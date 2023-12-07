Тело политика, перебравшегося с Украины в Россию, 6 декабря обнаружили в Подмосковье

07 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Илья Кива / Фото: "Википедия"

6 декабря стало известно о смерти бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Его тело обнаружили в подмосковном парке, сообщил Telegram-канал "Экстренный вызов 112". Кива долгое время занимался политикой на Украине, а с началом СВО резко выступил против Владимира Зеленского и уехал в Россию. По одной из версий, к его гибели причастны украинские спецслужбы.

Рассказываем, чем запомнился Илья Кива в качестве политика, почему он переехал жить в Россию и что известно о его убийстве.

1 Что известно о смерти украинского экс-депутата Ильи Кивы? 6 декабря тело Илья Кивы обнаружили лежащим в снегу на территории парка возле гостиницы в деревне Супонево Одинцовского района. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах. Телеканал РЕН ТВ позднее уточнил, что экс-политика обнаружила сотрудница отеля и сразу вызвала скорую и полицию. Telegram-канал Shot написал, что это произошло примерно в 15:00. Сообщается, что Киву нашли с раной головы. А также что какое-то время после ранения он был еще жив. Но медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось реанимировать политика. Осталось лишь констатировать его смерть.

2 Кто может быть причастен к убийству Ильи Кивы? По основной версии, которую активно обсуждают СМИ, убийство Ильи Кивы – дело рук украинских спецслужб. Многие украинские издания сообщили о том, что это была спецоперация СБУ. При этом в самой Службе безопасности Украины открыто не подтвердили свою причастность. Зато в главном управлении разведки украинского минобороны оперативно подтвердили гибель Кивы. "Да, можем подтвердить, что Кива – все. И такая судьба постигнет других предателей Украины", – передает слова представителя ГУР "Газета.ru". О возможном участии СБУ в операции по убийству Ильи Кивы сообщило и международное агентство Reuters.

3 Кто такой Илья Кива и чем он запомнился? Илья Кива – экс-депутат Верховной рады Украины. Родился в Полтаве в 1976 году. Учился в геологоразведочном техникуме, а затем окончил педагогический и юридический институты. Спустя некоторое время стал чиновником, занимая в украинских структурах различные должности. Известно, что в 2011 году получил судимость за взятку, будучи замначальника управления по защите прав потребителей . В 2014 году Кива был одним из заметных участников Майдана. В том же году начал воевать в Донбассе в качестве полицейского на стороне Украины. Считается одним из основателей базы "Миротворец". Будучи ветераном АТО, Кива стал политиком. В 2018 году он был кандидатом в президенты Украины, но успеха не добился. В 2019-м стал депутатом Верховной рады от фракции ОПЗЖ.

4 Почему Илья Кива уехал с Украины и перебрался в Россию? Будучи депутатом Рады, Кива запомнился публике громкими скандалами. Например, он фотографировался в шапке с красной звездой, приходил на заседание в маске Джокера, а также стрелял в портрет Бандеры (идеолог украинского национализма). В 2021-м публично поздравил в соцсетях Владимира Путина с днем рождения, после чего его заподозрили в госизмене. В январе 2022-го Кива уехал с Украины, опубликовав прощальное видео. В своем обращении он заявил, что на Украине поддерживают "националистов и фашистов". Весной того же года Илья Кива запросил политическое убежище в России. Тогда же он заявил, что Украина должна стать "неотъемлемой частью" РФ. В России Кива часто появлялся в различных политических ток-шоу в качестве оппозиционного украинского политика. На Украине его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену.

5 Какие заявления сделал Илья Кива накануне своей смерти? За пару недель до своей гибели Кива заявил, что на территории Украины действует огромный наркокартель, тесно связанный с государственной властью. По его словам, украинские фабрики производят "сотни килограммов" запрещенных веществ в день. Последний пост в своем Telegram-канале Кива опубликовал в день своего убийства. Это было обращение к Владимиру Зеленскому. В нем Кива рассуждал о том, что президент Украины не верит ни в какие гарантии безопасности, которые ему дают западные страны. "Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови. Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков", – закончил Кива свое обращение.