Будет ли новая волна мобилизации, рассказал депутат
По словам Андрея Гурулева, сегодня власти пошли другим путем
04 сентября 2023, 14:31, ИА Амител
Слухи о мобилизации распускают для того, чтобы "народ ходил бурчал", но власти "сегодня пошли другим путем", новая волна не планируется, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью телеканалу "Забайкалье".
"У нас стоит план – примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии – они довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой мобилизации мы говорим?" – отметил депутат.
Также он указал, что в случае мобилизации промышленность не сможет сразу обеспечить огромное число граждан оружием, боеприпасами, одеждой, техникой, едой и прочим, и в таком случае "толку мобилизовывать людей".
Летом президент Владимир Путин также заявлял, что необходимости в новой волне мобилизации нет.
14:41:29 04-09-2023
"...мы должны набрать до конца года"...если всё пойдёт по плану...
14:50:05 04-09-2023
Гость (14:41:29 04-09-2023) "...мы должны набрать до конца года"...если всё пойдёт по пл... Районный военкомат, 3-5 желающих служить в неделю.
02:42:54 06-09-2023
Гость (14:50:05 04-09-2023) Районный военкомат, 3-5 желающих служить в неделю.... Так не через военкомат идут, а через центры по набору контрактников. А там не успевают обрабатывать анкеты. Много желающих пойти
14:55:03 04-09-2023
Твердо и четко!
15:03:48 04-09-2023
Они настоящие ГЕРОИ!!!
15:20:47 04-09-2023
"Зам главы Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил,что с 1 января 2023 года приняты на контрактную службу около 280 тысяч человек."
23:32:13 04-09-2023
Всё будет зависеть от обстановки а она меняется постоянно.
07:50:45 05-09-2023
За 8 месяцев 280 тысяч, до конца года надо еще 140. Сомнительно. Даже по официальным данным видно, что идут, но вала желающих, даже по официальным данным, не видно
12:15:23 05-09-2023
Гость (07:50:45 05-09-2023) За 8 месяцев 280 тысяч, до конца года надо еще 140. Сомнител... Полно, каждый день на горячую линию звонят желающие, наберут еще больше.
01:58:01 06-09-2023
Гость (07:50:45 05-09-2023) За 8 месяцев 280 тысяч, до конца года надо еще 140. Сомнител... 280 тыс это вместе с добровольцами ,которые уже давно там . Если посчитать реально ,то тысяч 40 набрали за 8 месяцев
07:00:20 06-09-2023
Гость (01:58:01 06-09-2023) 280 тыс это вместе с добровольцами ,которые уже давно там . ... где там? при чем тут СВО? у меня пара знакомых по контракту в Сибирском служат. на Украине не были. контрактники и в других местах требуются. а у вас вся голова Украиной забита
08:06:17 05-09-2023
А что в России нет н.з. по оружию? Всь мир с нашими автоматами, а у нас их нет?
12:29:18 06-09-2023
знакомый (08:06:17 05-09-2023) А что в России нет н.з. по оружию? Всь мир с нашими автомата... с нашими это с какими? вы в курсе, что лицуху свою калаш профукал и те же сша выпускают Калашников юса, на своем заводе, со своим лого? ;D В 70-х лицензии были выданы Болгарии, Восточной Германии, Румынии, Китаю, Польше, Финляндии, Хорватии и иным странам. К сожалению, с начала 90-х годов в России никто не занимался правовой защитой автомата Калашникова на патентной основе. Теперь американцы абсолютно легально имеют право производить автоматы Калашникова, и подписывают "Made in USA" на своих моделях оружия "Kalashnikov USA". Так что спрошу еще раз, с нашими это какими? И почему тогда переводят оружие на натовские калибры? Ах да, наверное потому что весь мир с оружием не нашим и в случае чего ты без патрон! Тк у тебя свои не имеющие аналогов.
22:11:07 05-09-2023
Но просто надо уже новерное то кончать с этой войной я просто не могу понять Украину так же встал народ вышел всей блин просто масой крикнули за Россию и дали этой власти просто уйти избрали бы толкового призидента и все
12:30:41 06-09-2023
Николай (22:11:07 05-09-2023) Но просто надо уже новерное то кончать с этой войной я прост... чо баяры перепил чтоль?
05:35:24 06-09-2023
Гость (12:15:23 05-09-2023) Полно, каждый день на горячую линию звонят желающие, наберут... Заметно,звонить и идти разные вещи
11:00:51 06-09-2023
Николай (22:11:07 05-09-2023) Но просто надо уже новерное то кончать с этой войной я прост... Что тут понимать, просто украинцы не хотят быть с Россией
11:42:59 06-09-2023
Так вы старых мобилизованных верните и оружие и еда и одежда , все достанется новым
17:02:02 06-09-2023
знакомый (08:06:17 05-09-2023) А что в России нет н.з. по оружию? Всь мир с нашими автомата... Вот вот! Меня смутили слова про оружие, боеприпасы, обмундирование и продукты для воинов, всё правильно, это же Россия..... Когда прижмёт у нас как всегда ни чего нет! Не понимаю наших властей, почему вы не запасаетесь впрок!!!!
18:02:21 06-09-2023
Номад (02:42:54 06-09-2023) Так не через военкомат идут, а через центры по набору контра... Вы это серьёзно?Сколько видела этих центров по городу,и не одного желающего нет.