Приказ, из-за которого в Сети возникла паника, якобы должен вступить в силу сегодня

11 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня, 11 сентября, в России якобы должна была стартовать дополнительная волна мобилизации, информационные рассылки с таким содержанием в социальных сетях и мессенджерах продолжаются уже больше недели. Для убедительности сообщения подкрепляют фотографией документа, похожего на приказ Минобороны за подписью Сергея Шойгу.

Что за очередная волна мобилизации? Разве это правда?

Президент Владимир Путин объявил мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. Спустя месяц министр обороны Сергей Шойгу доложил, что из запаса призвали 300 тысяч человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было, но при этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается. И до настоящего момента дополнительную мобилизацию не объявили. Так что повода для паники нет.

А что тогда за новый приказ пересылают в мессенджерах за подписью Шойгу?

В Сети действительно гуляет приказ на бланке, похожем на документ Министерства обороны, о дополнительной волне мобилизации – бумага якобы подписана руководителем ведомства Сергеем Шойгу. Из нее следует, что в России призовут 200 тысяч человек в период с 11 сентября по 1 ноября 2023 года. Тревожно? Еще раз успокоим – это фейк. В век современных компьютерных технологий "состряпать" можно любую бумажку.

Такого приказа Минобороны на самом деле не существует. Во-первых, документ не опубликован на официальном портале Минобороны. Во-вторых, подпись министра обороны Шойгу не соответствует оригиналу, сообщила "Российская газета".

Что говорят по этому поводу официальные источники?

Официальные источники тоже уже многократно заявляли, что это фейк и происки противников, которые хотят посеять панику у россиян. Об этом говорил и глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов, его коллеги из нижней палаты парламента Максим Иванов и Андрей Гурулев. Последний даже пожаловался, что скоро сломает язык пояснять, что никакой допмобилизации в России не планируется.

Эксперт добавил, что до конца 2023 года в России стоит план набрать около 420 тысяч человек по контракту. Наша промышленность не сможет одномоментно обеспечить большое количество мобилизованных всем необходимым, писал amic.ru.

Еще говорят, что мобилизацию могут начать с 25 сентября, это правда?

На самом деле сейчас очень много чего говорят. И о дате 25 сентября тоже есть сообщения. Однако первоисточником чаще всего выступают проукраинские каналы. Поэтому не нужно поддаваться панике.