Что известно об указе о частичной мобилизации, который распространяют в мессенджерах?
Бумага с подписью Сергея Шойгу разошлась по чатам
06 сентября 2023, 10:26, ИА Амител
Последние несколько дней в мессенджерах и социальных сетях одна из главных тем для обсуждений – новая волна частичной мобилизации в России. В пересылаемых сообщениях говорится, что на СВО ощущается острая нехватка бойцов и уже меньше чем через неделю начнется новый набор, якобы будут призваны 200 тысяч человек. Будет ли на самом деле в ближайшее время объявлена мобилизация и что говорят об этом официальные источники, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Правда ли, что в России объявят новую волну мобилизации?
В социальных сетях уверяют, что этого не избежать. Якобы новая волна частичной мобилизации должна пройти до 1 ноября 2023 года, а на военную службу должны призвать 200 тысяч человек. Для большей убедительности информацию подкрепляют фотографией документа, похожего на приказ Минобороны за подписью Сергея Шойгу. Однако официальные источники заверяют, что это всего лишь фейк.
Откуда тогда взялся этот приказ за подписью министра обороны Шойгу?
При желании с помощью специальных программ изготовить липовый документ не составит большого труда. Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов призвал россиян не реагировать на такие сообщения, так как "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации всего лишь фейк и происки противника. ТАСС известный генерал заявил, что все поставленные задачи удается выполнять благодаря активному набору военнослужащих по контракту, и необходимости в мобилизации просто нет.
"Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети", – сказал Картаполов.
С опровержением информации о допмобилизации также выступили в правительствах Республики Бурятия и Челябинской области. Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сообщил 74.ru, что такого приказа "нет и быть не может".
О том, что мобилизация не планируется, ранее заявлял депутат Госдумы Андрей Гурулев, писал 4 сентября amic.ru. По его словам, такие слухи распускают, чтобы вызвать недовольство у россиян и "народ ходил бурчал". Народный избранник отметил, что до конца года планируется набрать порядка 420 тысяч контрактников и этот процесс активно идет. Поэтому необходимости в мобилизации в России нет, успокоил Гурулев.
Напомним, частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. 28 октября Сергей Шойгу доложил, что из запаса призвано 300 тысяч человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было, но при этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается.
10:37:58 06-09-2023
Путин так же говорил 8 марта 2022
11:40:44 06-09-2023
Гость (10:37:58 06-09-2023) Путин так же говорил 8 марта 2022... Тебя все равно в армию не возьмут можешь не беспокоиться.
12:05:38 06-09-2023
Лемке (11:40:44 06-09-2023) Тебя все равно в армию не возьмут можешь не беспокоиться.... придет время и всех возьмут, без разбора как в ВОВ
01:54:48 07-09-2023
Гость (12:05:38 06-09-2023) придет время и всех возьмут, без разбора как в ВОВ... Не путай ВОВ с СВО
04:26:58 08-09-2023
Гость (12:05:38 06-09-2023) придет время и всех возьмут, без разбора как в ВОВ... Ты как бабка..)) либо сам идёшь или сиди и молчи, укрепляй экономику
07:50:09 10-09-2023
Лемке (11:40:44 06-09-2023) Тебя все равно в армию не возьмут можешь не беспокоиться.... Да, женщин не призывают, но я детей своих, как некоторые не продаю.
10:38:16 06-09-2023
Кто слил документ, за подписью генералиссимуса ? Кто виноват ?
10:45:14 06-09-2023
Законодательно уже всё подготовили. И повестки электронные и штрафы драконовские и т.д. Так что будет она....
10:52:06 06-09-2023
Гость (10:45:14 06-09-2023) Законодательно уже всё подготовили. И повестки электронные и... Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеской пропаганды в военное время. Люто ненавижу таких как ты.
11:06:28 06-09-2023
Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... Где военное время? Вы хотите сказать, что идёт война? Так это вас нужно привлекать, за фейки и дезинформацию
12:06:37 06-09-2023
Гость (11:06:28 06-09-2023) Где военное время? Вы хотите сказать, что идёт война? Так эт... вот именно, дни города вон как отмечают, веселятся
11:28:38 06-09-2023
Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... а по что вы с своей ненавистью еще не в окопах или на диване безопасней скулить ?
22:10:24 07-09-2023
Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... А мы ненавидим баранов таких как ты, которые неспособны думать головой. И время не военное и вообще это не война, а договорняк!
10:54:21 06-09-2023
Хватит фэйки поощрять!
11:07:19 06-09-2023
Гость (10:54:21 06-09-2023) Хватит фэйки поощрять!... А ты ножкой еще топни!
11:07:56 06-09-2023
Гость (10:54:21 06-09-2023) Хватит фэйки поощрять!... Главное повторяй эту фразу когда деньги на бронежилет искать будешь
11:08:04 06-09-2023
Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... Почему тогда еще не в окопе?
11:11:47 06-09-2023
одно то что этот документ имеет подпись конкретного министра - это уже фейк! они на всякий случай ни чего не подписывают... что бы потом не отвечать...
11:39:15 06-09-2023
Никакой девальвации, понимаешь, не будет. Твердо и четко. Все просчитано
11:58:20 06-09-2023
Понятно, что фейк. Он не будет такой приказ подписывать. Всё будет устно и по тихому...
12:28:44 06-09-2023
Ау! Мужчины, вы где? В сварливых баб превратились? За свой зад трясетесь? Тогда уж лучше молчать
12:35:09 06-09-2023
Татьяна (12:28:44 06-09-2023) Ау! Мужчины, вы где? В сварливых баб превратились? За свой з... Ждёшь Амирчика вместо Ивана?
12:56:01 06-09-2023
Лучше бы мобилизовывали на производство гиперзвуковых ракет, в современной войне от них толка больше. Или хотя бы на производство дронов, похоже их нужны сотни тысяч
15:20:12 06-09-2023
Комменты - прелесть. Одни пишут, что фейк. Другие им отвечают, что не фейк (секта свидетелей второй волны не могут успокоиться с ноября прошлого года)
07:54:27 07-09-2023
Да не будет нечего,добровольцев набирают,зарплату платили бы нормальную и добровольцев не было бы ,ребят идут рескуя жизнью чтоб обеспечить семью,и там платят 200т а депутаты получают больше нечего не делая.хотьбы 500 платили да квартиры довели.
11:59:30 07-09-2023
На украине дела обстоят то плохо, то ещё хуже, поэтому они стараются всякими методами раскачать людей у нас в России на мятежи, забастовки, митинги и пр. Но нам это не надо! Несмотря на СВО мы здесь живём спокойно, вовремя получаем зарплаты, спим без воздушной тревоги и пр. Поэтому не надо поддаваться всяким фейкам! Это ещё раз подтверждает, что сама СВО и на СВО мы всё правильно делаем. Укры сами не захотели жить спокойно, а нам не дадим помешать!
21:03:09 07-09-2023
Гость (11:59:30 07-09-2023) На украине дела обстоят то плохо, то ещё хуже, поэтому они с... Без воздушной тревоги? Её просто её включают, когда дроны летят
14:16:27 07-09-2023
Гость (10:45:14 06-09-2023) Законодательно уже всё подготовили. И повестки электронные и... Без сомнения, только вопрос какого числа?
17:45:19 07-09-2023
Всем готовность номер один. Сушите сухари. Побеждать нужно,раз уже ситуация случилась,а то так и будет запад пользоваться нашими ресурсами. Мы колония, которой запад пользуется,кайфуют покупая у нас за бумагу ресурсы,и диктуя условия. Мы однозначно вернём наши земли. Когда эти пиндосы бомбили Югославию,Ливию,Ирак,что то все молчали. Ресурсы для ним это главное,они как пиявки. Будет тяжело,но нам нужно обьеденяться и быть единым народом, помогать тем кто сейчас отстаивает интересы государства и нашей нации. Победа будет за нами.
18:23:33 07-09-2023
Сегодня пришла повестка.
20:00:06 07-09-2023
Слышат звон и не знают где он, фейки гребаные
07:20:14 08-09-2023
Я за мобилизацию, потому что кто то отсиживается, а кто то как мой сын, почти год на СВО, пусть всё попробуют, год без семьи, детей,.львы
13:41:45 08-09-2023
Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... Это не пропаганда. Просто бояться люди и разводят панику. Мобиков призваных менять надо. Они тоже домой хотят. Но если у правительства ума хватит то они их менять будут на контрактников постепенно.