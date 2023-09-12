Что известно о вбросе о "скорой мобилизации" в России, которой пугают ВСУ?

Успокоим сразу, никакого официального подтверждения этим заявлениям нет

12 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Слухи о начале дополнительной волны мобилизации 200 тысяч россиян, которая должна была якобы стартовать 11 сентября 2023 года, не стихали почти три недели. Депутаты Госдумы неоднократно пытались успокоить людей, высказывались о том, что это фейк и происки противника. Однако были те, кто до последнего все-таки сомневался. Напряжение наконец спало в день икс, который прошел как обычно. Но масла в огонь решил подлить генштаб ВСУ с новыми заявлениями о неизбежности мобилизации в России в самое ближайшее время. Подробнее об этом рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что за информация поступила от ВСУ по мобилизации в России?

11 сентября Генштаб ВСУ в утренней сводке объявил, что в ближайшее время в России якобы объявят новую волну мобилизации. Украинские власти решили вбросить очередной фейк, заявив, что это неизбежно, так как нашей стране нужно "покрыть катастрофические потери живой силы на фронте".

По данным Генштаба ВСУ, которые официально не подтверждены, на фронт со стороны России дополнительно отправят от 400 до 700 тысяч человек. Такую информацию сейчас активно распространяют в интернете украинские ресурсы, пишет "Военное обозрение".

Стоит отметить, что аппетиты противника серьезно растут, так как в прошлый раз они пытались убедить, что мобилизуют 200 тысяч россиян. Как сообщал amic.ru, в мессенджерах и социальных сетях широко разошелся липовый указ о дополнительной волне мобилизации с 11 сентября 2023 года – бумага якобы подписана руководителем ведомства Сергеем Шойгу. После в России прозвучали многократные заявления, что это фейк, а такого приказа Минобороны на самом деле не существует.

А что говорят о новом сообщении ВСУ о мобилизации в России?

Пока официальных заявлений со стороны Минобороны РФ по этому вопросу не было. Но и комментировать каждый фейк просто невозможно. О том, что в России не планируется мобилизации, неделю назад, в частности, говорил глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов, его коллеги из нижней палаты парламента Максим Иванов и Андрей Гурулев. Последний даже пожаловался, что скоро сломает язык пояснять, что никакой допмобилизации в России не планируется. Гурулев подчеркнул, что до 31 декабря 2023 года Россия должна набрать около 420 тысяч человек по контракту. Это довольно внушительная цифра, а наша промышленность не сможет одномоментно обеспечить большое количество мобилизованных всем необходимым, писал amic.ru.