Президент РФ высказался о политике "неоколониализма" в Африке, а также объяснил выход из "зерновой сделки"

24 июля 2023, 12:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: ТАСС

Новую статью России Владимира Путина опубликовали 24 июля на официальном сайте Кремля. Текст называется "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" и посвящен отношениям нашего государства со странами Чёрного континента. Статья будет опубликована в ведущих африканских СМИ накануне крупного форума "Россия – Африка", который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

О чем Владимир Путин написал в своей новой статье, почему видит в Африке политику "неоколониализма" и как объяснил выход России из зерновой сделки – в материале amic.ru.

1 Что написал Владимир Путин об отношениях России и Африки? У России и африканских стран очень долгая совместная история "стабильности, доверия и доброжелательности", отметил Путин. Он напомнил, что наша страна еще со времен СССР всячески поддерживала государства Чёрного континента. "К середине 1980-х годов при участии наших специалистов в Африке было построено более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов: электростанций, ирригационных систем, индустриальных и аграрных предприятий, – которые успешно работают и по сей день, продолжая вносить весомый вклад в экономическое развитие континента. В нашей стране получили образование десятки тысяч африканских врачей, технических специалистов, инженеров, офицеров, учителей", – пишет Путин. Также он подчеркнул, что Россия всегда отстаивала интересы Африки на международной арене. По словам президента РФ, российские власти всегда придерживались принципа "африканским проблемам – африканское решение". Это значит, у африканцев есть полное право на самоопределение и отстаивание своих прав, пояснил Владимир Путин. "Неизменным остается наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнерами", – отметил глава государства.

2 Каким Путин видит будущее Африки? Президент РФ подчеркнул, что сейчас в мире формируется новый, многополярный порядок. Он будет более справедливым, чем предыдущий, не сомневается Владимир Путин. И добавляет, что Африка должна занять в новом миропорядке достойное место. Для этого, по мнению президента, африканским странам следует окончательно освободиться "от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма". Путин также считает, что африканские государства должны быть достойно представлены как в Совбезе ООН, так и в G-20.

3 Что Путин будет обсуждать на саммите с лидерами африканских стран? Российский лидер напомнил, что первый подобный саммит прошел в 2019 году в Сочи. По его словам, именно там были заданы основные направления российско-африканского взаимодействия. "Со многими государствами континента у нас созданы двусторонние межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству, предстоит расширение сети российских посольств и торговых представительств в Африке. Идёт активное формирование дополнительных инструментов, призванных лучше структурировать хозяйственные связи, придать им большую динамику", – пишет Владимир Путин. Он подчеркнул, что по итогам 2022 года товарооборот России со странами Африки составил почти 18 млрд долларов. Но это далеко не предел, считает Путин: странам есть куда расти в этом вопросе. Также он обозначил сферы, в которых Россия особенно заинтересована взаимодействовать с Африкой. "Российские компании заинтересованы активнее работать на континенте в сфере высоких технологий и геологоразведки, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве", – говорится в статье.По его словам, итогом форума "Россия – Африка" станут комплексная декларация и совместный план действий до 2026 года. Планируется подписать пакет межправительственных соглашений и меморандумов по самым разным вопросам.

4 Что Путин написал по поводу "зерновой сделки"? Путин считает, что страны Запада использовали "зерновую сделку" в своих корыстных целях. Президент напомнил, что изначальной целью соглашения было обеспечение глобальной продовольственной безопасности. В частности, планировалось таким образом снабжать зерном беднейшие страны Африки, Азии и Южной Америки. Но по факту все получилось совсем иначе, объяснил Путин. "Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", – пишет президент. По его данным, за год в рамках сделки с Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов. До бедных стран из этого объема довезли меньше 3%, сообщил Путин. При этом более 70% почему-то поступило в страны с уровнем доходов выше среднего, в том числе и в Евросоюз. Кроме того, пишет глава государства, условия, которые пообещали российской стороне в рамках сделки, так никто и не выполнил. "С учетом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля ее реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", – закончил мысль Путин.

5 Поможет ли Россия зерном бедным странам Африки? Да. Путин заверил, что Россия продолжит поставку зерна и удобрений в Африку, несмотря на санкции.