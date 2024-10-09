В Тольятти 13-летнюю школьницу подозревают в жестоком убийстве младших сестер

После преступления подросток ушла гулять в парк, а после призналась в содеянном родителям

09 октября 2024, 09:25, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Тольятти жестоко убили двух маленьких девочек. Как сообщает Telegram-канал Shot, в преступлении подозревают их 13-летнюю сводную сестру.

Трагедия произошла 8 октября в одной из квартир жилого дома на улице Лизы Чайкиной. На балконе обнаружили тела детей 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями.

По информации канала, всего в семье четыре ребенка – девочки 2, 5, 10 и 13 лет. В тот день родители ушли по делам, а старшая сестра осталась присматривать за младшими. 10-летней девочки в тот момент дома не было. Когда она вернулась, то обнаружила изрезанные тела сестер. Подозреваемой в тот момент дома не было.

Как выяснилось позже, она просто ушла гулять в парк. Когда мать написала ей сообщение, знает ли та, что случилось дома, девочка ответила, что это сделала она. Сейчас следователи общаются с ней и выясняют обстоятельства. Семья ранее характеризовалась как положительная, у возможной убийцы психических отклонений не фиксировалось.