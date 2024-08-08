"Восьмерка" в этот день обладает тройной энергией

08 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Сетка календаря / Фото: pixabay.com

Дату 8 августа некоторые астрологи, нумерологи и эзотерики называют зеркальной. Две "восьмерки", по их мнению, обладают особенной, уникальной энергией. А потому есть предположение, что в этот день можно реализовать многие желания. Но и существует немало опасностей.

О том, чем опасна дата 08.08.2024, что нельзя делать в этот день и как правильно загадывать желание, – в материале amic.ru.

1 Что такое зеркальная дата? Зеркальными называют даты, которые в числовом варианте написания полностью отражаются, если разделить их посередине. Например, самой громкой за последние годы была зеркальная дата 22 февраля 2022 года – 22.02.2022.

2 Разве 08.08.2024 – это зеркальная дата? В классическом понимании – нет. Но нумерологи уверяют, что повторение "восьмерок" все равно наполняет этот день особой магической энергией. Более того, восьмерок, по словам эзотериков, не две, а три. Если сложить цифры в числе 2024, то мы получим третью "8".

3 Чего ожидать от зеркальной даты 08.08.2024? Нумерологи уверены, что цифра "8" очень благоприятна и покровительствует мудрости и интеллекту. Кроме того, число прочно связано с материальным благополучием людей. А потому день будет наполнен позитивной энергией, направленной на достижение успехов. Поскольку "восьмерка" в этот раз будет тройной, влияние магического числа только усилится. А потому эзотерики убеждены, что день будет крайне благоприятным для больших карьерных шагов, внезапных открытий и продвижения по службе. Вы ощутите прилив сил, которых вам не хватало для важного "рывка" в жизни.

4 Чем опасен день 8 августа 2024 года? Еще одной стороной цифры "8" нумерологи называют ее способность преподавать людям кармические уроки. Благоприятное влияние она оказывает лишь на тех, кто живет правильно и не портит жизнь другим. Но если ваша карма не чиста, 8 августа 2024 года вас может преследовать жуткая полоса неудач. Так что сам по себе день ничем не опасен. Но если вы ранее сделали что-то не так, то можете получить неприятный урок.

5 Что нельзя делать в зеркальную дату 08.08.2024? По мнению эзотериков, в зеркальную дату нельзя: ссориться и ввязываться в конфликты;

выяснять отношения;

обсуждать других за их спиной;

грустить и печалиться;

завидовать другим;

лениться и ничего не делать.

6 Как правильно загадать желание в зеркальную дату 8 августа 2024? Эзотерики уверяют, что сам ритуал неважен: он может быть абсолютно любым. Но при этом вы обязательно должны четко визуализировать то, что хотите загадать. Другими словами, ваше желание должно быть максимально подробным и конкретным.