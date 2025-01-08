Что обещают звезды? Астрологический прогноз на 2025 год по знакам зодиака

Астролог Ксения Маркина рассказала, чего ждать в новом году, закончится ли конфликт на Украине, когда лучше отказаться от крупных покупок и сделок в бизнесе

08 января 2025, 06:30, ИА Амител

Знаки зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

2024 год был непростым и турбулентным. Мы в полной мере осознали, какие модели в работе, жизни и мышлении больше не работают, оценили важность быстрой и безболезненной адаптации к стремительному темпу изменений и сделали выводы (каждый свои), как и куда двигаться дальше. Кто-то столкнулся со своими страхами, кто-то принес в жертву свое эго, кто-то прошел неимоверную внутреннюю трансформацию. Но барнаульский астролог Ксения Маркина предупреждает: расслабляться пока рано – 2025 год не обещает стать легче и стабильнее. Какие сюрпризы он для нас готовит и астрологический прогноз по знакам зодиака – в материале amic.ru.

Бум тарологов и экстрасенсов, или Что нам готовит 2025 год

В 2025 году основной задачей для большинства людей станет формирование собственного критического мышления и личной картины мира. Астролог отмечает, что многое будет от нас скрыто, особенно по части политики, поэтому крайне важно учиться мыслить самостоятельно, проверять и перепроверять любую полученную информацию.

"Все те ценности, что сформировались с конца 80-х – начала 90-х, перестали работать совсем. В 2025 году в России будет активно идти формирование новой идеологии и социальных устоев, по которым страна будет жить следующие 36 лет. У страны появится устойчивая национальная идея, скорее всего, завязанная на передовых достижениях и национальной уникальности. Важно быть бдительным и внимательно относиться к своему состоянию, потому что грядущий год может существенно усугублять психологические проблемы", – говорит Ксения Маркина.

В связи с такой нестабильностью она ожидает всплеск интереса к разного рода "магическим" специалистам: тарологам, экстрасенсам, эзотерикам. Астролог отмечает, что при этом важно полностью не полагаться на предсказания и все-таки принимать важные решения самостоятельно.

Под влиянием какого знака зодиака пройдет 2025 год?

В 2025 году свое влияние на человечество будет оказывать один из самых активных знаков зодиака – Овен. Он "выведет на арену" динамичных и работоспособных людей – тех, кто умеет мыслить и действовать быстро. Но даже тем, у кого таких качеств нет, огненный знак плыть по течению не даст. Среди плюсов его влияния Ксения отмечает:

– отказ от алкоголя и пассивного существования;

– развитие критического мышления;

– реализацию творческого потенциала;

– работу со своим психологическим состоянием.

В период "правления" Овна астролог ожидает формирование новых общественных организаций и движений. Новый виток получает тема экологии, путешествий и географических открытий. На новый этап развития могут выйти кино, виртуальный мир, химическая промышленность и фармацевтика. Ожидается прорыв в микробиологии, химии, нефтепромышленности. Помимо традиционных наук, активность будет фиксироваться и в нетрадиционных: гомеопатии, оккультизме, магии. Контроль и структурные изменения будут происходить в сфере производства оружия, металлургии, спорта, военно-промышленного комплекса.

"Овен – знак агрессивный, поэтому возможен всплеск инфекционных заболеваний, но это будет не так страшно, как в пандемию ковида. Отдельный интерес будет в сфере психологии, изучении психики, способностей человеческого мозга, в общем, люди будут всеми силами помогать себе справляться со стрессом, потому что все будет еще быстрее. Мы как будто на карусели, она все ускоряется, а слезть с нее нельзя", – приводит аналогию астролог.

По мнению Ксении Маркиной, до мирных переговоров с Украиной в 2025 году не дойдет, но и ядерной войны не будет. В России инфляция продолжит ускоряться, однако обойдется без дефолта. Но не все так мрачно: в июне 2025-го наступит идеальный период для создания семьи, рождения детей, восстановления разрушенных семейных связей, изучения истории рода, наведения уюта в доме, покупки или постройки дома. Продлится этот период до августа 2026 года.

"Также этот период станет удачным временным отрезком для начала бизнеса и карьеры в сферах недвижимости, продажи и обустройства земельных участков (хотя рынок недвижимости по-прежнему стабильным не будет), охраны детства и материнства, продуктов питания и общепита, детского начального образования.

Когда будет ретроградный Меркурий в 2025 году?

В 2025 году ожидается три периода ретроградного Меркурия, говорит астролог.

С 14 марта по 7 апреля (в Овне) – больше всего затронет технику и правила безопасности на дорогах. Работать придется с собственной вспыльчивостью.

С 18 июля по 11 августа (во Льве) – вопросы творческого самовыражения и самооценки. Новые творческие проекты запускать не рекомендуется, важно доделать уже имеющиеся. Возможны ситуации, в которых ваша самооценка подвергнется существенным испытаниям.

С 9 по 29 ноября (в Скорпионе и Стрельце) – избегайте крупных инвестиций и будьте предельно бдительны в заграничных поездках. Пересмотру подлежат вопросы, связанные с финансами и знаниями. Хорошо возвращаться к прерванному образованию, идеально – к финансовому образованию.

Астролог обращает внимание на то, что в Новый год мы войдем во время ретроградного Марса. Эта агрессивная и несдержанная планета будет оказывать свое влияние до 23 февраля 2025 года (в знаках Рака и Льва). В этот период важно контролировать свои эмоции и вспыльчивость, чтобы избежать обострения конфликтов.

"Актуальными станут вопросы самоутверждения и лидерства. Возможны резкие приступы апатии и дикой усталости, но дела будут сыпаться как из рога изобилия и на передышку рассчитывать не приходится. Важно безопасно сбрасывать напряжение, например, через спорт. Заземляйтесь, занимайтесь йогой, дыхательными упражнениями, медитациями", – дает рекомендации собеседница информационного агентства.

Пока будет главенствовать ретроградный Марс, она советует по возможности избегать плановых хирургических вмешательств, конфликтов, неоправданного риска. Также лучше отказаться от покупки транспортных средств и не стоит начинать ремонт.

С 2 марта по 13 апреля не рекомендуется совершать крупные покупки, такие как предметы искусства и антиквариат. Под запретом пластические операции и любые агрессивные процедуры красоты. Выяснять отношения с любимыми тоже не стоит: толку от этого не будет, и проблема не решится.

Прогноз по знакам зодиака

Основными действующими лица среди знаков станут: Рак, Овен, Дева, Рыбы, Стрелец, Близнецы. Для них год будет трансформационный и динамичный, обещает астролог.

♈️ Овен: Жизнь будет ставить новые задачи, решать которые нужно быстро. Бежать с огромным грузом за спиной будет сложно, поэтому всеми силами избавляемся от старого и ненужного. Работать придется много, но Овну не привыкать. Актуальным становится вопрос взросления, увеличения личной ответственности и внутренней стабильности. Старайтесь больше учиться и не бойтесь менять свой круг общения. Если первая половина года сулит в основном траты, то вторая позволит накапливать ресурсы, рассмотрите вариант покупки недвижимости, лучше всего – на земле. Также будут актуальны вопросы семьи и семейных ценностей.

♉️ Телец: Могут вдруг проснуться амбиции, возможно, вам вообще не свойственные. Будет стойкое желание развиваться в профессии, больше зарабатывать, достигать карьерных целей. Возможностей благо будет много. Если успеете ухватиться, то можно действительно совершить профессиональный прорыв. Важно сфокусироваться на чем-то одном и бросить все силы на достижение этой цели. Учитесь копить и откладывать средства. Особый акцент на иммунитете и переходе партнерских отношений на новый уровень.

♊️ Близнецы: Один из хедлайнеров грядущего года, внимания к этому знаку будет много, поэтому предстаньте перед миром обновленным и посвежевшим. Вам можно и нужно кардинально менять образ и имидж, решайтесь даже на самые смелые эксперименты. Не бойтесь разрывать тяготящие вас связи и отношения, помним, что в новое нужно идти налегке. Ваш девиз – "учиться, учиться и еще раз учиться". Важной и болезненной станет тема личных границ. Ну и замените всю технику на более современную, главное, не во время ретроградного Меркурия.

♋️ Рак: Существенный пересмотр вашего профессионального развития, будьте готовы к финансовым сложностям, особенно если у вас свой бизнес. Возможно, придется прибегать к экстренным мерам по сохранению бизнеса. Но, с другой стороны, Юпитер будет благоволить вам и способствовать, например, расширению компании, но уже со второй половины года. Возможен эмоциональный упадок в первой половине года, однако начиная с лета оптимизм снова вернется в вашу жизнь. Одинокие Раки могут смело выходить в люди и ожидать встречи со второй половинкой. Вашей опорой в этом году должен быть ваш накопленный опыт и поддержка близких людей и семьи.

♌️ Лев: Вам важно пересмотреть свой формат взаимоотношений с миром, выстраивать новую систему ценностей, существенно реформировать подход к профессиональной деятельности. В первой половине года лучше всего провести ревизию, а во второй – уже начинать активные действия по изменению подхода к работе. Потребность во внутренних изменениях у вас колоссальная, помните, когда готов ученик – учитель найдется. Учитесь честно и открыто говорить и отстаивать свою правоту. Следите за состоянием сердечно-сосудистой системы.

♍️ Дева: К вам пришли спросить, как вы проявляетесь в этом мире. Хватит отсиживаться в сторонке и смотреть, как жизнью, которой вы хотите жить, живет кто-то другой. Чтобы вас заметили, нужно сиять. Нужно громко заявлять о себе. Возможности вам давать будут однозначно, берите, берите и еще раз берите. Ваша личная активность – залог вашего продвижения по службе. Возможно, появится перспектива монетизировать свое хобби. Вторая половина года выглядит более напряженной, и работать придется в разы больше, кто-то столкнется с увеличением количества задач, кто-то – со сменой рабочего места, кто-то – с новой должностью. Просто не будет, но будет интересно. Нагрузка будет расти в арифметической прогрессии, как в сказке о золотой антилопе. Вы кричите "довольно", а вам в ответ "еще недостаточно". Отличный год, чтобы вписать в свою жизнь спорт или хотя бы утреннюю зарядку. Иначе вы выгорите уже к весне.

♎️ Весы: Весь год пройдет под эгидой темы личного партнерства. Внимания ваша половинка будет требовать очень много, вы, в свою очередь, оказывая это внимание и заботу, будете взрослеть. Хороший год для преподавателей и развития профессиональных навыков, вы будете и учиться и учить. Высок риск обмана, поэтому не доверяйте малознакомым, да и хорошо знакомым, лучше рассчитывать на собственные силы. Интересный опыт подкинет сфера здоровья, займитесь своим психологическим и физическим состоянием. Как результат – возможно избавление от давно мучившей вас "хрони".

♏️ Скорпион: Тут у нас снова трансформации, на поверхность поднимается хтонические семейные программы, которые появится возможность переписать. Вы учитесь проявлять себя как индивидуальность в рамках семейного древа. Актуальным станет вопрос переезда, для кого-то – даже иммиграции. По-прежнему важны финансовые вопросы, поэтому занимаемся финансовым образованием, кого-то потянет в бизнес, но будьте осмотрительны. В личной жизни все как-то разом возьмет и успокоится, во многом это будет заслуга партнера. Вот возьмем все и разом выдохнем. Первую половину года надо будет посвятить заботе о своем здоровье. Это обязательно. Ну и давайте без истерик этот год проживем. Благо сильно тормошить он нас не должен.

♐️ Стрелец: Основной темой вашего года будет личная жизнь. Для свободных Стрельцов год просто райский для поиска второй половинки, для несвободных – отличная возможность отношения трансформировать. В первой половине года трансформации и изменения носят позитивный характер, ваш партнер может открываться для вас с хорошей стороны. Вторая половина года нагнетает тучи, неразрешенные проблемы вернутся, и инициатором серьезных изменений станете не вы. В вашем окружении возможно появление очень странных людей, но тянуть вас к ним будет неимоверно. Серьезной проверке подвергается и ваша самооценка как профессионала.

♑️ Козерог: Для вас год удачен в сфере финансов, где другие будут терять, вы каким-то непостижимым образом будете приобретать. Как будто вы смогли подчинить себе весь хаос и научились управлять стихиями. Вы будете принимать активное участие в жизни своей семьи, а во второй половине года для свободных Козерогов появляется возможность устроить и жизнь романтическую. Причем перспективно так устроить, надолго. Высоки шансы узаконить отношения, если вы этого со своим партнером еще не сделали. Рекомендуется повременить с переездом, ремонтом, покупкой недвижимости и вообще любыми делами, касающимися недвижимости.

♒️ Водолей: Тема взросления и личной ответственности не обойдет стороной и вас. Причем изменения в вас могут быть настолько радикальными, что ваше окружение не сразу примет нового вас. Новый вы будете железной рукой руководить своими финансами, четко и грамотно планировать профессиональную деятельность, да так, что первые успехи появятся уже в этом году. Денег будет существенно больше, но тратьте их с умом, например, на оздоровление. Стабильность проявится в сфере недвижимости, вы можете приобрести свое жилье или закончить хаотичный и вялотекущий ремонт.

♓️ Рыбы: Как говорил классик: "Жить стало лучше, жить стало веселее". Невидимые тиски тревожности ослабят свою удушающую хватку и вы вдохнете полной грудью. В обязательном порядке начните/продолжайте развивать свой творческий потенциал. Не стесняйтесь проявляться как творческая личность. Возможно расширение состава семьи, что принесет приятные хлопоты. Успешен будет косметический ремонт. Вероятны проблемы и трудности с заграничными путешествиями. При переходе Юпитера в Рак конец июня сулит успехи в личной жизни, как для свободных представителей знака, так и для несвободных. Проводите больше времени с детьми и пересмотрите свое отношение к финансам.