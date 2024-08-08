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Что особенного в зеркальной дате 08.08 и как правильно загадать желание в этот день?

"Восьмерка" в этот день обладает тройной энергией

08 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Сетка календаря / Фото: pixabay.com
Сетка календаря / Фото: pixabay.com

Дату 8 августа некоторые астрологи, нумерологи и эзотерики называют зеркальной. Две "восьмерки", по их мнению, обладают особенной, уникальной энергией. А потому есть предположение, что в этот день можно реализовать многие желания. Но и существует немало опасностей.

О том, чем опасна дата 08.08.2024, что нельзя делать в этот день и как правильно загадывать желание, – в материале amic.ru.

1

Что такое зеркальная дата?

Зеркальными называют даты, которые в числовом варианте написания полностью отражаются, если разделить их посередине. Например, самой громкой за последние годы была зеркальная дата 22 февраля 2022 года – 22.02.2022.
2

Разве 08.08.2024 – это зеркальная дата?

В классическом понимании – нет. Но нумерологи уверяют, что повторение "восьмерок" все равно наполняет этот день особой магической энергией. Более того, восьмерок, по словам эзотериков, не две, а три. Если сложить цифры в числе 2024, то мы получим третью "8".
3

Чего ожидать от зеркальной даты 08.08.2024?

Нумерологи уверены, что цифра "8" очень благоприятна и покровительствует мудрости и интеллекту. Кроме того, число прочно связано с материальным благополучием людей. А потому день будет наполнен позитивной энергией, направленной на достижение успехов.
Поскольку "восьмерка" в этот раз будет тройной, влияние магического числа только усилится. А потому эзотерики убеждены, что день будет крайне благоприятным для больших карьерных шагов, внезапных открытий и продвижения по службе. Вы ощутите прилив сил, которых вам не хватало для важного "рывка" в жизни.
4

Чем опасен день 8 августа 2024 года?

Еще одной стороной цифры "8" нумерологи называют ее способность преподавать людям кармические уроки. Благоприятное влияние она оказывает лишь на тех, кто живет правильно и не портит жизнь другим. Но если ваша карма не чиста, 8 августа 2024 года вас может преследовать жуткая полоса неудач.
Так что сам по себе день ничем не опасен. Но если вы ранее сделали что-то не так, то можете получить неприятный урок.
5

Что нельзя делать в зеркальную дату 08.08.2024?

По мнению эзотериков, в зеркальную дату нельзя:
  • ссориться и ввязываться в конфликты;
  • выяснять отношения;
  • обсуждать других за их спиной;
  • грустить и печалиться;
  • завидовать другим;
  • лениться и ничего не делать.
6

Как правильно загадать желание в зеркальную дату 8 августа 2024?

Эзотерики уверяют, что сам ритуал неважен: он может быть абсолютно любым. Но при этом вы обязательно должны четко визуализировать то, что хотите загадать. Другими словами, ваше желание должно быть максимально подробным и конкретным.
7

Каким знакам зодиака больше всех повезет 08.08.2024?

Астролог Василиса Володина назвала несколько знаков, которых будет ждать удача 8 августа, пишет портал progorod76.ru.
По ее словам, на финансовое благополучие могут рассчитывать Овны, Львы и Стрельцы. В личной жизни будут позитивные эмоции у Тельцов, Дев и Козерогов. А в делах все будет прекрасно у Близнецов, Весов и Водолеев.
Главными неудачниками этого дня Володина назвала Скорпионов. По ее словам, представителей этого знака ждет крайне непростой день.
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

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Комментарии 8

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Musik

08:24:57 08-08-2024

Вспомнить 08.08.08

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Гость

09:47:38 08-08-2024

Musik (08:24:57 08-08-2024) Вспомнить 08.08.08... Это не зеркальная

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Гость

10:06:12 08-08-2024

Гость (09:47:38 08-08-2024) Это не зеркальная... Зато красивая)

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Гость

09:10:32 08-08-2024

Как там Мишико,собиратель земель грузинских?Он же губернатор Одесской области, пока ещё украинской.

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Гость

09:59:14 08-08-2024

Что особенного? то что она зеркальная, больше ничего

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Мусик

10:09:42 08-08-2024

Гость (09:59:14 08-08-2024) Что особенного? то что она зеркальная, больше ничего... есть мнение, и не только моё - символы правят миром.
а символами правят в том числе и симметрии.
зеркальная - одна из.

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Гость

16:30:34 08-08-2024

Мусик (10:09:42 08-08-2024) есть мнение, и не только моё - символы правят миром.а си... Есть мнение что люди придумываю, ищут символы, а потом еще их же и интерпретируют и таким образом вступают в порочный круг

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Август

16:07:07 08-08-2024

А у меня сегодня день варенья. Загадывайте желания.

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