58 09-10-2024
Гость (10:14:10 09-10-2024) Страшно как.А потом после таких новостей, говорят рожайте бо...
так воспитывать надо, а не просто рожать
12:55:52 09-10-2024
Гость (10:39:58 09-10-2024) так воспитывать надо, а не просто рожать... А как воспитывать-то, вы думаете просто объяснил ребенку как надо делать, и он так будет делать? Если бы было так просто. Ребенок личность с рождения, из него не вылепишь то что хочешь. А еще влияние среды никто не отменял, которая сейчас очень нездоровая и агрессивная.
13:39:02 09-10-2024
Гость (12:55:52 09-10-2024) А как воспитывать-то, вы думаете просто объяснил ребенку как... нет ничего проще воспитывать чужих детей
11:21:23 09-10-2024
хочу назад, в СССР, в реальный мир, где была радость.
11:36:59 09-10-2024
Гость (11:21:23 09-10-2024) хочу назад, в СССР, в реальный мир, где была радость. ... там всё было бесплатно, там все было хорошо и вообще все шло по плану
11:31:48 09-10-2024
Ну и вообще вот эти все сводные детишки - как кошки с собаками в большинстве случаев.
11:33:59 09-10-2024
хочу назад, в СССР, в реальный мир, где была радость.------+ радость от того, что о таких и многих других страшных случаях не сообщали?... Клиника, однако.
16:49:28 09-10-2024
Гость (11:33:59 09-10-2024) хочу назад, в СССР, в реальный мир, где была радость.------+... Это у вас клиника, наслушались сванидзовских и иже с ним страшилок про СССР, про какие случаи вы несете, в СССР люди домов в деревнях не запирали, ключи реально под ковриками у квартир оставляли, решетки на окнах не ставили, подъезды были открытые в многоквартирных домах (заходили дети грелись зимой), дети гуляли одни по улицам допоздна, в школу и кружки никто за руку не водил, сами ходили, в школах и садах никаких охранников в принципе не было за ненадобностью, все сторожа в организациях - старушки, можно было попросить людей о помощи, если вдруг что случится, сам в детстве просил, ногу повредил далеко от дома,не отказали, до дома довели, на руки маме отдали. Потому что безопасно на улицах было, убийство человека - это ЧП городского масштаба. Сравните, что сейчас, везде охранники - мужчины, дети одни в школу и кружки не ходят, на улице на наркомана свободно можно нарваться, везде решетки, домофоны, суперзамки, все закрыто насмерть, 3-х метровые заборы, хорошо, что еще ток по колючке не пущен вокруг домов и т.д. Сейчас страшно жить, а не тогда. Вот и дети сейчас злые, жестокие, вместо помощи еще и сами могут ногами забить, сейчас у нас общество потребительских эгоистов, и детей так же воспитывают, даже родственные связи уже не работают в семье.
12:43:00 09-10-2024
"В тот день родители ушли по делам"
дела- это допрос, по поводу насилия в семье. нашли деловых...
15:48:29 10-10-2024
про какие случаи вы несете, в СССР люди домов в деревнях не запирали, ключи реально под ковриками у----------- вот ржака то😄 а там было что запирать?! 😆