Будет ли новая волна мобилизации, рассказал депутат

По словам Андрея Гурулева, сегодня власти пошли другим путем

04 сентября 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Слухи о мобилизации распускают для того, чтобы "народ ходил бурчал", но власти "сегодня пошли другим путем", новая волна не планируется, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью телеканалу "Забайкалье".

"У нас стоит план – примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии – они довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой мобилизации мы говорим?" – отметил депутат.

Также он указал, что в случае мобилизации промышленность не сможет сразу обеспечить огромное число граждан оружием, боеприпасами, одеждой, техникой, едой и прочим, и в таком случае "толку мобилизовывать людей".

Летом президент Владимир Путин также заявлял, что необходимости в новой волне мобилизации нет.