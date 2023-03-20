О чем написал Владимир Путин в своей статье для китайской газеты "Жэньминь Жибао"?

Президент России рассказал об отношениях с Китаем, дружбе с Цзиньпином и действующем миропорядке

20 марта 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: ТАСС

Владимир Путин 19 марта опубликовал статью в главной газете Китай "Жэнминь Жибао". Свой текст президент России озаглавил "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" и приурочил к приезду Си Цзиньпина в Москву. Путин рассказал читателям из Поднебесной о своей дружбе с китайским лидером, а также поделился мнением о действующем миропорядке.

Подробнее о том, что Путин написал в статье для китайской газеты, – в материале amic.ru.

1 Дружба Путина и Си Цзиньпина Си Цзиньпина Владимир Путин назвал "добрым старым другом", с которым у них сложились самые тёплые отношения. "Мы познакомились с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует. Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: "Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!" Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи", – пишет президент России. Особенно важным, по словам Путина, был первый приезд Си Цзиньпина в Россию в качестве председателя КНР. Президент считает, что тот саммит определил вектор российско-китайских отношений и обеспечил их устойчивое развитие. Глава государства отметил, что в общей сложности встречался с Си Цзиньпином около 40 раз, в том числе и в обстановке "без галстуков".

2 Отношения России с Китаем По словам Путина, сейчас российско-китайские отношения вышли на наивысший уровень за всю историю и продолжают развиваться. "По своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем", – пояснил президент России. Он отметил, что между странами выстроен доверительный диалог, а стратегическое взаимодействие вступает в новую эпоху. Одним из важнейших приоритетов Путин назвал торгово-экономическое партнёрство. По его словам, товарооборот между странами в 2022 году составил рекордные 185 млрд долларов. При этом стороны ставят себе цель преодолеть отметку в 200 млрд долларов к 2024 году. Путин допускает, что выполнить задачу получится уже в этом году. В числе достижений президент отметил и российско-китайский газопровод "Сила Сибири", который он назвал "сделкой века". Путин добавил, что страны совместно строят энергоблоки, развивают технологии, ведут промышленную и сельскохозяйственную деятельность, а также осваивают космическое пространство. "Среди "волн и ветров" на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, "как скала посреди бурного потока", эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы", – заключил президент.

3 О ситуации в мире Путин отметил, что сейчас мировой геополитический ландшафт кардинально меняется. "Коллективный Запад" всё отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддаётся американскому диктату, приобретает всё более острый и напористый характер. Идёт демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена "непосредственной угрозой", а Китай – "стратегическим конкурентом", – считает Владимир Путин. По словам российского лидера, Москва и Пекин вместе выступают за создание "более справедливого" многополярного многоустройства. Нынешнее, считает Путин, основано на "неких правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда". По его словам, Россия и Китай вместе работают над созданием "равноправной, открытой и инклюзивной" системы безопасности в мире, не направленной против третьих стран.

4 О специальной военной операции Путин положительно оценивает желание Китая помочь в урегулировании кризиса. По его словам, Россия выступает за неукоснительное соблюдение Устава ООН и норм международного права. А вот блок НАТО, по его мнению, положения этих документов "грубо" нарушает. "Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", – пишет президент.По мнению Путина, Запад пытается использовать ситуацию на Украине, чтобы сохранить своё доминирование на международной арене.