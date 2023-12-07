6 декабря стало известно о смерти бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Его тело обнаружили в подмосковном парке, сообщил Telegram-канал "Экстренный вызов 112". Кива долгое время занимался политикой на Украине, а с началом СВО резко выступил против Владимира Зеленского и уехал в Россию. По одной из версий, к его гибели причастны украинские спецслужбы.
Рассказываем, чем запомнился Илья Кива в качестве политика, почему он переехал жить в Россию и что известно о его убийстве.
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Что известно о смерти украинского экс-депутата Ильи Кивы?
6 декабря тело Илья Кивы обнаружили лежащим в снегу на территории парка возле гостиницы в деревне Супонево Одинцовского района. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах. Телеканал РЕН ТВ позднее уточнил, что экс-политика обнаружила сотрудница отеля и сразу вызвала скорую и полицию.
Telegram-канал Shot написал, что это произошло примерно в 15:00. Сообщается, что Киву нашли с раной головы. А также что какое-то время после ранения он был еще жив. Но медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось реанимировать политика. Осталось лишь констатировать его смерть.
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Кто может быть причастен к убийству Ильи Кивы?
По основной версии, которую активно обсуждают СМИ, убийство Ильи Кивы – дело рук украинских спецслужб. Многие украинские издания сообщили о том, что это была спецоперация СБУ. При этом в самой Службе безопасности Украины открыто не подтвердили свою причастность.
Зато в главном управлении разведки украинского минобороны оперативно подтвердили гибель Кивы.
"Да, можем подтвердить, что Кива – все. И такая судьба постигнет других предателей Украины", – передает слова представителя ГУР "Газета.ru". О возможном участии СБУ в операции по убийству Ильи Кивы сообщило и международное агентство Reuters.
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Кто такой Илья Кива и чем он запомнился?
Илья Кива – экс-депутат Верховной рады Украины. Родился в Полтаве в 1976 году. Учился в геологоразведочном техникуме, а затем окончил педагогический и юридический институты.
Спустя некоторое время стал чиновником, занимая в украинских структурах различные должности. Известно, что в 2011 году получил судимость за взятку, будучи замначальника управления по защите прав потребителей .
В 2014 году Кива был одним из заметных участников Майдана. В том же году начал воевать в Донбассе в качестве полицейского на стороне Украины. Считается одним из основателей базы "Миротворец".
Будучи ветераном АТО, Кива стал политиком. В 2018 году он был кандидатом в президенты Украины, но успеха не добился.
В 2019-м стал депутатом Верховной рады от фракции ОПЗЖ.
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Почему Илья Кива уехал с Украины и перебрался в Россию?
Будучи депутатом Рады, Кива запомнился публике громкими скандалами. Например, он фотографировался в шапке с красной звездой, приходил на заседание в маске Джокера, а также стрелял в портрет Бандеры (идеолог украинского национализма). В 2021-м публично поздравил в соцсетях Владимира Путина с днем рождения, после чего его заподозрили в госизмене.
В январе 2022-го Кива уехал с Украины, опубликовав прощальное видео. В своем обращении он заявил, что на Украине поддерживают "националистов и фашистов". Весной того же года Илья Кива запросил политическое убежище в России. Тогда же он заявил, что Украина должна стать "неотъемлемой частью" РФ.
В России Кива часто появлялся в различных политических ток-шоу в качестве оппозиционного украинского политика.
На Украине его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену.
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Какие заявления сделал Илья Кива накануне своей смерти?
За пару недель до своей гибели Кива заявил, что на территории Украины действует огромный наркокартель, тесно связанный с государственной властью. По его словам, украинские фабрики производят "сотни килограммов" запрещенных веществ в день.
Последний пост в своем Telegram-канале Кива опубликовал в день своего убийства. Это было обращение к Владимиру Зеленскому. В нем Кива рассуждал о том, что президент Украины не верит ни в какие гарантии безопасности, которые ему дают западные страны.
"Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови. Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков", – закончил Кива свое обращение.
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Что за подробности об убийстве Ильи Кивы рассказали следователи?
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы (ст. 105 УК РФ). Следователи отметили, что личность убитого точно подтверждена. Известно также, что он был застрелен из неустановленного оружия.
12:43:53 07-12-2023
Довертелся нацист.
12:44:33 07-12-2023
интернет помнит все можете погуглить, его слова "Мы здесь не окопы роем, мы роем могилы для агрессоров из РФ"
12:56:47 07-12-2023
такая судьба постигнет других предателей Украины --- а наши с предателями России так не поступают
13:16:18 07-12-2023
слышал его речи по ящику. он же долбонавт и наркоман.
13:52:36 07-12-2023
ЦИПСо на работе. Всех ведь вычислят.
14:19:06 07-12-2023
Нацист - двурушник. Везде отметился, кто его в РФ пустил? Собаке- собачья смерть. Справедливая казнь.
20:48:26 07-12-2023
А с чего вы взяли, что это ПРАВДА ? Где фото трупа с места событий ?
08:42:35 08-12-2023
не один вменяемый человек которого преследовали как он говорил не поедет жить на край города с центра Москвы. это глупый поступок. тем более в этом отеле или гостинице проходной двор был.