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Квадратный метр за 150 тысяч. Почему растут цены на квартиры в Барнауле?

Цены на новостройки в столице края сравнялись с новосибирскими

25 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Средняя цена квадратного метра в новостройках Алтайского края приблизилась к 90 тысячам рублей. Это с учётом всех муниципалитетов, где стоимость жилья всегда ниже, чем в Барнауле. В столице региона стоимость квадратного метра уже выше 100 тысяч рублей, доходит до 130-150 тысяч и продолжает расти. В рубрике "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул эксперт Дмитрий Дворядкин рассказывает, почему это происходит и возможно ли снижение цен.

Почему растут цены на жильё?

Причин несколько. Первая – это дефицит нового жилья. Сейчас продаётся примерно в два раза меньше квартир, чем два года назад. А строится – на треть меньше уровня 2021 года. Но нехватка на рынке создаётся в том числе и искусственно, считает Дмитрий Дворядкин. Застройщики сами не спешат выставлять на продажу сразу всё, что возводят на текущий момент. Порой в резерве оставляют целые дома.

"Понятно, что чем меньше предложений на рынке при имеющемся высоком спросе, тем выше цена", – поясняет Дворядкин.Вторая причина роста цен – это состоявшийся несколько лет назад переход на проектное финансирование стройки. Так называемые эскроу-счета, при которых деньги на строительство дают банки, а не дольщики-покупатели.

"Сейчас жилые комплексы, строящиеся по эскроу, продаются намного дороже, чем без этой системы. Местами – в два раза. Так что теперь на рынок недвижимости влияют не только и не столько девелоперы, сколько банки", – рассказывает Дмитрий Дворядкин.

Могут ли снизиться цены?

Предпосылок к тому, чтобы цены снижались, нет, считает эксперт. Во-первых, от эскроу-счетов уже никуда не уйти. Во-вторых, дефицит жилья на первичном рынке вряд ли в ближайшее время сменится затовариванием. Впрочем, застройщики стремятся привлечь клиентов различными акциями и дисконтом по ипотеке, в том числе семейной, говорит Дмитрий Дворядкин, также до сих пор действует ипотека с господдержкой, поэтому спрос на жильё сохраняется даже несмотря на рост цен.

Барнаул недвижимость

Комментарии 44

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Гость

07:35:59 25-04-2023

А какие программы принимают в крае, чтобы сделать жилье доступным для населения? Ведь с такой низкой зарплатой, как в крае, молодому специалисту невозможно купить жильё!!!!Вот и едут в соседние регионы!!!

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Евгения

07:49:55 25-04-2023

Какой может быть дефицит ?! Они пустые годами стоят эти новостройки

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ага

10:03:00 25-04-2023

Евгения (07:49:55 25-04-2023) Какой может быть дефицит ?! Они пустые годами стоят эти ново... застройщики просто свои убытки в цену вкладывают, когда долго продать не могут

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Гость

08:05:12 25-04-2023

Доходы населения выросли в разы, неудивительно, что цена квартир взлетела

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Гость

08:11:27 25-04-2023

Гость (08:05:12 25-04-2023) Доходы населения выросли в разы, неудивительно, что цена ква... Список этого населения в студию!

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Гость

01:52:22 26-04-2023

Гость (08:11:27 25-04-2023) Список этого населения в студию!... Посмотрите свежий Forbes

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Элен без ребят

19:07:36 25-04-2023

Гость (08:05:12 25-04-2023) Доходы населения выросли в разы, неудивительно, что цена ква... надеюсь что это сарказм, потому минусовать не буду

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Гость

08:12:57 25-04-2023

Новостройки хоть и стоят полупустыми, но давно все полностью раскуплены ещё на стадии проекта дома. Квартиры целыми подъездами выкупают, так что реально ни одного свободного варианта нет.

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Гость

08:34:52 25-04-2023

Гость (08:12:57 25-04-2023) Новостройки хоть и стоят полупустыми, но давно все полностью... Т.е. еще не известна ни планировка квартиры, ни ее квадратура, а ее уже купили? Не смешите, у вас это плохо получается.

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Элен без ребят

09:02:27 25-04-2023

Гость (08:34:52 25-04-2023) Т.е. еще не известна ни планировка квартиры, ни ее квадратур... именно так. я полтора года назад записалась на квартиру в доме, строительство которого начнется неизвестно когда и начнется ли вообще. просто на однокомнатную с выбором этажа. через месяц хотела изменить этаж но было поздно- все расписано! но такая ситуация далеко не во всех домах, а только в тех, где гарантированно можно будет быстро перепродать. в некоторых домах выкупают реально подъездами и на старте продаж квартиры уже секондхэнд. и я уверена, что в этих схемах не последнюю роль играют сотрудники застройщиков.

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Гость

09:57:21 25-04-2023

Гость (08:34:52 25-04-2023) Т.е. еще не известна ни планировка квартиры, ни ее квадратур... Если не трудно, позвоните в Строительную перспективу, спросите - вот вы дом на Чкалова строить собираетесь, могу ли я в очередь предварительную встать? Скорее всего сейчас вам ответят, что очередь не формируют. А вот когда здесь же на амике выходила заметка об этом доме, то в отделе продаж телефон "оборвали" желающие там поселиться

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Витя

08:27:05 25-04-2023

Вот поэтому в Новосибирске купили .

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Гость

08:29:10 25-04-2023

Может этот экперт о каком то другом Барнауле говорит!? Так то, только вчера Росреестр отчитался, что сделки сильно просели больше чем на 30% за первые 3 мес. Пусть тот эксперт тот же карту Авито откроет и посмотреть концентрацию продаж квартир на кв. км. города, в шоке будет.

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Гость

08:34:09 25-04-2023

Деревья не растут до небес

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Элен без ребят

09:03:52 25-04-2023

Гость (08:34:09 25-04-2023) Деревья не растут до небес... в нашем случае, они уже пробили небесную твердь

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Гость

09:24:29 25-04-2023

Это строители пытаются накрутить ценник на свои стекловатные человейники, которые сыпятся сразу после постройки и жить в которых - это постоянно гробить своё здоровье.

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Гость

12:28:50 25-04-2023

Гость (09:24:29 25-04-2023) Это строители пытаются накрутить ценник на свои стекловатные... 10 лет живу, ничего не сыпится

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Гость

09:34:47 25-04-2023

Будьте вы прокляты, фисташки без трещинке!

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Экономист

09:49:11 25-04-2023

Люди паркуют деньги в попытке переиграть высокую инфляцию. Нельзя их в этом осуждать, инфляция и неопределенность реально задолбали. Люди верят в недвижимость, в бетон, кирпич и арматуру, такой просто историко-экономический отрезок.

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Гость

13:11:54 25-04-2023

Экономист (09:49:11 25-04-2023) Люди паркуют деньги в попытке переиграть высокую инфляцию. Н... Именно так. В попытке хоть как-то сберечь накопления, люди сметают, что могут. Завтра введут новый налог, принудительный взнос на благо Родины, или Вассерман запретит иметь больше миллиона - а квартира хотя бы останется.

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Гость

13:46:20 25-04-2023

Гость (13:11:54 25-04-2023) В попытке хоть как-то сберечь накопления, люди сметают, что могут. Тут сразу возникает вопрос ликвидности: как и за сколько стекловатный новострой можно будет продать лет через десять, когда им застроят весь город и "лучшие люди" отсюда эвакуируются к своим офшорным счетам?

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Гость

09:54:58 25-04-2023

фисташки без трещинке! - отставить истерику. молотком их потюкай

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гость

10:29:12 25-04-2023

А котлован в который падать застройщикам все глубже и глубже. Сами себе же и выкопали.

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нищие люди

10:33:07 25-04-2023

А зарплаты у жителей Алтайского края кто-нибудь учитывает? На молочном заводе платят МРОТ (16 тысяч), плюс, дополнительно. Получается, тысяч 20 всего. Из них вычитают расходы на порчу товара. Остаются копейки. И вот из этих нищенских зарплат формируют образ барнаульского покупателя и будущего НИЩЕГО, ПОБИРАЮЩЕГОСЯ ПЕНСИОНЕРА. Квартиру на таких зарплатах не купить никогда! Плюс, 16 часовой рабочий день и домой добраться 2, 5 часа. Ни детей не получится завести, ни квартиру купить. И на многих заводах в Барнауле так. Рабский труд! Безквартирные люди.

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Гость

11:57:48 25-04-2023

нищие люди (10:33:07 25-04-2023) А зарплаты у жителей Алтайского края кто-нибудь учитывает? Н... вы пешком что ли идёте с молочного до алтайки?

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Гость

12:05:37 25-04-2023

Гость (11:57:48 25-04-2023) вы пешком что ли идёте с молочного до алтайки?... Посчитайте, сколько времени занимает путь ДО работы и ОБРАТНО в минутах. Сколько Вы стоите на остановках, сколько идете до остановки. Время-деньги у любого человека. Получается, часа 2 точно.

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Гость

12:30:13 25-04-2023

нищие люди (10:33:07 25-04-2023) А зарплаты у жителей Алтайского края кто-нибудь учитывает? Н... а уйти с молочного комбината нельзя? вас цепью приковали?

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Гость

11:14:29 25-04-2023

Мутко в свое время поднял наш спорт , теперь и недвижимость поднял

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Гость

11:55:44 25-04-2023

В 20 веке в Барнауле и в СССР даже пекарь пирожков в школе могла позволить себе купить квартиру и жить безбедно, путешествовать. А сейчас? Всё иначе. В соцсетях выкладывают "успешный успех", а это пшик, картинка с фальшивой улыбкой для привлечения внимания. Покупают себе дорогую одежду, а накоплений нет. Всё показное, лишь бы соответствовать образу "достигаторов". Посмотрите на зарплаты сотрудников у этих успешных людей и Вы поразитесь, насколько они смешные и маленькие. Зато у руководства понты из всех щелей! Вы только не эгоистично относитесь к людям, пожалуйста.

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Гость

12:31:17 25-04-2023

Гость (11:55:44 25-04-2023) В 20 веке в Барнауле и в СССР даже пекарь пирожков в школе ... тогда не продавали квартиры

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Гость

12:38:38 25-04-2023

Гость (12:31:17 25-04-2023) тогда не продавали квартиры... продавали! У нас 4 родственников купили себе 1 комнатные квартиры в СССР. При невысоких зарплатах А большинство, вообще, получало квартиры бесплатно, проработав на стабильной работе без увольнений и прочего головняка

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Гость

15:34:07 25-04-2023

Гость (12:38:38 25-04-2023) продавали! У нас 4 родственников купили себе 1 комнатные ква... однокомнатные? так и сейчас кто вам мешает купить однушку на семью из 16 человек?

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Гость

16:08:28 25-04-2023

У нас классная квартира с большими окнами и хорошими соседями - все мы или получили жилье бесплатно, или могли сами купить( в 20 веке в СССР). Сверху живёт сотрудник полиции - ему 25-30 лет, откуда бабки на жильё - понятно. Неприятный балаган у них там! Наглые люди

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Гость

11:16:55 27-04-2023

Гость (16:08:28 25-04-2023) У нас классная квартира с большими окнами и хорошими соседям... Дополнение к моему верхнему комментарию. Я надеюсь, что у нас с соседями будут хорошие, дружеские отношения всю оставшуюся жизнь и несколько неприятных моментов мы просто поймём и забудем. Я не хочу проблем соседям, не хочу, чтобы их проверяли и отчитывали на работе. Смогли купить квартиру - хорошо, мы за Вас рады. Меня никто не запугивал - это личное решение написать ещё 1 комментарий.

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Гость

12:42:38 25-04-2023

Гость (12:31:17 25-04-2023) тогда не продавали квартиры... Были строительные кооперативы, причём доступные всем.

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Гость

12:41:28 25-04-2023

Гость (12:28:50 25-04-2023) 10 лет живу, ничего не сыпится... Год живём и всё время на жалобах и разборках со строителями.

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Гость

14:28:28 25-04-2023

Когда я был молодым и глупым, я много читал литературы специфического свойства, так вот, меня поразила мысль, изложенная автором одного из трактатов, посвященных манипулированию общественным мнением: сколько бы много не называлось причин, почему что-то не происходит, а в особенности, происходит, причина всегда: А)одна и Б)в списке названных причин её нет. Применительно к этой статье- сколько бы много причин роста стоимости жилья не называлось, среди них не будет настоящей причины- жадность всех, замазанных в коррупционной схеме по вытягиванию бабла из государства под видом льготной эпоэки... ну, вы меня поняли ;)

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Прохожий

15:38:25 25-04-2023

Психология толпы.

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Гость

15:58:16 25-04-2023

рынок сильно раздут из за спекулянтов. Плюс строят по устаревшим технологиям На западе никто не собирает дома из блоков или кладет кирпичи. Это устарело еще лет 20 назад Там ставят уже строительные 3д принтеры и дома печатают. Быстро, точно и финдибоберы всякие можно в проект воткнуть - не повлияет на стоимость И раскупают такие быстро из за дешевого кв метра Местное болото надо разгонять

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Гость

16:08:26 25-04-2023

Гость (15:58:16 25-04-2023) рынок сильно раздут из за спекулянтов. Плюс строят по устаре... всего в мире распечатано 17 зданий

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Гость

18:28:24 25-04-2023

Ради интереса посмотрел цены на жильё в болгарской столице. Двушка 61 квадрат за 55 тыс.евро. Это около 5млн рублей.

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Гость

18:49:18 25-04-2023

Гость (18:28:24 25-04-2023) 3 года назад однокомнатная новостройка в Барнауле стоила 1 600 000 рублей. Инфляция с тех времён - 300% Посмотрите цены на однокомнатные новые сейчас!

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Элен без ребят

19:03:27 25-04-2023

Гость (18:28:24 25-04-2023) Ради интереса посмотрел цены на жильё в болгарской столице. ... и о чем нам должна сказать эта информация? хотите жить в Болгарии или что?

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Вася Пупкин

13:07:57 26-04-2023

Вот вам и экскроу-счета → как всегда чинуши сделали гражданам "медвежью услугу". Не хотите чтобы вас кинул застройщик в долевом строительстве → будьте добры покупать квартиру через экскроу-счета, но стоимостью в 2 раза дороже. В общем любой каприз за ваши деньги.

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