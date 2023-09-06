Бумага с подписью Сергея Шойгу разошлась по чатам

06 сентября 2023, 10:26, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последние несколько дней в мессенджерах и социальных сетях одна из главных тем для обсуждений – новая волна частичной мобилизации в России. В пересылаемых сообщениях говорится, что на СВО ощущается острая нехватка бойцов и уже меньше чем через неделю начнется новый набор, якобы будут призваны 200 тысяч человек. Будет ли на самом деле в ближайшее время объявлена мобилизация и что говорят об этом официальные источники, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Правда ли, что в России объявят новую волну мобилизации?

В социальных сетях уверяют, что этого не избежать. Якобы новая волна частичной мобилизации должна пройти до 1 ноября 2023 года, а на военную службу должны призвать 200 тысяч человек. Для большей убедительности информацию подкрепляют фотографией документа, похожего на приказ Минобороны за подписью Сергея Шойгу. Однако официальные источники заверяют, что это всего лишь фейк.

Откуда тогда взялся этот приказ за подписью министра обороны Шойгу?

При желании с помощью специальных программ изготовить липовый документ не составит большого труда. Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов призвал россиян не реагировать на такие сообщения, так как "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации всего лишь фейк и происки противника. ТАСС известный генерал заявил, что все поставленные задачи удается выполнять благодаря активному набору военнослужащих по контракту, и необходимости в мобилизации просто нет.

"Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети", – сказал Картаполов.

С опровержением информации о допмобилизации также выступили в правительствах Республики Бурятия и Челябинской области. Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сообщил 74.ru, что такого приказа "нет и быть не может".

О том, что мобилизация не планируется, ранее заявлял депутат Госдумы Андрей Гурулев, писал 4 сентября amic.ru. По его словам, такие слухи распускают, чтобы вызвать недовольство у россиян и "народ ходил бурчал". Народный избранник отметил, что до конца года планируется набрать порядка 420 тысяч контрактников и этот процесс активно идет. Поэтому необходимости в мобилизации в России нет, успокоил Гурулев.

Напомним, частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. 28 октября Сергей Шойгу доложил, что из запаса призвано 300 тысяч человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было, но при этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается.