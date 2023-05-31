Разбираемся, выгодно ли сейчас частное домостроение

31 мая 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqX6reyV

Дом / Фото: sk-am-stroy.ru

Решить жилищный вопрос – пожалуй, самая главная боль, первоочередная цель и заветная мечта любого россиянина. Все мы хотим собственную квартиру. Или лучше дом? Здесь всё зависит от финансов, скажут многие. Дом – большой, красивый, богатый, дорогой. Квартира – небольшая, зато своя, "по карману", если в ипотеку. Но, как говорят эксперты, эти утверждения, порой, совсем не верны.

Сейчас, когда стоимость квадратного метра в новостройке с каждым месяцем бьёт рекорды, строительство частного дома становится всё более выгодным. "Квадрат" там дешевле, площадь больше, шумных соседей, медленных лифтов и прочих малоприятных особенностей многоэтажек – нет. Во всяком случае такие условия предлагает своим клиентам молодая компания "АМ-Строй".

Сколько стоит построить дом в Барнауле?

Готовый дом от компании "АМ-Строй" можно приобрести почти по стоимости новой квартиры. Давайте разбираться. Как ранее писал amic.ru, квадратный метр жилья в новом многоквартирном доме в Барнауле уже выше 100 тысяч рублей, доходит до 130-150 и продолжает расти. То есть стоимость квартиры в условные 50 "квадратов" обойдётся минимум в 5 млн рублей.

А вот стоимость новенького коттеджа от "АМ-Строй" с предчистовой (плюс котельная, тёплый пол, штукатурка и шпатлёвка стен, разводка электричества) начинается от 55 тыс./кв. м. То есть дом площадью 80 кв. м, где останется сделать только косметический ремонт, будет стоить от 4,4 млн рублей. Даже с учётом цены на землю, получается, очень реально продать свою квартиру и построить дом.

Какие дома строит компания?

Компания "АМ-Строй" строит как небольшие одноэтажные дома площадью до 80 квадратных метров, так и масштабные проекты более 160 "квадратов" из дерева, газобетона и кирпича. На сайте компании есть примеры готовых домов с чётким описанием.

Дом / Фото: sk-am-stroy.ru

Что за компания?

"АМ-Строй" на рынке частного жилищного строительства с 2017 года. Как рассказывает директор компании Михаил Пантыкин, за это время его команда построила уже более 10 000 м² и осчастливила более 100 человек.

"Мы можем предложить индивидуальное проектирование и полный комплекс услуг, начиная от анализа грунта и заканчивая дизайном интерьера", – отмечает Михаил Пантыкин.

Почему нужно выбирать “АМ-Строй”?

КачествоВ "АМ-Строй" работают профессионалы своего дела. Они возьмут на себя все заботы, связанные со строительством. От получения разрешения на работы и дизайн-проекта до, казалось бы, совершенно не относящихся к стройке, но не очень приятных хлопот, как продажа квартиры, съём жилья на период строительства и т. д. Да, специалисты "АМ-Строй" облегчат вам жизнь. ЭкономияКомпания покупает строительные материалы по оптовым ценам, поэтому такой дом выйдет выгоднее, чем самостоятельная стройка. Вы можете быть уверены, что цена, указанная в договоре, не изменится. ОперативностьВ целом строительство одного объекта занимает до четырёх месяцев. Это зависит от типа объекта. Например, для кирпичного дома потребуется 100-120 дней, а газобетонного – 80-100 дней. Удобная оплатаВ "АМ-Строй" возможна поэтапная оплата. Можно использовать материнский капитал, есть ипотека с господдержкой, опции трейд-ин. ГарантияВ "АМ-Строй" уверены в качестве своей работы и выборе материалов. Поэтому гарантия на построенные объекты – пять лет. Также весь процесс каждый клиент может наблюдать онлайн с камеры на стройке.

Можно ли купить готовый дом?

Да, можно. Но их очень быстро раскупают. Так что обратите внимание ещё и на строящиеся на текущий момент объекты.

Как будет выглядеть дом снаружи?

В компании есть типовые варианты домов. Их можно посмотреть на сайте. Но если вы хотите конкретный проект дома, то вы можете отправить его или фотографию планировки менеджеру. Специалист свяжется с вами, обсудит все детали проекта и направит полный расчёт сметы абсолютно бесплатно.

Как будет выглядеть дом внутри?

Как мы уже писали выше, в первую очередь, это зависит от того, выбрали вы черновую отделку, предчистовую (с белыми стенами) или же вариант дом под ключ, когда можно сразу заехать и жить.

Если в первых двух случаях всё более или менее понятно, то как будет выглядеть готовый вариант дома под ключ? Вам предоставят на выбор не менее 3-х вариантов внутреннего дизайна дома, а при необходимости заказчик может предложить свою идею ремонта.

Введите промокод "АМИК" на сайте компании и получите эскизный проект дома в подарок. Акция действует до 30 июня 2023 года.

"АМ-Строй" (ИП Пантыкин Михаил Валерьевич)

Адрес: г. Барнаул, ул. Покровская, д. 11, оф. 215

ежедневно, 09:00-20:00

тел.: +7-961-923-00-00, +7-902-140-35-47

e-mail: sk.am-stroy@yandex.ru

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