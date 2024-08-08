Что особенного в зеркальной дате 08.08 и как правильно загадать желание в этот день?
"Восьмерка" в этот день обладает тройной энергией
08 августа 2024, 06:40, ИА Амител
Сетка календаря / Фото: pixabay.com
Дату 8 августа некоторые астрологи, нумерологи и эзотерики называют зеркальной. Две "восьмерки", по их мнению, обладают особенной, уникальной энергией. А потому есть предположение, что в этот день можно реализовать многие желания. Но и существует немало опасностей.
О том, чем опасна дата 08.08.2024, что нельзя делать в этот день и как правильно загадывать желание, – в материале amic.ru.
1
Что такое зеркальная дата?
Зеркальными называют даты, которые в числовом варианте написания полностью отражаются, если разделить их посередине. Например, самой громкой за последние годы была зеркальная дата 22 февраля 2022 года – 22.02.2022.
2
Разве 08.08.2024 – это зеркальная дата?
В классическом понимании – нет. Но нумерологи уверяют, что повторение "восьмерок" все равно наполняет этот день особой магической энергией. Более того, восьмерок, по словам эзотериков, не две, а три. Если сложить цифры в числе 2024, то мы получим третью "8".
3
Чего ожидать от зеркальной даты 08.08.2024?
Нумерологи уверены, что цифра "8" очень благоприятна и покровительствует мудрости и интеллекту. Кроме того, число прочно связано с материальным благополучием людей. А потому день будет наполнен позитивной энергией, направленной на достижение успехов.
Поскольку "восьмерка" в этот раз будет тройной, влияние магического числа только усилится. А потому эзотерики убеждены, что день будет крайне благоприятным для больших карьерных шагов, внезапных открытий и продвижения по службе. Вы ощутите прилив сил, которых вам не хватало для важного "рывка" в жизни.
4
Чем опасен день 8 августа 2024 года?
Еще одной стороной цифры "8" нумерологи называют ее способность преподавать людям кармические уроки. Благоприятное влияние она оказывает лишь на тех, кто живет правильно и не портит жизнь другим. Но если ваша карма не чиста, 8 августа 2024 года вас может преследовать жуткая полоса неудач.
Так что сам по себе день ничем не опасен. Но если вы ранее сделали что-то не так, то можете получить неприятный урок.
5
Что нельзя делать в зеркальную дату 08.08.2024?
По мнению эзотериков, в зеркальную дату нельзя:
- ссориться и ввязываться в конфликты;
- выяснять отношения;
- обсуждать других за их спиной;
- грустить и печалиться;
- завидовать другим;
- лениться и ничего не делать.
6
Как правильно загадать желание в зеркальную дату 8 августа 2024?
Эзотерики уверяют, что сам ритуал неважен: он может быть абсолютно любым. Но при этом вы обязательно должны четко визуализировать то, что хотите загадать. Другими словами, ваше желание должно быть максимально подробным и конкретным.
7
Каким знакам зодиака больше всех повезет 08.08.2024?
Астролог Василиса Володина назвала несколько знаков, которых будет ждать удача 8 августа, пишет портал progorod76.ru.
По ее словам, на финансовое благополучие могут рассчитывать Овны, Львы и Стрельцы. В личной жизни будут позитивные эмоции у Тельцов, Дев и Козерогов. А в делах все будет прекрасно у Близнецов, Весов и Водолеев.
Главными неудачниками этого дня Володина назвала Скорпионов. По ее словам, представителей этого знака ждет крайне непростой день.
08:24:57 08-08-2024
Вспомнить 08.08.08
09:47:38 08-08-2024
Musik (08:24:57 08-08-2024) Вспомнить 08.08.08... Это не зеркальная
10:06:12 08-08-2024
Гость (09:47:38 08-08-2024) Это не зеркальная... Зато красивая)
09:10:32 08-08-2024
Как там Мишико,собиратель земель грузинских?Он же губернатор Одесской области, пока ещё украинской.
09:59:14 08-08-2024
Что особенного? то что она зеркальная, больше ничего
10:09:42 08-08-2024
Гость (09:59:14 08-08-2024) Что особенного? то что она зеркальная, больше ничего... есть мнение, и не только моё - символы правят миром.
а символами правят в том числе и симметрии.
зеркальная - одна из.
16:30:34 08-08-2024
Мусик (10:09:42 08-08-2024) есть мнение, и не только моё - символы правят миром.а си... Есть мнение что люди придумываю, ищут символы, а потом еще их же и интерпретируют и таким образом вступают в порочный круг
16:07:07 08-08-2024
А у меня сегодня день варенья. Загадывайте желания.