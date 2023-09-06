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Что известно об указе о частичной мобилизации, который распространяют в мессенджерах?

Бумага с подписью Сергея Шойгу разошлась по чатам

06 сентября 2023, 10:26, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последние несколько дней в мессенджерах и социальных сетях одна из главных тем для обсуждений – новая волна частичной мобилизации в России. В пересылаемых сообщениях говорится, что на СВО ощущается острая нехватка бойцов и уже меньше чем через неделю начнется новый набор, якобы будут призваны 200 тысяч человек. Будет ли на самом деле в ближайшее время объявлена мобилизация и что говорят об этом официальные источники, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Правда ли, что в России объявят новую волну мобилизации?

В социальных сетях уверяют, что этого не избежать. Якобы новая волна частичной мобилизации должна пройти до 1 ноября 2023 года, а на военную службу должны призвать 200 тысяч человек. Для большей убедительности информацию подкрепляют фотографией документа, похожего на приказ Минобороны за подписью Сергея Шойгу. Однако официальные источники заверяют, что это всего лишь фейк.

Откуда тогда взялся этот приказ за подписью министра обороны Шойгу?

При желании с помощью специальных программ изготовить липовый документ не составит большого труда. Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов призвал россиян не реагировать на такие сообщения, так как "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации всего лишь фейк и происки противника. ТАСС известный генерал заявил, что все поставленные задачи удается выполнять благодаря активному набору военнослужащих по контракту, и необходимости в мобилизации просто нет.

"Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети", – сказал Картаполов.

С опровержением информации о допмобилизации также выступили в правительствах Республики Бурятия и Челябинской области. Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сообщил 74.ru, что такого приказа "нет и быть не может".

О том, что мобилизация не планируется, ранее заявлял депутат Госдумы Андрей Гурулев, писал 4 сентября amic.ru. По его словам, такие слухи распускают, чтобы вызвать недовольство у россиян и "народ ходил бурчал". Народный избранник отметил, что до конца года планируется набрать порядка 420 тысяч контрактников и этот процесс активно идет. Поэтому необходимости в мобилизации в России нет, успокоил Гурулев.

Напомним, частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. 28 октября Сергей Шойгу доложил, что из запаса призвано 300 тысяч человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было, но при этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается.

спецоперация Мобилизация

Комментарии 33

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Гость

10:37:58 06-09-2023

Путин так же говорил 8 марта 2022

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Лемке

11:40:44 06-09-2023

Гость (10:37:58 06-09-2023) Путин так же говорил 8 марта 2022... Тебя все равно в армию не возьмут можешь не беспокоиться.

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Гость

12:05:38 06-09-2023

Лемке (11:40:44 06-09-2023) Тебя все равно в армию не возьмут можешь не беспокоиться.... придет время и всех возьмут, без разбора как в ВОВ

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Гость

01:54:48 07-09-2023

Гость (12:05:38 06-09-2023) придет время и всех возьмут, без разбора как в ВОВ... Не путай ВОВ с СВО

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Гость

04:26:58 08-09-2023

Гость (12:05:38 06-09-2023) придет время и всех возьмут, без разбора как в ВОВ... Ты как бабка..)) либо сам идёшь или сиди и молчи, укрепляй экономику

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Гость

07:50:09 10-09-2023

Лемке (11:40:44 06-09-2023) Тебя все равно в армию не возьмут можешь не беспокоиться.... Да, женщин не призывают, но я детей своих, как некоторые не продаю.

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Гость

10:38:16 06-09-2023

Кто слил документ, за подписью генералиссимуса ? Кто виноват ?

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Гость

10:45:14 06-09-2023

Законодательно уже всё подготовили. И повестки электронные и штрафы драконовские и т.д. Так что будет она....

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Гость

10:52:06 06-09-2023

Гость (10:45:14 06-09-2023) Законодательно уже всё подготовили. И повестки электронные и... Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеской пропаганды в военное время. Люто ненавижу таких как ты.

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Гость

11:06:28 06-09-2023

Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... Где военное время? Вы хотите сказать, что идёт война? Так это вас нужно привлекать, за фейки и дезинформацию

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Гость

12:06:37 06-09-2023

Гость (11:06:28 06-09-2023) Где военное время? Вы хотите сказать, что идёт война? Так эт... вот именно, дни города вон как отмечают, веселятся

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гость

11:28:38 06-09-2023

Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... а по что вы с своей ненавистью еще не в окопах или на диване безопасней скулить ?

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Гость

22:10:24 07-09-2023

Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... А мы ненавидим баранов таких как ты, которые неспособны думать головой. И время не военное и вообще это не война, а договорняк!

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Гость

10:54:21 06-09-2023

Хватит фэйки поощрять!

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Гость

11:07:19 06-09-2023

Гость (10:54:21 06-09-2023) Хватит фэйки поощрять!... А ты ножкой еще топни!

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Гость

11:07:56 06-09-2023

Гость (10:54:21 06-09-2023) Хватит фэйки поощрять!... Главное повторяй эту фразу когда деньги на бронежилет искать будешь

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Гость

11:08:04 06-09-2023

Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... Почему тогда еще не в окопе?

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Гость

11:11:47 06-09-2023

одно то что этот документ имеет подпись конкретного министра - это уже фейк! они на всякий случай ни чего не подписывают... что бы потом не отвечать...

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Гость

11:39:15 06-09-2023

Никакой девальвации, понимаешь, не будет. Твердо и четко. Все просчитано

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Олег

11:58:20 06-09-2023

Понятно, что фейк. Он не будет такой приказ подписывать. Всё будет устно и по тихому...

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Татьяна

12:28:44 06-09-2023

Ау! Мужчины, вы где? В сварливых баб превратились? За свой зад трясетесь? Тогда уж лучше молчать

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Гость

12:35:09 06-09-2023

Татьяна (12:28:44 06-09-2023) Ау! Мужчины, вы где? В сварливых баб превратились? За свой з... Ждёшь Амирчика вместо Ивана?

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Гость

12:56:01 06-09-2023

Лучше бы мобилизовывали на производство гиперзвуковых ракет, в современной войне от них толка больше. Или хотя бы на производство дронов, похоже их нужны сотни тысяч

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Гость

15:20:12 06-09-2023

Комменты - прелесть. Одни пишут, что фейк. Другие им отвечают, что не фейк (секта свидетелей второй волны не могут успокоиться с ноября прошлого года)

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Гость

07:54:27 07-09-2023

Да не будет нечего,добровольцев набирают,зарплату платили бы нормальную и добровольцев не было бы ,ребят идут рескуя жизнью чтоб обеспечить семью,и там платят 200т а депутаты получают больше нечего не делая.хотьбы 500 платили да квартиры довели.

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Гость

11:59:30 07-09-2023

На украине дела обстоят то плохо, то ещё хуже, поэтому они стараются всякими методами раскачать людей у нас в России на мятежи, забастовки, митинги и пр. Но нам это не надо! Несмотря на СВО мы здесь живём спокойно, вовремя получаем зарплаты, спим без воздушной тревоги и пр. Поэтому не надо поддаваться всяким фейкам! Это ещё раз подтверждает, что сама СВО и на СВО мы всё правильно делаем. Укры сами не захотели жить спокойно, а нам не дадим помешать!

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Владимир

21:03:09 07-09-2023

Гость (11:59:30 07-09-2023) На украине дела обстоят то плохо, то ещё хуже, поэтому они с... Без воздушной тревоги? Её просто её включают, когда дроны летят

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Гость

14:16:27 07-09-2023

Гость (10:45:14 06-09-2023) Законодательно уже всё подготовили. И повестки электронные и... Без сомнения, только вопрос какого числа?

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Гость

17:45:19 07-09-2023

Всем готовность номер один. Сушите сухари. Побеждать нужно,раз уже ситуация случилась,а то так и будет запад пользоваться нашими ресурсами. Мы колония, которой запад пользуется,кайфуют покупая у нас за бумагу ресурсы,и диктуя условия. Мы однозначно вернём наши земли. Когда эти пиндосы бомбили Югославию,Ливию,Ирак,что то все молчали. Ресурсы для ним это главное,они как пиявки. Будет тяжело,но нам нужно обьеденяться и быть единым народом, помогать тем кто сейчас отстаивает интересы государства и нашей нации. Победа будет за нами.

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Имя

18:23:33 07-09-2023

Сегодня пришла повестка.

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Дмитрий

20:00:06 07-09-2023

Слышат звон и не знают где он, фейки гребаные

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Марина

07:20:14 08-09-2023

Я за мобилизацию, потому что кто то отсиживается, а кто то как мой сын, почти год на СВО, пусть всё попробуют, год без семьи, детей,.львы

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Иа

13:41:45 08-09-2023

Гость (10:52:06 06-09-2023) Таких как ты в тюрьму садить надо за распространение вражеск... Это не пропаганда. Просто бояться люди и разводят панику. Мобиков призваных менять надо. Они тоже домой хотят. Но если у правительства ума хватит то они их менять будут на контрактников постепенно.

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