Президент РФ высказался о политике "неоколониализма" в Африке, а также объяснил выход из "зерновой сделки"
Новую статью России Владимира Путина опубликовали 24 июля на официальном сайте Кремля. Текст называется "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" и посвящен отношениям нашего государства со странами Чёрного континента. Статья будет опубликована в ведущих африканских СМИ накануне крупного форума "Россия – Африка", который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.
О чем Владимир Путин написал в своей новой статье, почему видит в Африке политику "неоколониализма" и как объяснил выход России из зерновой сделки – в материале amic.ru.
Что написал Владимир Путин об отношениях России и Африки?
У России и африканских стран очень долгая совместная история "стабильности, доверия и доброжелательности", отметил Путин. Он напомнил, что наша страна еще со времен СССР всячески поддерживала государства Чёрного континента.
"К середине 1980-х годов при участии наших специалистов в Африке было построено более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов: электростанций, ирригационных систем, индустриальных и аграрных предприятий, – которые успешно работают и по сей день, продолжая вносить весомый вклад в экономическое развитие континента. В нашей стране получили образование десятки тысяч африканских врачей, технических специалистов, инженеров, офицеров, учителей", – пишет Путин.Также он подчеркнул, что Россия всегда отстаивала интересы Африки на международной арене. По словам президента РФ, российские власти всегда придерживались принципа "африканским проблемам – африканское решение". Это значит, у африканцев есть полное право на самоопределение и отстаивание своих прав, пояснил Владимир Путин.
"Неизменным остается наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнерами", – отметил глава государства.
Каким Путин видит будущее Африки?
Президент РФ подчеркнул, что сейчас в мире формируется новый, многополярный порядок. Он будет более справедливым, чем предыдущий, не сомневается Владимир Путин. И добавляет, что Африка должна занять в новом миропорядке достойное место.
Для этого, по мнению президента, африканским странам следует окончательно освободиться "от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма".
Путин также считает, что африканские государства должны быть достойно представлены как в Совбезе ООН, так и в G-20.
Что Путин будет обсуждать на саммите с лидерами африканских стран?
Российский лидер напомнил, что первый подобный саммит прошел в 2019 году в Сочи. По его словам, именно там были заданы основные направления российско-африканского взаимодействия.
"Со многими государствами континента у нас созданы двусторонние межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству, предстоит расширение сети российских посольств и торговых представительств в Африке. Идёт активное формирование дополнительных инструментов, призванных лучше структурировать хозяйственные связи, придать им большую динамику", – пишет Владимир Путин.Он подчеркнул, что по итогам 2022 года товарооборот России со странами Африки составил почти 18 млрд долларов. Но это далеко не предел, считает Путин: странам есть куда расти в этом вопросе.
Также он обозначил сферы, в которых Россия особенно заинтересована взаимодействовать с Африкой.
"Российские компании заинтересованы активнее работать на континенте в сфере высоких технологий и геологоразведки, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве", – говорится в статье.По его словам, итогом форума "Россия – Африка" станут комплексная декларация и совместный план действий до 2026 года. Планируется подписать пакет межправительственных соглашений и меморандумов по самым разным вопросам.
Что Путин написал по поводу "зерновой сделки"?
Путин считает, что страны Запада использовали "зерновую сделку" в своих корыстных целях. Президент напомнил, что изначальной целью соглашения было обеспечение глобальной продовольственной безопасности. В частности, планировалось таким образом снабжать зерном беднейшие страны Африки, Азии и Южной Америки. Но по факту все получилось совсем иначе, объяснил Путин.
"Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", – пишет президент.По его данным, за год в рамках сделки с Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов. До бедных стран из этого объема довезли меньше 3%, сообщил Путин. При этом более 70% почему-то поступило в страны с уровнем доходов выше среднего, в том числе и в Евросоюз.
Кроме того, пишет глава государства, условия, которые пообещали российской стороне в рамках сделки, так никто и не выполнил.
"С учетом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля ее реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", – закончил мысль Путин.
Поможет ли Россия зерном бедным странам Африки?
Да. Путин заверил, что Россия продолжит поставку зерна и удобрений в Африку, несмотря на санкции.
Каким Путин видит дальнейшее взаимодействие России и Африки?
По словам президента, обе стороны заинтересованы в том, чтобы вывести сотрудничество "в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и средств массовой информации" на новый уровень. Для этого российские власти готовы сотрудничать не только с властями африканских государств, но и с различными объединениями и организациями на континенте.
Он также заверил, что Россия и дальше будет помогать африканским государствам с подготовкой кадров. Например, сейчас в отечественных вузах обучается около 35 тысяч студентов с Черного континента. Около шести тысяч из них получают стипендии.
"Уверен, что решения саммита и форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства на благо наших стран и народов", – завершил свою статью президент.
13:11:43 24-07-2023
россяне очень богатые, могут и африку бесплатно кормить
16:45:40 24-07-2023
Гость (13:11:43 24-07-2023) россяне очень богатые, могут и африку бесплатно кормить... В каком месте бесплатно? Хотя бы почитали для общего развития, за какие деньги продают и покупают товары с другими странами. В Африке кстати очень крупные месторождения лития. Везут литий в Японию, делают из него ячейки, потом китайцы собирают батарейки и добавляют электронику. Это нормально для глобального бизнеса.
21:35:31 24-07-2023
Гость (16:45:40 24-07-2023) В каком месте бесплатно? Хотя бы почитали для общего развити... Читайте - Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ. Или слово непонятное?
13:21:41 24-07-2023
Не ходите дети в Африку гулять... А если посмотреть историю, то путнего ничего они не в состоянии создать. Посмотрите про республику Либерия, наглядный пример. А ведь у них все было на руках так сказать, не с нуля. Конечно пытаются афроамериканцев толерантно продвинуть, но когда во главу могущественного клана ставят умного негра (хоть "Во все тяжкие") то невольно начинаешь смеяться. Ну не может он быть таким.
13:41:00 24-07-2023
Гость (13:21:41 24-07-2023) Не ходите дети в Африку гулять... А если посмотреть историю,... Что про Обаму думаете? Меркель нагнул своим прослушиванием, против Россиии напринимал санкций, по сути, ввёл на них моду. Вот они какие, африканцы...
13:45:10 24-07-2023
Гость (13:41:00 24-07-2023) Что про Обаму думаете? Меркель нагнул своим прослушиванием, ... Обама неправильный африканец.
15:02:07 24-07-2023
Гость (13:41:00 24-07-2023) Что про Обаму думаете? Меркель нагнул своим прослушиванием, ... А вы правда думаете что Обама там что то делал ? Скорее за него. А может быть и наш президент лично статью пишет по вашему? Это напоминает как в Северной Корее Ким Чен Ир изобрел ракету, вакцину, телескоп....шаурму. Золотой человек.
14:39:25 24-07-2023
Мы и после последней статьи не можем вырулить, а он дальше тексты пишет.
14:47:59 24-07-2023
Меркель нагнул своим прослушиванием, против Россиии напринимал санкций, по сути, ввёл на них моду.----- напринимал ли?) или просто подписал то, что ему принесли готовое?))
16:09:07 24-07-2023
Африка очень богатый континент и получить доступ к этим богатствам задача архиважная...
16:43:56 24-07-2023
С Африкой навряд ли что путнее получится по двум причинам: 1. Во многих странах политические режимы нестабильные, частые госперевороты, и в таких случаях вложенные деньги тю-тю 2. В Африке давно уже сильны позиции Китая, а товарищ Си, несмотря на заверения в дружбе свой кусок пирога не отдаст. А Китай нам не по зубам.