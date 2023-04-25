Цены на новостройки в столице края сравнялись с новосибирскими

25 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Средняя цена квадратного метра в новостройках Алтайского края приблизилась к 90 тысячам рублей. Это с учётом всех муниципалитетов, где стоимость жилья всегда ниже, чем в Барнауле. В столице региона стоимость квадратного метра уже выше 100 тысяч рублей, доходит до 130-150 тысяч и продолжает расти. В рубрике "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул эксперт Дмитрий Дворядкин рассказывает, почему это происходит и возможно ли снижение цен.

Почему растут цены на жильё?

Причин несколько. Первая – это дефицит нового жилья. Сейчас продаётся примерно в два раза меньше квартир, чем два года назад. А строится – на треть меньше уровня 2021 года. Но нехватка на рынке создаётся в том числе и искусственно, считает Дмитрий Дворядкин. Застройщики сами не спешат выставлять на продажу сразу всё, что возводят на текущий момент. Порой в резерве оставляют целые дома.

"Понятно, что чем меньше предложений на рынке при имеющемся высоком спросе, тем выше цена", – поясняет Дворядкин.Вторая причина роста цен – это состоявшийся несколько лет назад переход на проектное финансирование стройки. Так называемые эскроу-счета, при которых деньги на строительство дают банки, а не дольщики-покупатели.

"Сейчас жилые комплексы, строящиеся по эскроу, продаются намного дороже, чем без этой системы. Местами – в два раза. Так что теперь на рынок недвижимости влияют не только и не столько девелоперы, сколько банки", – рассказывает Дмитрий Дворядкин.

Могут ли снизиться цены?

Предпосылок к тому, чтобы цены снижались, нет, считает эксперт. Во-первых, от эскроу-счетов уже никуда не уйти. Во-вторых, дефицит жилья на первичном рынке вряд ли в ближайшее время сменится затовариванием. Впрочем, застройщики стремятся привлечь клиентов различными акциями и дисконтом по ипотеке, в том числе семейной, говорит Дмитрий Дворядкин, также до сих пор действует ипотека с господдержкой, поэтому спрос на жильё сохраняется даже несмотря на рост цен.